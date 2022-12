Het sprintkanon van het baanwielrennen, Matthijs Büchli, zoekt naar de langere adem in de puntenkoers

Matthijs Büchli lost bij de NK Philip Heijnen ( rechts ), zijn compagnon bij de koppelkoers, af. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Matthijs Büchli tolt weer in de rondte op de planken waarop hij in vrijwel elke nerf zijn zweetdruppels heeft achtergelaten. Op de wielerbaan van Omnisport in Apeldoorn liet het sprintkanon jarenlang in het gezelschap van mannetjesputters Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg in korte krachtsexplosies het hout kraken. Hier putte hij zichzelf uit op trainingen en races, telkens linksom.

Maar na een jaar afwezigheid is er veel veranderd. Büchli buigt zich nog steeds diep over het stuur, maar tuurt ook meer dan ooit om zich heen. In plaats van hooguit drie ronden op volle snelheid tegen enkelingen, wachten hem deze dag op de puntenkoers van de Nederlandse kampioenschappen liefst 120 ronden tegen 18 tegenstanders. Onderweg moet hij in tussensprinten punten verzamelen. Het is een gedaanteverwisseling: de spurtbom van weleer is op zoek naar de langere adem.

Dat hij hier weer zou rijden, was niet voorzien. Eind vorig jaar kondigde de baansprinter aan over te stappen naar de weg. Als olympisch kampioen op de teamsprint en wereldkampioen op de keirin had hij het gevoel dat zijn doelen waren bereikt. Hij zag zichzelf niet meer verbeteren: hij moest nog meer het krachthonk in en zwaardere verzetten de baas kunnen – het leidde vooral tot meer blessures. Hij zocht een andere routine, ‘meer vrijheid dan alleen Omnisport’.

Wildcard

Maar toen de internationale wielerfederatie enkele maanden geleden vroeg of hij een wildcard ambieerde voor duuronderdelen in de Track Champions League, een nieuwe internationale competitie met een kort programma, hoefde hij niet lang na te denken. ‘Ik kies nu vooral voor dingen die ik leuk vind. En dan maar zien wat er gebeurt.’ Hij kwam al geregeld in de buurt van het podium. Deelname aan de NK is dan een logische stap.

Op de weg bleven afgelopen seizoen aansprekende resultaten uit. In de helft van de wedstrijden gaf de renner van Beat Cycling op, twee keer haalde hij de top-20. ‘Ik zie wel een langzaam stijgende lijn. Maar ik zal nu echt trapsgewijs beter moeten worden, echte sprongen moeten maken. Het motiveert mij te ontdekken hoe ver ik kan komen als baanrenner die eigenlijk niet thuishoort in het peloton. Welk niveau is haalbaar? Koersen winnen in Nederland? Grote profwedstrijden? Ik ben er benieuwd naar.’

Was hij verrast dat het zo lastig zou zijn? ‘Je hebt geen idee van je niveau als je instapt. Zeker in het begin zat ik vaak bij de eersten die eraf vlogen. Dan sta je ineens weer met beide voetjes op de grond. Maar winnen was niet het grote doel. Kijk, eigenlijk heb ik mijn carrière al gehad, ik ben nu 30. Wat er nu gebeurt, is bonus. Buiten trainen op je eigen tijden, in plaats van vaste tijden binnen op het hout. Een nieuwe omgeving. Andere begeleiders. Veel meer koersen, op verschillend niveau. Ik wil genieten van het proces.’

Dat Büchli het afgelopen seizoen zo’n beetje om de drie maanden ziek was, zat beter presteren ook in de weg. Hij schrijft het toe aan de strenge isolatie voorafgaand aan de Olympische Spelen in Tokio, waardoor renners weinig weerstand opbouwden. Covid sloeg later alsnog toe.

Achterstand

Hij schrok af en toe wel van zijn achterstand. Niet zelden jakkerde het peloton meteen op weg naar klim of kasseienstrook zo hard dat hij als sprinter pur sang snel in de problemen raakte. Volgens zijn trainer Louis Delahaye zal Büchli met name het eerste uur beter moeten doorstaan. ‘Mijn sprintersbenen lopen gelijk vol lactaat. Daar herstel ik niet meer van. Ik heb slecht getrainde trage spiervezels.’

De remedie: veel maar niet te hard fietsen. Büchli maakt lange tochten op een beschaafd tempo. Hij traint vier, vijf uur en komt dan niet boven de 30 kilometer per uur. ‘Kwantiteit is nu belangrijk, kwaliteit niet – het tegenovergestelde van wat ik gewend was. Maar het lijkt te werken. Mijn vermogen neemt langzaam toe. Toen ik begon, zat ik in een week gemiddeld op 160 watt, nu haal ik meer dan 200. Zo ga ik veilig en geleidelijk vooruit. Ik train de juiste systemen. Ik produceer minder lactaat en zal frisser aankomen als het op een eindsprint uitdraait.’

Realisme is er ook. ‘Als ik me vergelijk met de beste renners ter wereld ben ik er nog lang niet. Ik zal waarschijnlijk nooit op de Champs-Élysées winnen, na een zware Tour de France. Maar je hebt ook veel vlakke eendagskoersen, daar zal toch iets voor mij bij moeten zitten.’

Op de NK in Omnisport pakt hij deze week meteen drie nationale titels, op de scratch, afvalkoers en de koppelkoers, samen met Philip Heijnen. ‘Ik doe mee, dat is mooi.’ Dat belangrijke concurrenten ontbraken – Yoeri Havik, Vincent Hoppezak, Jan-Willem van Schip, Roy Eefting – doet volgens hem weinig af aan de prestatie. ‘Het was misschien wel moeilijker. De koers is veel opener, er wordt niet alleen naar de favorieten gekeken. Ik moest meekoersen. Dat is niet in mijn voordeel.’ Hij kijkt alweer verder, naar de WK baanwielrennen komende zomer in Glasgow, voor scratch en afvalrace. Hij heeft bondscoach Nick Stöpler al gepolst.

Op de puntenkoers, te midden van die 18 tegenstanders, vangt hij in Omnisport voor de laatste sprint een aanstormende concurrent op en stuift dan bovenlangs twee anderen als eerste over de eindstreep – de klassieke manoeuvre van een specialist op de keirin. Het levert hem in de einduitslag de vierde plek op. ‘Dat ging perfect, ja. Dat was ervaring.’

Begin maart keert hij terug op de weg, in de Ster van Zwolle. Hij kijkt ernaar uit. ‘Mijn gevoel zegt dat ik beter zal zijn dan in elke wedstrijd van vorig jaar.’ Wat helpt: hij kan rechtsaf, linksaf en rechtdoor.