Het spannende gevecht om plek 2: wordt het AZ of PSV?

Donyell Malen van PSV en Noah Fadiga van Heracles Almelo tijdens de Nederlandse Eredivisie. Beeld ANP

Druk

PSV heeft een veel duurdere huishouding dan AZ. Champions League-voetbal (waarvoor de nummer 2 eerst twee voorrondes moet overleven) zou daarom niets minder dan een zegen zijn om het forse, operationele verlies van ruim 20 miljoen euro als gevolg van de coronacrisis in Eindhoven te compenseren. De tweede plaats is voor de achterban en volgers van de Eindhovense club sowieso een must, nu Ajax is weggelopen.

AZ betaalt van de top-4 veruit de laagste salarissen en heeft ook minder afschrijfkosten aan transfers, omdat het steevast goedkoop inkoopt. Maar de club kreeg wel een opdoffer doordat het een nieuw stadiondak moest aanschaffen. Daarnaast zou de derde plaats (die hooguit Europa League-voetbal oplevert) na de gedeelde eerste plaats van vorig seizoen ook sportief een teleurstelling zijn voor de ambitieuze Alkmaarders.

Transferwaarde

Hoewel in punten gelijk wordt de PSV-selectie door transfermarkt.nl fors hoger ingeschat dan die van AZ. De equipe van Schmidt vertegenwoordigt een kapitaal van in totaal 182 miljoen euro. AZ komt volgens de website uit op 118,5 miljoen euro. Dat zegt niet alles over de aanwezige individuele kwaliteit, want oudere spelers zijn nu eenmaal minder waard.

Feitelijk liggen de basiselftallen qua waarde maar 30 miljoen euro uit elkaar, precies het bedrag waarop de veruit duurste speler PSV-spits en Oranje-international Donyell Malen wordt ingeschat. Hij maakte al zestien doelpunten (plus 6 assists), waar AZ- en Jong Oranje-spits Boadu (getaxeerd op twaalf miljoen) pas twaalf keer doel trof (plus 1 assist).

Donyell Malen van PSV in actie. Beeld ANP

Vorm

Boadu startte het seizoen slecht en krabbelt nu op. De helft van twaalf goals liet hij aantekenen in de laatste zes duels. AZ komt als geheel steeds iets beter in vorm. Vooral het recente optreden bij Willem II was indrukwekkend. Ondanks een vroege rode kaart van aanvoerder Koopmeiners (koploper in het spelersklassement van het AD) werd overtuigend gewonnen (1-0) dankzij de ongrijpbare Gudmundsson en Midtsjø en de onverzettelijkheid van mannen als De Wit, Martins Indi en Wijndal.

PSV blijft qua speelpeil zigzaggend over de velden trekken. Ook tijdens de 3-0-zege op Heracles afgelopen zondag leek het of er in Eindhoven een omgekeerde actiefilm werd vertoond, met alleen vermaak en overtuigend spel vóór de pauze. ‘Een repeterend verhaal’, erkende aanvoerder Dumfries, die scoorde en behoorlijk op dreef was, waar Jong Oranje-uitblinker Gakpo en Duits international Max een opvallende offday beleefden.

Coach

Het al bijna afgeschreven talent Ihattaren gaf een teken van leven met een fraai doelpunt, maar de relatie met coach Schmidt oogt nog steeds koeltjes. De Duitse trainer vond wel een oplossing voor een van PSV’s grootste problemen: de voorwaartse passing vanuit het middenveld. De doorgeschoven verdediger Boscagli onderscheidde zich aldaar tegen Heracles met twee assists. Het is de vraag of de fanatiek wisselende Schmidt nu eens gaat vasthouden aan dezelfde formatie. De veel minder ervaren AZ-coach Jansen is wat dat betreft consistenter.

Tactisch vermogen

AZ is tactisch behoorlijk volwassen. Als het proeft dat de veldbezetting niet optimaal is dan wordt die omgezet. Speelden aanvankelijk de backs tegen Willem II wat meer naar het midden, daar plooiden ze na de rode kaart van Koopmeiners richting de zijkant, terwijl de buitenspelers juist het tegenovergestelde deden. Willem II had er ondanks een numerieke meerderheid geen antwoord op. Ook tegen Feyenoord werd vlot door Jansen en zijn spelersgroep besloten tot een andere aanpak dan vooraf besproken; namelijk om hoger druk te zetten. Met wederom klinkend resultaat.

Het is een flink contrast met de serie bizarre remises aan het begin van het seizoen, toen er in de slotfase van wedstrijden telkens chaos uitbrak bij AZ, het defensiecentrum nog heel kwetsbaar oogde en er geen eenheid van denken was.

Myron Boadu van AZ. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Bij PSV probeert Schmidt al bijna een jaar een andere speelwijze (4-2-2-2) met andere accenten in te slijpen. Nog steeds wordt zijn ploeg in fases compleet uit elkaar gespeeld, omdat zijn spelers nog niet negentig minuten kunnen uitvoeren wat hij van ze vraagt. Bovendien is er een chronisch gebrek aan effectiviteit. Volgens statistiekenbureau Opta creëert PSV gemiddeld per wedstrijd meer grote kansen dan AZ, maar AZ maakt meer goals. Vooral de laatste vijf duels peurt AZ een enorm rendement uit de mogelijkheden die het krijgt.

In de kijker spelen

Persoonlijke motieven om te excelleren zijn er bij beide ploegen genoeg. PSV’ers Mvogo, Dumfries, Malen, Max en Gakpo hopen op het EK, en misschien dat ook Teze nog kans maakt gezien alle blessures bij Oranje achterin. Ook AZ’ers Wijndal, Koopmeiners, Stengs, Boadu en Karlsson gaan vol voor het EK, en anders is er nog het EK onder 21 jaar. Daarnaast heeft Dumfries al uitgesproken een transfer te willen maken en lijken ook Malen, Wijndal en Koopmeiners daarop te azen.

Programma

AZ treft nog Sparta, Ajax, RKC, Fortuna, FC Groningen en Heracles. In de resterende zes duels neemt PSV het nog op tegen VVV, FC Groningen, Heerenveen, Willem II, PEC en FC Utrecht. AZ verloor dit seizoen al twee keer van Ajax, dat al bijna zeker van de titel is. PSV treft vermoedelijk meer ploegen die nog ergens voor strijden, maar heeft een beter doelsaldo (plus 6) dan AZ. Daar zou deze tweestrijd best eens op beslist kunnen worden.