Het succes van Sjachtar Donetsk is eindig: AS Roma bereikt kwartfinales Champions League

Sierlijk en begaafd

In een tijd dat bijna elke serieuze wedstrijd op televisie is, verdreef Sjachtar Donetsk drie weken geleden het dorre voetbal van Manchester United van het scherm. Zappen naar Sjachtar. Wat combineerden ze na rust snel in hun oranje-zwarte kloffie, de kleuren van zon en de kolenmijnen. Sierlijk en begaafd. De drie linkspoten met name, linksachter Ismaily, spelmaker Fred en de tot Oekraïner genaturaliseerde Marlos, tikten AS Roma met behulp van landgenoot Bernard zoek, maar de Italianen hadden in Allison Becker, ook een Braziliaan, een vaardige doelman die de kansen voor de thuiswedstrijd intact hield. Sjachtar speelde ook in de groep met Feyenoord en overrompelde de Rotterdammers volledig.



Sjachtar is de sportieve ambitie van Rinat Achmetov, een zakenman die puisant rijk werd van de mijnbouw na de privatisering in het van de Sovjet-Unie afgescheiden Oekraïne. Hij won de UEFA Cup in 2009, maar wilde de eindzege in de Champions League, al is het vrijwel onmogelijk die ambitie te verwezenlijken door de aanhoudende politieke onrust.