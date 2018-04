Het team PSV pakt landstitel tegen legertje eenlingen van Ajax - in een kolkende sfeer, neigend naar massahysterie

Met nog drie duels te spelen staat PSV nu tien punten voor op Ajax, dat zijn seizoen als totaal mislukt mag beschouwen, mede door de roekeloze actie van de clubleiding onder leiding van Edwin van der Sar en Marc Overmars om trainer Marcel Keizer halverwege te vervangen door Ten Hag, juist op het moment dat verbetering in het spel zichtbaar was. Nadat Keizer zo waardig was omgesprongen met het noodlot dat middenvelder Nouri had getroffen. De voorsprong van PSV is sinds Ten Hags aanstelling verdubbeld en Ajax maakt een angstige, weinig geïnspireerde indruk.



Ajax is al vier seizoenen geen kampioen meer, op zijn minst opvallend voor de rijkste club van Nederland, de club ook met de meeste ruzies. Ten Hag had het behalen van de titel als opdracht meegekregen bij zijn aanstelling. Van der Sar zei in december dat hij zijn positie tegen het licht houdt, mocht Ajax falen.



PSV daarentegen is gretig en kent zijn kracht, aan de hand van de realistische, begaafde trainer Phillip Cocu. In zijn vijfde seizoen als hoofdtrainer greep hij zijn derde titel, en allemaal zijn ze hem even lief. Zijn PSV is geen bolwerk van pure klasse, maar de ploeg is nooit in de war geraakt, ook niet van een nederlaag met 5-0 tegen Willem II. Ook niet van de achterstand met 2-0 tegen AZ.