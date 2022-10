Het succes van AZ is het succes van Reijnders

Tijjani Reijnders speelt Sander van de Streek door de benen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zijn geduld werd op de proef gesteld en soms vroeg Tijjani Reijnders zich af of AZ nog wel de juiste club voor hem was. Maar nu de 24-jarige middenvelder vijf jaar na zijn komst naar Alkmaar eindelijk een basisplek heeft veroverd, is hij een van de pijlers onder het succes van de trotse koploper van de eredivisie, die één punt meer heeft dan nummer twee Ajax.

Ook tegen FC Utrecht (2-1-winst) heerste hij met zijn kompaan Jordy Clasie op het middenveld, als dirigenten die de toon van de muziek bepalen. Clasie als de meest controlerende van de twee, Reijnders als de speler met meer drang naar voren. ‘We vormen een goede tandem’, zegt hij na de overwinning op Utrecht, de ambitieuze club die opnieuw tegenvalt.

Reijnders ontpopt zich dit seizoen als de stijlvolle, maar bovenal complete middenvelder. Hij creëerde na Cody Gakpo (36) en Dusan Tadic (32) de meeste kansen voor zijn ploeggenoten (25). En ook in verdedigend opzicht bewijst hij zijn meerwaarde. Hij is, na Excelsior-speler Tjoe-A-On en Vitesse-verdediger Arcus, de speler met de meeste onderscheppingen van een pass, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta.

Potentie

Lange tijd was het de vraag of de hem toebedeelde potentie eruit zou komen, althans voor de buitenwereld. Die kende de speler – in 2017 door AZ overgenomen van Zwolle – vooral als invaller in dienst van AZ. Vorig seizoen begon hij 22 keer op de bank en elf keer in de basis. Het seizoen daarvoor: 27 keer was hij reserve, zes keer verscheen hij aan de aftrap.

De geringe speeltijd zat hem niet per se in het gebrek aan vertrouwen in de zoon van oud-profvoetballer Martijn Reijnders. Met Teun Koopmeiners en vooral Fredrik Midtsjø had hij concurrenten die jarenlang de machinekamer van de ploeg vormden. Zijn tijd zou nog komen, verzekerden de technische bazen van AZ hem, al was lange tijd onduidelijk hoeveel geduld hij moest betrachten.

‘Nu is eindelijk mijn tijd aangebroken en zo voelt het ook echt’, zegt Reijnders, die zijn grootste concurrent Midtsjø deze zomer naar het Turkse Galatasaray zag verkassen. Koopmeiners vertrok een jaar eerder al naar Atalanta Bergamo, in Italië. ‘Ik ben 24, dus het moest ook wel een keer gebeuren.’

Yukinari Sugawara (m) schiet de 2-0 binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ook in een zonovergoten Galgenwaard drukte Reijnders zijn stempel op het spel. Hij creëerde drie kansen voor zijn ploeggenoten, het meest van alle AZ-spelers. Bij balverlies stond hij vaak op de goede plek tegen FC Utrecht, dat zo graag op AZ wil lijken, als uitdager van de traditionele topdrie. Maar AZ is in alles verder. ‘Wij gaan Europa in’, scandeerde het fanatieke deel van de Utrecht-aanhang cynisch toen de thuisploeg diep in blessuretijd terugkwam tot 1-2, maar de wedstrijd al lang verloren was.

‘We waren duidelijk de betere ploeg en domineerden de wedstrijd, dat voelde heerlijk’, aldus Reijnders, die is vernoemd naar oud-Ajax-speler Tijjani Babangida, een favoriet van zijn ouders. Zo vertwijfeld als Utrecht zich voor eigen publiek presenteerde, zo zelfverzekerd en makkelijk voetbalde AZ, de enige club die nog ongeslagen is dit seizoen. ‘Het gevoel in de groep is goed en we spelen met heel veel zelfvertrouwen.’

Niet snel tevreden

In die zin is Reijnders, hij miste nog geen minuut, de verpersoonlijking van het huidige AZ-succes, al is hij net als de club, die liever spreekt van een topvier in plaats van een traditionele topdrie, niet snel tevreden. Hij heeft de gewoonte om elke wedstrijd in zijn geheel terug te kijken op televisie, dezelfde avond nog. Dan let hij vooral op zichzelf.

‘Ik doe het om beter te worden. Ik wil me ontwikkelen, dan hoort dit er ook bij’, zegt de middenvelder die graag naar Manchester City-ster Kevin de Bruyne kijkt. ‘Ik wil zien wat ik beter had moeten doen, maar let ook zeker op wat goed ging. Het zijn vaak kleine dingen die je opvallen als je de wedstrijd terugkijkt, zoals positie kiezen of het aangaan van een duel.’

Zijn eigen analyse staat los van de teambespreking die trainer Pascal Jansen na elke wedstrijd houdt. ‘Bij AZ kijken we niet de hele wedstrijd terug, maar pikt de trainer er momenten uit. Vaak is de nabespreking meer op het team dan het individu gericht.’

Vanaf het middenveld zag hij hoe de zelfopgeleide Myron van Brederode AZ na een halfuur met een schot van buiten het strafschopgebied op voorsprong zette. Halverwege de tweede helft verdubbelde de Japanner Yuki Sugawara de voorsprong, als de bekrachtiging van een relatief zorgeloze middag in Utrecht en het heroveren van de koppositie op Ajax.

‘Ja, dat is mooi’, zegt Reijnders een tikkeltje onderkoeld over de koppositie. ‘We hebben een goede ploeg en zijn nuchter. We weten wat er elke wedstrijd weer nodig is om te kunnen winnen. Maar, het klopt, je kan niet zeggen dat we slecht bezig zijn.’ En dat geldt dus ook voor Reijnders zelf.