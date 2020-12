Het soms armoedige Feyenoord van Advocaat loopt nu pas tegen eerste nederlaag aan

Lois Openda geeft de bal voor, Eric Botteghin is te laat. Deze ker was er geen andere spits om een goal te maken, later in de wedstrijd wel en wist Openda een assist te geven op Darfalou. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Ik kan moeilijk boos zijn’, zei Advocaat, na de eerste nederlaag sinds 27 oktober 2019, de dag waarop Jaap Stam met 4-0 van Ajax verloor en afscheid nam als trainer. Goed, het vorige seizoen werd afgebroken in maart en deze jaargang zijn de meeste toppers pas vanaf januari, maar niet verliezen is niet verliezen.

Advocaat had strijd gezien en kansen, al waren die niet besteed aan zijn elftal. Hij was heel voorzichtig begonnen. Dat valt naar twee kanten uit te leggen. Positief: dat Feyenoord controle kreeg. Negatief: dat Feyenoord pas na een achterstand werkelijk ging voetballen.

Niet zo verrassend was de nederlaag bij Vitesse, de subtopper die aansluit bij de top, die ‘wil meedoen’, misschien zelfs om de titel, zoals de weer uitblinkende doelman Remko Pasveer aangaf. De mannen van Vitesse omhelsden elkaar uitvoerig na de zege, ondanks proto­collen omtrent corona, en maakten guitige dansjes. Begrijpelijk. Een geweldige seizoenshelft is bijna afgesloten, met woensdag de volgende topper tegen AZ in Alkmaar.

De nederlaag van Feyenoord volgde uitgerekend na het beste deel van de laatste weken, kortweg de tweede helft in de Gelredome, waarin de defensie steeds meer werd verlaten. Advocaat had zich aangepast, door met 5-3-2 te beginnen, zonder risico. Daarop was één keer getraind. Vitesse speelt altijd volgens die formatie en het leek Advocaat op deze manier gemakkelijker duels te winnen.

Oussama Darfalou scoort de 1-0 vlak voor rust, Marsman en Botteghin figureren. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Oprispingen van pure klasse

Vitesse is soms groots en moeilijk te bespelen onder trainer Thomas Letsch, aan wie de eer toekomt dat hij zijn beste spelers het belangrijkst maakt en op de goede positie neerzet, dat hij zijn veelzijdige selectie in de mal van een passend systeem giet. Het is voetbal met energie, met oprispingen van pure klasse, al zijn de sterspelers Riechedly Bazoer en Oussama Tannane wel heel erg in hun eigen grootheid gaan geloven.

Maar als zij aan de bal zijn, gebeurt tenminste iets. Bazoer, als vrije verdediger, schuift voortdurend in, biedt zich overal aan om de aanval te voeden met slimme passes, of met loopvermogen. Hij gaf ook de lange bal voor de enige treffer, op Loïs Openda, die veel te gemakkelijk weg mocht draaien van Marco Senesi en Oussama Darfalou bediende.

Tannane is soms vreselijk irritant, als hij een bal tegen het achterhoofd van Bart Nieuwkoop gooit bijvoorbeeld, maar hij wekt elke keer verwachting. Bij elk balcontact kan de wedstrijd in brand vliegen, kan een doelpunt vallen, kan iets gebeuren dat tot verrukking leidt. Hij is de artiest die alles durft, bij wie mislukking en glorie naast elkaar liggen. Laat dat vooral zo blijven, in de dorheid van veel wedstrijden.

Het is alleen te makkelijk om het succes toe te schrijven aan Bazoer en Tannane, want Vitesse heeft gewoon een puike selectie waarin veel kwaliteiten zijn verenigd. Vitesse won thuis van PSV en Feyenoord en verloor in de Arena met 2-1 van Ajax, terwijl het eigenlijk had moeten winnen. De derde plaats is knap en terecht.

Feyenoord miste aanvoerder Steven Berghuis en een hoop anderen, waardoor de voorhoede bestond uit Bryan Linssen en Nicolai Jørgensen, die samen twee doelpunten maakten en voor rust meestal zo ver van het doel bleven, dat het vrij kansloos oogde, al was Jørgensen voor zijn doen redelijk op dreef.

Stijlvol door de lucht

Het was overleven, hopen op iets, en ja, dan was daar die reeks kansen na rust, toen Pasveer eerst redde op de kopbal van Linssen en daarna op de rebound van Jørgensen. En even later, na een scrimmage, schoot Linssen over. En weer even later kreeg Botteghin de bal van dichtbij niet in het doel gedrukt, en tenslotte zweefde invaller Luis Sinistera stijlvol door de lucht, na de voorzet van Tyrell Malacia. Zijn kopbal raakte de lat.

Vitesse was voor rust beter, een beetje, en scoorde toen de Rotterdamse defensie open lag na de zeldzame fout van Senesi. Het was in die fase bijna zielig, dat gebrek aan creativiteit bij Feyenoord, de voorzichtigheid, de manier waarop de van een blessure herstelde, doch nauwelijks fitte Leroy Fer over het veld strompelde. Het was echt zo’n middag waarop die onvermijdelijke nederlaag aanstaande was.

Vitesse koestert illusies op een mooi vervolg. Feyenoord hoopt dat na de ultrakorte winterstop geblesseerden terugkeren. Natuurlijk vraagt Advocaat om spelers. Deze keer heeft hij een punt, want in aanvallend opzicht, met zoveel geblesseerden, is het aanbod armoedig voor een club die graag topclub wil zijn.