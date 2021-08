Het team achter de coulissen dat Max Verstappen aan de wereldtitel moet helpen

Max Verstappen (links) met Bradley Scanes, na de winst in de Grand Prix van Frankrijk in juni. Beeld Getty

Personal trainer: Bradley Scanes

Scanes houdt Verstappens lijf in topconditie, zodat hij ook in de laatste ronde met 340 kilometer per uur nog de juiste keuze maakt. Voor een coureur is het essentieel om fysiek topfit te zijn. Met name de nek krijgt het zwaar te verduren. In snelle bochten kan het gewicht van hoofd plus helm door de G-krachten tot vier keer zo groot zijn als normaal.

Voordat Verstappen in een Formule 1-auto zat, had Red Bull hem daarom al gekoppeld aan een personal trainer. Ruim vijf jaar werkte Verstappen samen met Jake Aliker, een Brit met een rugbyachtergrond. Fysiotherapeut Scanes, die ook de Britse topturners adviseert, staat Verstappen nu ruim anderhalf jaar bij. De twee hadden meteen een klik. Dat is handig: een flink deel van de winter woont Scanes praktisch in Verstappens appartement in Monaco om hem te klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.

Gianpiero Lambiase Beeld Getty

Race engineer: Gianpiero Lambiase

Gedurende de races is Lambiase de navelstreng tussen Verstappen en zijn team. Als race engineer communiceert hij met de Nederlander over de boordradio. Belangrijke racemededelingen, instructies om iets aan zijn stuur te veranderen of tactische orders, het verloopt allemaal via Lambiase. Verstappen begrijpt de kenmerkende, korte boodschappen van ‘GP’ direct, steevast rustig uitgesproken in beschaafd Engels. Buiten de auto bespreken ze strategieën.

Red Bull koppelde de Brit met Italiaanse roots aan de Nederlander bij Verstappens eerste race voor het topteam in 2016. Het bleek een perfecte match. ‘We zijn aardig direct richting elkaar. Soms klinkt het alsof we boos zijn, maar dat is niet het geval’, zei Verstappen op de site van Red Bull over Lambiase, die sinds 2005 in de Formule 1 werkt. ‘Het is een goede relatie. We willen allebei het best mogelijke resultaat. Zo houden we elkaar scherp en duwen we elkaar vooruit.’

Chris Gent Beeld Getty

Eerste monteur: Chris Gent

Gent is er verantwoordelijk voor dat Verstappens bolide te allen tijde in perfecte staat is. Vanaf het moment dat zijn auto het circuit oprolt tot hij weer wordt ingeladen. Het is ook Gent die bepaalt wanneer de motor gestart kan worden. Dat is nadat gespecialiseerde monteurs, die zich bezighouden met de voor- of achterkant, versnellingsbak en hydrauliek verslag bij hem hebben uitgebracht.

Hoe belangrijk zijn taak is, bleek vorig jaar nog. Verstappen beschadigde in Hongarije zijn auto in de opwarmronde. Onder supervisie van zijn toenmalig eerste monteur Lee Stevenson repareerden zijn monteurs de schade nog voor de start. Stevenson heeft inmiddels op eigen verzoek een andere rol in het team. Verstappen zei in maart tegen De Telegraaf dat met de ervaren Gent, die sinds 2008 bij Red Bull werkt, weinig is veranderd. ‘Hij is ook een heel goede gast.’

Tom Hart Beeld Getty

Performance engineer: Tom Hart

Verstappen wil zijn auto op de snelst mogelijke manier over de baan sturen. Daarbij is Hart cruciaal. De performance engineer heeft de opdracht om op basis van Verstappens feedback en de bakken aan data die zijn auto verzamelt, het maximale aan snelheid uit de bolide te halen. Geen race is in dat proces hetzelfde. Hart, afgestudeerd als werktuigbouwkundige, moet bij zijn berekeningen rekening houden met tal van zaken, zoals het circuit, weersomstandigheden, het asfalttype en Verstappens rijstijl.

Dit ‘afstellen’ van de auto is cruciaal. Geregeld draait het in de Formule 1 om duizendsten van een seconde, wat neerkomt op een minieme aanpassing aan een vleugel of de rembalans. Verstappen werkt sinds dit seizoen samen met Hart. Dat bevalt hem goed. ‘Hij is erg slim, weet wat ik wil van de auto en heeft snel een oplossing voor kleine problemen.’

Jonathan Wheatley Beeld Getty

Sportief directeur: Jonathan Wheatley

Wheatley regelt dat alles rond Verstappen een geoliede machine is. Zo is hij onder meer verantwoordelijk voor het samenstellen van Verstappens gelauwerde pitstopteam, dat hem geregeld aan racesucces heeft geholpen. Dit seizoen noteerde Red Bulls pitstopteam in acht van de elf races de snelste stop.

Wheatley, die in 2006 bij het team binnenkwam als monteur, maakte van snelle pitstops een prestigekwestie bij Red Bull. Hij motiveerde monteurs om eindeloos te oefenen en zocht in de kleinste details naar verbeteringen, tot aan het smeermiddel waarmee de banden worden vastgedraaid. Daarnaast heeft hij tal van overige taken. Zo is hij het aanspreekpunt van racefederatie FIA, als het bijvoorbeeld gaat om straffen. Ook bemoeit hij zich met personeelszaken en logistiek, zoals het regelen van hotels en vrachtvervoer.

Adrian Newey Beeld Getty

Auto-ontwerper: Adrian Newey

Newey wordt door vriend en vijand beschouwd als een van de beste auto-ontwerpers ooit. Uit zijn geest kwamen tien auto’s waarmee een wereldtitel werd gewonnen. De Brit wordt voornamelijk geroemd om zijn uitmuntende kijk op aerodynamica. Zo is de hoge ‘kont’ van Verstappens auto, waarbij de achterkant beduidend hoger is dan de voorkant, het handelsmerk van Newey. Het vasthouden aan die filosofie is een belangrijke reden dat het verschil tussen Red Bull en Mercedes dit jaar beduidend kleiner is geworden.

Newey, die potlood en papier prefereert boven moderne tekensoftware, speelt ook een sleutelrol bij het verbeteren van de auto gedurende het seizoen. Zijn ‘updates’ zullen de komende maanden essentieel zijn in de titelstrijd.

Toyoharu Tanabe Beeld Getty

Motortechnicus: Toyoharu Tanabe

Tanabe bezorgde Verstappen na jaren van gekwakkel met Renault-motoren eindelijk een krachtige, betrouwbare motor. De Japanner begon zijn Formule 1-carrière als twintiger in de jaren tachtig, bij Honda. Hij maakte bij McLaren de gloriejaren van het Braziliaanse race-icoon Ayrton Senna mee.

Tanabe speelde als directeur van het F1-motorenprogramma van Honda een essentiële rol bij de soepele samenwerking tussen Honda en Red Bull, die in 2019 begon. Via zijn uitgebreide kennis van zowel de Japanse autofabrikant als de Formule 1, sloeg hij een brug tussen de culturen in de fabrieken in het Engelse Milton Keynes (Red Bull) en het Japanse Sakura (Honda).