Het speciale traject van de Deen Rasmus Højlund, het antwoord van United op Haaland

Rasmus Højlund hweft gescoord voor Denemarken tijdens de EK kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië in juni. Beeld Getty Images

Zaakwaarnemer Kees Vos kan mooi vertellen over de talloze gesprekken die leidden tot één van de toptransfers van deze zomer: Rasmus Højlund van Atalanta Bergamo naar Manchester United, voor 75 miljoen euro, met een uitloop naar 85 miljoen. ‘Ook ik had het nog nooit zo meegemaakt.’

Zijn bedrijf SEG International won de zogenoemde tender, uitgeschreven door de ouders van de voetballer, die zeer nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun drie voetballende zoons.

Maar eerst over Rasmus Højlund, ter introductie: vergelijken heeft geen zin, maar de overeenkomsten met de Noor Erling Haaland zijn te opvallend om te negeren. Ze zijn vooral linksbenig, afkomstig uit Noord-Europa en ze namen de snelle route naar de internationale top. Ze zijn lang, 1,94 meter om 1,91. De alliteratie in hun namen is grappig. Haaland-Højlund.

Over de auteur

Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Terwijl de 23-jarige Haaland in juni de Champions League won met City, is de 20-jarige Højlund neergestreken bij stadgenoot United, dat niets liever wil dan vanaf dit weekeinde, als de Premier League begint, de oude verhoudingen in de stad herstellen.

Erik ten Hag

Wat natuurlijk hielp, was dat Højlund ‘al een leven lang’, zoals hij zich uitdrukte, aanhanger is van United. ‘En toen ik eenmaal met Erik ten Hag had gesproken, wist ik dat deze omgeving perfect zou zijn voor mijn ontwikkeling.’

Ook in familiaire zin is er een overeenkomst tussen Haaland en Højlund. Vader Højlund was prof in Denemarken. De vader van Haaland voetbalde bij City, hetgeen zijn transfer ruim een jaar geleden enigszins vergemakkelijkte. Haaland ging van Salzburg via Dortmund naar City, terwijl hij in Noorwegen maar eventjes op het hoogste niveau voetbalde.

Zo ongeveer verloopt ook de route van Højlund, die weinig in actie kwam voor het eerste elftal van Kopenhagen. Daarna, razendsnel: Sturm Graz en Atalanta Bergamo, waar hij negen keer scoorde in de competitie, terwijl hij in zes interlands zes doelpunten maakte. Ten Hag ziet hem als een spits die eventueel vanaf de zijkant kan spelen. Hij is snel en sterk, al heeft hij nog niet de torso van Haaland.

Zorgzame ouders

Maar nu de procedure. De ouders, Anders Højlund en Kirsten Winther, lanceerden een zogenoemde tender. SEG zocht via teamgenoot Marten de Roon contact met de spits en bleek een van de 35 geïnteresseerde kandidaten, die in een eerste ronde in gesprek gingen met vader Højlund. Vos: ‘Acht geselecteerden bleven over.’

De tweede ronde betrof een gesprek met vader en moeder in Kopenhagen. ‘Zijn vader is voetballer geweest, moeder atlete en militair. Zijn vader is aannemer, maar hij beperkt zijn activiteiten tegenwoordig, vanwege de begeleiding van zijn voetballende zoons.’

Er is ook nog een 18-jarige tweeling bij FC Kopenhagen, eveneens talentvol. Bij dat gesprek waren ook Scandinavische collega’s van SEG aanwezig. ‘Je probeert gewoon jezelf te zijn’, aldus Vos. ‘We hadden twee vragen van de familie voorbereid: een overzicht van de markt. Wat zou een goede stap kunnen zijn. En het bijbehorende financiële plaatje. Hij wilde sowieso weg bij Atalanta, omdat hij vond dat hij daar was uitgeleerd.’

Een derde ronde volgde, met vier kandidaten, om de beurt opgeroepen bij Højlund in Bergamo. Ook aanwezig: zijn ouders en de speler. De familie had al veel gedestilleerd uit gesprekken en het viel Vos op dat de ouders niet door iedereen realistisch waren voorgelicht, als het bijvoorbeeld ging over het salaris voor een jongeman van 20, of over bruto en netto.

‘Wij schetsten een realistisch beeld’, aldus Vos. ‘Dat is niet altijd de leukste boodschap. We hadden het gevoel dat ze voor ons zouden kiezen.’ Als dat niet zo zou zijn, waren er veel kosten gemaakt. Zo werkt het. De ene keer zijn de verdiensten groot, dan weer resteren alleen kosten.

Stefan de Vrij

Alleen: daarop vroeg de familie onverwacht nog een gesprek. Vos stond vorig jaar lijnrecht tegenover verdediger Stefan de Vrij, in een financieel conflict over commissies en wat dies meer zij na een transfer van Lazio naar Inter. Andere zaakwaarnemers hadden de ouders blijkbaar ingefluisterd.

SEG moest na het vonnis bijna 5 miljoen euro betalen aan De Vrij, hoewel Vos overtuigd is van zijn gelijk en in hoger beroep is gegaan. ‘Ik ben commercieel, maar ik werk met open vizier en kan dat niet boven de markt laten hangen.’

Vos: ‘In dat vierde gesprek heb ik de ouders uitgelegd hoe het zat, met details die niet allemaal in de rechtbank ter sprake zijn gekomen. Dat gaf ze vertrouwen.’ Enfin, in een vijfde gesprek kreeg SEG de opdracht om Højlund naar een andere club te brengen, waarna nog een zesde onderhoud volgde met een plan over het benaderen van clubs.

Vos had contact met vrijwel alle topclubs om de markt te verkennen. Als laatste bleven Paris SG en Manchester United over. Dat Vos tevens zaakwaarnemer van Ten Hag is, is gemakkelijk voor het verkrijgen van informatie, maar niet doorslaggevend.

Tal van andere toplieden bij de club dienden eveneens mee te beslissen, want Højlund mag een groot talent zijn, hij heeft nog niet de reputatie van bijvoorbeeld Victor Osimhen of Harry Kane. Maar United besloot de jonge Deen te contracteren, als bouwsteen in het project van Erik ten Hag.