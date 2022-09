Het spel is even van ondergeschikt belang bij FC Utrecht en Vitesse

Een van de schaarse hoogtepunten van FC Utrecht-Vitesse: Bas Dost scoort voor de thuisclub. Beeld ANP

De excuses klonken overal in de catacomben na afloop van FC Utrecht-Vitesse. Vooral bij de thuisploeg schaamden ze zich een beetje voor het spel, dat niet om aan te zien was. Maar wat valt er te verwachten van twee ploegen, die elk meer dan tien nieuwe spelers hebben? FC Utrecht heeft ook nog een nieuwe coach en speelt met een nieuw systeem. Meer dan de helft van de basis bestond zondag uit nieuwelingen. ‘Maar zij hebben daar natuurlijk ook last van’, erkende de net bij Utrecht teruggekeerde Jens Toornstra. ‘Voor hun was het ook een moeizame wedstrijd, denk ik.’

Vitesse heeft nog wel dezelfde coach, maar verder is het zoeken met een loep naar vertrouwde gezichten. De aanvoerder is weg en met hem vertrok vrijwel de hele verdediging. Ook de topscorer liet geen andere aanvallers achter.

Het is het lot van veel clubs in de eredivisie, ook voor subtoppers als Utrecht en Vitesse. Weinig clubs kunnen het zich veroorloven om spelers niet te verkopen als een mooi bedrag wordt geboden. En veel voetballers zien de Nederlandse competitie slechts als een springplank. Neem het ze eens kwalijk dat ze verder willen kijken dan de eredivisie, maar rustig aan een ploeg bouwen is er dan niet meer bij.

Gratis de deur uit

Bij Vitesse liepen Riechedly Bazoer, Danilho Doekhi, Eli Dasa, Loïs Openda en Jacob Rasmussen gratis de deur uit. Vervangers zoeken is niet makkelijk als de club net in de verkoop is gezet door de Russische eigenaar, het onzeker is of hij de slordige 150 miljoen euro terug wil die hij erin heeft gestopt en onderhandelingen met andere partijen niet willen vlotten.

Vitesse-coach Thomas Letsch zegt niettemin dat hij tevreden is over zijn selectie. Uit de eerste drie wedstrijden had Vitesse nog maar 1 punt gehaald, maar daarna kreeg hij er nog talentvolle huurlingen bij. Met de Polen Bartosz Bialek (Wolfsburg, 20 jaar) en Kacper Kozlowski (Brighton, 18) en de Duitse Kroaat Gabriel Vidovic (Bayern München, 18) erbij won Vitesse in Groningen de eerste wedstrijd van het seizoen.

Tegen Utrecht kwam de ploeg nauwelijks in problemen. Twee verdedigers botsten ongelukkig tegen elkaar aan, daardoor werd er verloren, maar deze ploeg gaat heus wel punten pakken. Letsch speelt zoals hij is gewend met vijf verdedigers, de creativiteit van Bazoer wordt achterin gemist, maar voorin weten de drie nieuwelingen elkaar al aardig te vinden.

De onzekerheid over de nieuwe eigenaar is bovendien weg en is vervangen voor onzekerheid over wat de nieuwe eigenaar precies van plan is. The Common Group uit Amerika is nieuw in het voetbal, Leyton Orient FC uit Londen en het Belgische Patro Eisden Maasmechelen horen er sinds vorig jaar bij. Het is de bedoeling dat er na Vitesse nog meer clubs zullen volgen.

Dol op data

Verder is over de plannen nog weinig bekend. Ja, de nieuwe eigenaar Coley Parry is dol op data, en denkt dat hij op die manier geld kan verdienen. Door spelers op te leiden of beter te maken. Zoals iedereen eigenlijk probeert, de kunst is om het slimmer te doen dan alle anderen.

Ook in Utrecht slagen ze daar weleens in. Quinten Timber kwam voor niets over uit de Ajax-jeugd en vertrok deze zomer voor 8 miljoen euro naar Feyenoord. Toestanden met buitenlandse eigenaren kennen ze er niet, want de aandelen zijn al jaren in handen van miljonair en überfan Frans van Seumeren.

Ook in Utrecht zullen ze vast met data werken, daar ontkomt niemand meer aan in het voetbal, maar Van Seumeren lijkt zich daardoor niet altijd te laten leiden. ‘Ik wilde een baas en jongens met karakter’, zei hij tegen RTV Utrecht over de nieuwe trainer Henk Fraser en de vele wisselingen. Vorig jaar vond hij het maar slappe hap. ‘Gewoon vechten, jongens die ervoor gaan. Daar is ook op geselecteerd.’

Balverlies op gekste momenten

Met die bril op zou je Utrecht-Vitesse nog als een puike partij kunnen zien ook. ‘We verliezen heel veel ballen, op de gekste momenten’, zei Toornstra. ‘Maar als team hebben we wel goed verdedigd vooral en hard gewerkt.’

Drie nieuwelingen waren bovendien betrokken bij de enige goal, die in de 84ste minuut toch nog viel. Sean Klaiber gaf de voorzet, Toornstra stond vervolgens dermate hinderlijk in de weg, dat twee Vitesse-verdedigers het aan de stok kregen met elkaar, waarna de bal voor de voeten viel van Bas Dost, die vakkundig inschoot. Acht punten, achtste plek, dat geeft wat lucht.

‘Momenteel moeten we met iedere overwinning blij zijn’, vond Toornstra, ‘vooral in de fase waarin we nu zitten. Dan is het spel even van ondergeschikt belang. Maar dat het beter moet, is duidelijk.’