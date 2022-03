Het spektakel is terug op de sprint: binnen 0,003 seconde is zowel Jacobs als Coleman over de finish

Lamont Marcell Jacobs (midden) zaterdag in de finale op de 60 meter. Beeld AFP

Lamont Marcell Jacobs straalt zoals kampioenen kunnen stralen, al is het maar vanwege zijn vele diamanten armbanden en de grote lach die hij bij elke televisiecamera toont. De olympisch kampioen van Tokio op de 100 meter won zaterdag op de WK indoor in Belgrado goud op de 60 meter, met een minieme voorsprong.

De Italiaan kreeg eindelijk de kans op een rechtstreeks duel met de regerend wereldkampioen en wereldrecordhouder op de 60 meter, Christian Coleman. De Amerikaan miste de Spelen van Tokio omdat hij de dopingregels overtrad. Hij deed te vaak niet open toen er een controleur voor zijn deur stond. Na een schorsing van anderhalf jaar mag hij in Servië weer lopen.

Jacobs en Coleman kwamen zaterdagavond in precies dezelfde tijd over de finish: 6,41 seconden. Na minutenlang wachten op de uitslag bleek de olympisch kampioen uit Italië net iets sneller. Het verwaarloosbare verschil tussen de nummer één en twee, 0,003 seconde, was met het blote oog niet te zien. Marvin Bracy uit Amerika pakte brons in 6,44 seconden.

De rivaliteit tussen de twee snelste lopers ter wereld brengt de spanning terug op de sprint, waar het spektakel sinds het afscheid van showman Usain Bolt in 2016 ontbrak. Jacobs en Coleman zijn in veel opzichten elkaars tegenpolen. De Italiaan steekt met zijn lengte van 1.85 meter een kop boven de Amerikaan van 1.75 uit. Coleman staat niet graag in de belangstelling, zeker niet na zijn veelbesproken schorsing.

In Belgrado liep hij zoveel mogelijk camera’s voorbij. Na de series van de 60 meter nam hij alleen een korte video op met de persvrouw van de Amerikaanse ploeg. Jacobs was op dat moment bezig met zijn lange gang langs alle internationale televisiestations, een dag later herhaalde hij dat weer.

Antwoord geeft de 27-jarige sprinter alleen in het Italiaans, ook al is hij de zoon van een Afro-Amerikaanse vader en verstaat hij Engels goed. Jacobs groeide bij zijn moeder op in het Noord-Italiaanse Desenzano del Garda. Sinds zijn olympische titel kan hij in Italië niet meer normaal over straat. ‘Ik word veel herkend. Dat is mooi, maar ik probeer een normale jongen te blijven door veel tijd door te brengen met mijn vrienden en familie.’

De tot zijn nek getatoeëerde sprinter besloot zijn seizoen na zijn stunt in Tokio abrupt te beëindigen; hij zei last van zijn knie te hebben. Dat zorgde voor dopingspeculaties, zeker nadat de Britse krant The Times berichtte over zijn contacten met sportdiëtist Giacomo Spazzini, die wordt verdacht van het verstrekken van anabolen.

Opmerkelijke opmars

De plotse opmars van Jacobs richting de top van de sprint is opmerkelijk. De olympisch kampioen was in 2019 nog deeltijd verspringer. De ‘crazy long jumper’, zoals hij op Instagram nog heet, combineerde zijn eerste liefde in dat jaar voor het laatst met de sprint.

Hij voegde zich in Japan pas bij de absolute wereldtop op het koningsnummer in de atletiek. Tot de Spelen van Tokio had Jacobs nog nooit onder de 10 seconden gelopen op de 100 meter. In de halve finale dook hij er voor het eerst onder: 9,84 seconden. In de finale kon hij nog een stukje harder. Jacobs won goud in 9,80 seconden, waarmee hij elfde staat op de mondiale ranglijst aller tijden. Usain Bolt heeft het wereldrecord in handen met 9,58 seconden.

Daarna won Jacobs ook zijn tweede gouden medaille met de Italiaanse estafettemannen op de 4x100 meter. In Italië heeft hij sindsdien de status van een halfgod. Het land ontstak in woede toen hij door wereldatletiekbond World Athletics werd gepasseerd in de nominatie voor atleet van het jaar.

Nu hij ook de snelste man van de afgelopen jaren in een rechtstreeks duel heeft verslagen, wordt er misschien anders tegen hem aangekeken. ‘Twee olympische titels win je niet op basis van toeval’, zegt Jacobs in Belgrado. ‘Ik keek er enorm naar uit om tegen Coleman te lopen. Het was mijn doel om zo dichtbij mogelijk te komen. Dat ik zo’n race dan ook nog win, geeft me een heel gelukkig gevoel.’

Pieken

Net als in Tokio liet Jacobs zien te kunnen pieken wanneer het moet. Ook op de WK indoor, het toernooi waar hij vooral naartoe kwam om zijn start te verbeteren, zette hij zowel in de halve finale als in de finale een persoonlijk record neer op de sprintschoenen die de nieuwe standaard lijken te zijn: de spikes met een carbonplaat in combinatie met verend schuim die eerder op langere afstanden voor een revolutie teweegbrachten, zorgen nu ook op de sprint voor snellere tijd.

Alleen Coleman lijkt er nog niet aan te willen. Hij verbeterde in 2018 het wereldindoorrecord op ouderwetse spikes op de 60 meter tot 6,34 seconden en was in Belgrado de enige topsprinter die niet op het nieuwe materiaal liep. Zou dat die 0,003 seconde hebben gescheeld? Coleman hield het erop dat zijn lichaam ‘roestig’ voelde vanwege de schorsing. ‘Ik had hiervoor nog maar drie wedstrijden gedaan. In het begin zat alles vast. Ik probeer elke race beter te worden.’

Jacobs kan zijn palmares dit jaar compleet maken. Naast olympisch kampioen en wereldkampioen indoor lijkt hij komende zomer in Eugene favoriet voor de wereldtitel 100 meter. In augustus staat ook de EK op het programma. Jacobs straalt graag nog even door. Hij wil overal lopen. ‘Ik ga alles proberen te winnen.’