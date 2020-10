Het spitsenprobleem van Feyenoord neemt nu al serieuze vormen aan

Bryan Linssen. Beeld BSR Agency

Hoewel de 21ste eeuw Feyenoord slechts één landstitel heeft opgeleverd, hebben de Rotterdammers tijdenlang niet te klagen gehad over goede spitsen. Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuijt, Roy Makaay, John Guidetti, Robin van Persie en Graziano Pellè. Het is een illuster rijtje.

Een rijtje topspitsen waar Nicolai Jørgensen zich in het kampioensjaar bij leek te voegen. In 2016/17 speelde de Deen met 21 goals en 11 assists een sleutelrol bij het behalen van de landstitel. Maar waar de topscorerstitel voor de toentertijd 26-jarige spits normaal gesproken tot een transfer naar een grote buitenlandse competitie zou hebben geleid, bleek Jørgensens aanblijven het startsein voor een groeiend spitsenprobleem in Rotterdam.

De Deen houdt namelijk plots op met scoren. Jørgensen is als afmaker of aangever betrokken bij 32 eredivisietreffers in zijn eerste seizoen. In de ruim drie seizoenen die volgen bij elkaar opgeteld is hij - incluis zijn treffer tegen RKC - bij minder treffers betrokken (30) dan in zijn glorieuze beginjaar. Waar hij in zijn eerste jaar eens per 84 speelminuten bij een goal betrokken was, ligt dat moyenne sinds 2017 op 157 speelminuten.

Terwijl zijn productiviteit zowat halveert, stapelen zijn blessures alsmaar op. In 2016/17 doet Jørgensen nog in 88 procent van de speeltijd mee, sindsdien ligt dat percentage op een povere 48 procent van de beschikbare speelminuten.

Jørgensens middag in Waalwijk is illustratief voor zijn Feyenoord-carrière ná het eerste succesjaar. De Deen begint tegen RKC op de bank, zijn basisplaats is hij al enkele weken kwijt aan gelegenheidsspits Bryan Linssen. Wanneer spelmaker João Carlos Teixeira er geblesseerd af moet, dient zich een volgende kans op eerherstel aan.

Invaller Jørgensen schiet na rust, in twee instanties, de gelijkmaker binnen - maar juicht niet. De Deen weet immers dat hij na zijn treffer gedwongen is tot een wissel. Een zoveelste blessure, ditmaal aan de lies. Buitenspeler Luciano Narsingh maakt het duel af als diepste spits, omdat Jørgensens stand-in Robert Bozenik met een voetblessure ontbreekt.

Bozenik mist hierdoor een gouden kans op revanche. De Slowaak, eind januari nog voor vier miljoen euro door Feyenoord overgenomen van het inmiddels failliete MSK Zilina, heeft het lastig in Rotterdam. De twintigjarige spits kwam tot dusver tot 410 eredivisieminuten in Feyenoord I, omgerekend minder dan vijf volledige potjes voetbal.

Steven Berghuis. Beeld BSR Agency

Bozenik, die als duelkrachtige targetman werd aangetrokken, overtuigde niet in deze spaarzame hoeveelheid speeltijd. Hij wist slechts 5 van zijn 27 kopduels te winnen - geen score die je van een klassiek ‘aanspeelpunt’ verwacht.

Voorlopig lijkt een voorhoede-variant met Linssen als diepste spits een vervolg te krijgen. Maar dat trainer Dick Advocaat zijn gelegenheidsspits in Waalwijk in de rust al wisselde, is veelzeggend. Want het wil nog niet vlotten met het Rotterdamse aanvalsspel met Linssen in de punt.

In de drie volledige wedstrijden met de zomeraankoop als centrumspits - Willem II-uit, Sparta-thuis en Dinamo Zagreb-uit - kwam Feyenoord gemiddeld tot 13 doelpogingen per duel. Dit gemiddelde lag in de drie competitieduels vóór de switch naar Linssen in de spits nog op 18 doelpogingen per wedstrijd voor Feyenoord.

Waar er met het zomerse aanblijven van superster Steven Berghuis en de sterke eerste indruk van nieuwkomer Teixeira zeker ook wat goed nieuws te melden is in Rotterdam, neemt het spitsenprobleem al na zes speelrondes serieuze vormen aan. Het maakt de winterse transferperiode in januari extra interessant voor Feyenoord.