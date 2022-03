Het sportpark van NEO in Borne kon worden vernieuwd met ‘Weghorst-geld’

De kantine van NEO, de club waar het allemaal begon voor Wout Weghorst en dat nog steeds profiteert van de transfergelden van de spits. Links een grote foto van Weghorst. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Wim Goorman pleegde vorige week het belangrijkste telefoontje van zijn leven. Als penningmeester van voetbalvereniging RKSV NEO uit Borne hing hij aan de lijn met het Engelse Burnley. Of de nummer achttien van de Premier League even 280 duizend euro naar de Overijsselse amateurclub wilde overmaken voor de transfer van Wout Weghorst.

‘We moeten er zelf achteraan, maar het is toch prachtig dat onze penningmeester gewoon met Burnley belt’, zegt voorzitter Edwin Zeevalkink zittend aan een lange tafel in de kantine. ‘Yes, hello, it’s Wim from NEO here’, imiteert hij de penningmeester lachend. ‘En het is ook nog eens goed voor zijn Engels.’

Bij de zondag tweedeklasser (vijfde amateurniveau) kon in januari de vlag uit toen Weghorst voor ongeveer veertien miljoen euro de overstap maakte van het Duitse Wolfsburg naar Burnley. De 12-voudig international speelde tot op latere leeftijd voor de amateurvereniging waar hij als jongen van vijf begon. Daardoor profiteert NEO (Nomen Est Omen) rijkelijk van de stappen die de laatbloeier in zijn carrière zet.

Solidariteitsbijdrage

De reglementen van de internationale voetbalbond Fifa schrijven voor dat bij verkoop van een speler, clubs waar deze is opgeleid recht hebben op een vergoeding, de zogenaamde solidariteitsbijdrage. Vijf procent van de transfersom wordt verdeeld over de clubs waar de desbetreffende speler van zijn 12de tot zijn 23ste heeft gevoetbald, afgemeten aan het aantal jaar. Weghorst voetbalde tot zijn achttiende bij NEO, voordat hij naar Deto vertrok (derde amateurniveau).

‘Wout had in twee seizoenen bij het eerste van NEO zestien doelpunten gemaakt en vond dat hij toe was aan een stap hogerop’, herinnert zijn voormalig jeugdtrainer Gerard Schwering zich. ‘Toen al werd gezegd dat het een overmoedige stap was en dat hij het nooit zou halen. Moet je nu eens kijken waar hij staat.’

Voor NEO is het niet de eerste keer dat zij een smak geld ontvangen na een transfer van Weghorst. Ook bij de overstap van het voormalige lid van Heracles naar AZ en van AZ naar Wolfsburg rinkelde de kassa op sportpark ’t Wooldrik. De twee transfers samen leverden de amateurclub ongeveer drie ton op. Als straks ook het geld van het Burnley op de rekening staat, verdiende NEO al bijna zes ton aan Weghorst. Een flink bedrag voor een vereniging met een begroting van 4 ton en zo’n 1.400 actieve leden.

‘Toen Wout nog bij Wolfsburg voetbalde, liet de penningmeester mij een afschrift op zijn telefoon zien. Stond er net 60 duizend euro van Wolfsburg op. Dat is toch grappig als zo’n grote Duitse club zoveel geld naar ons overmaakt’, zegt Zeevalkink. ‘Ze wilden wel in termijnen betalen. Dat was voor ons geen probleem.’

Op het dak liggen 200 zonnepanelen

Met het Weghorst-geld werd het sportpark van NEO twee jaar geleden in een duurzaam jasje gestoken. Alle velden (twee kunstgras, vier natuurgras) worden tegenwoordig verlicht door ledverlichting. Op het dak van de kleedkamers liggen 200 zonnepanelen. En de kantine kreeg een complete make-over, voorzien van een grijze gietvloer, nieuwe entree en een levensgrote beeltenis van 3,80 bij 2,20 meter van een juichende Weghorst, begeleid met de tekst ‘Willen is kunnen’, het levensmotto van de spits.

‘Als club waren we hard aan het sparen om het verduurzamingsproject in zes jaar te kunnen realiseren. Door het geld dat we hebben gekregen van zijn transfers naar AZ en Wolfsburg hebben we het in een keer kunnen doen’, aldus voorzitter Zeevalkink. ‘We gaan niet ineens de spelers van het eerste elftal betalen of allemaal in dure kleding lopen, maar wilden het geld besteden aan iets waar de hele club in de toekomst nog van profiteert.’

Het telefoontje naar het Noord-Engelse Burnley had nog niet het gewenste resultaat. Penningmeester Goorman kreeg niet de juiste persoon aan de telefoon. ‘De ene club is er makkelijker in dan de andere’, refereert Zeevalkink aan AZ. De Alkmaarders bedwongen vier jaar geleden een doorverkooppercentage bij de verkoop van Weghorst naar Wolfsburg en namen zelf contact op met NEO om te laten weten dat de vereniging recht heeft op een klein deel van dat bedrag. ‘We hebben een factuur van 254,19 euro gestuurd en die heeft AZ meteen betaald.’

Abonnement voor wedstrijden van Burnley

Vanuit Borne worden de verrichtingen van het voormalige NEO-lid op de voet gevolgd. Voorzitter Zeevalkink sloot speciaal een abonnement af bij Ziggo Sport om de wedstrijden van Burnley te kunnen kijken en zag afgelopen weekend hoe de club met Weghorst in de basis ruim verloor van Chelsea (0-4). En ook bij Harrie Besselink, oud-voorzitter en een goede bekende van de familie, staat elke wedstrijd van Burnley rood omcirkeld in zijn agenda. Weghorst speelde tot nu toe acht wedstrijden voor zijn nieuwe club en scoorde één keer.

‘Natuurlijk is het mooi dat NEO een paar centen voor zijn transfers krijgt, maar nog veel mooier is het dat Wout zijn sportieve ambities heeft waargemaakt’, zegt Besselink. ‘Als jeugdspeler riep hij altijd al dat hij een keer in de Premier League wilde voetballen. Dat heeft hij bereikt door keihard te werken, dat maakt ons pas trots.’

Weghorst is geen lid meer van de vereniging, toch is hij nog altijd ‘één van ons’, stellen de clubmannen in de kantine in koor vast. Hij heeft nog steeds een huis in Borne en is geregeld aandachtig toeschouwer bij zijn drie jaar jongere broer Twan, de hardwerkende spits van het eerste elftal. Zeker toen hij nog bij Wolfsburg voetbalde. Als hij op zaterdag had gespeeld, stond hij op zondag bij NEO langs de lijn. Besselink, grappend: ‘Zijn vader heeft een eigen tankstation, dus die hoge benzineprijzen zijn voor hem geen probleem.’

Aparte Wout-rekening

De club heeft nog geen bestemming voor de tonnen die zij nog van Burnley moet ontvangen. Zeevalkink denkt dat het geld voorlopig op de aparte Wout-rekening, die de vereniging een aantal jaar geleden opende, wordt gezet. ‘Wij hebben onze eigen financiële huishouding. Het geld van Wout houden we buiten onze begroting en zien we echt als een mooi extraatje.’

Ondertussen klinken bij NEO de geluiden steeds luider om iets naar de spits te vernoemen. De Wout Weghorst-tribune werd al geopperd. Zeevalkink: ‘Dat zal er binnen afzienbare tijd wel van komen, vermoed ik. We hebben tenslotte veel aan hem te danken.’