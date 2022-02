Het sneeuwt in Beijing. Dat kan tijdens een evenement als de Winterspelen geen toeval zijn

O ironie: na alle kritiek over het houden van de Winterspelen op een plaats waar amper sneeuw valt, moest zondag een skiwedstrijd uitgesteld worden omwille van, jawel, te véél sneeuw. Beijing en omgeving werden zaterdagnacht getroffen door een sneeuwstorm en ontwaakten zondag onder een dikke witte laag. Op mijn eigen terras lag 9 centimeter, in een buitenwijk van Beijing zelfs 15 centimeter. Meer dan normaal in heel februari valt.

Het sneeuwtapijt leverde prachtig plaatjes op, de olympische skipistes zagen er meteen een stuk idyllischer uit dan een paar dagen eerder. Maar de goed getimede sneeuw maakte mij ook wantrouwig. Was dit een onverwacht cadeautje van moeder natuur? Of was dit sneeuw op bestelling, afgeleverd door het fameuze Bureau Weersbeïnvloeding van de Chinese Meteorologische Dienst?

De Chinese overheid experimenteert al decennia met weermanipulatie en wil dat manipuleren de komende jaren nog intensiveren. Tegen 2025 wil Beijing in een gebied van meer dan 5,5 miljoen vierkante kilometer (ruim de helft van China) regen en sneeuw kunnen opwekken, zo staat in een overheidsplan van eind 2020.

Die regen en sneeuw wordt gemaakt door ‘wolken te zaaien’: met hoogovens, vliegtuigen of granaten wordt zilverjodide de lucht ingebracht, dat zich daar hecht aan de waterdruppeltjes van wolken en die als neerslag naar beneden laat komen. China zet de techniek in voor landbouw, waterbevoorrading en bestrijding van natuurrampen, zoals zandstormen, bosbranden of hittegolven. Maar ook voor uiterlijk vertoon, of formeler: ‘voor het vlotte verloop van grote evenementen’.

Bij prestigieuze evenementen wordt in China een blauwe, fijnstofloze hemel geregeld, door het vooraf eens goed te laten plenzen. Dat was het geval bij de openingsceremonie van de Zomerspelen in 2008, de Apec-bijeenkomst in 2014 en jaarlijks bij het Volkscongres en de nationale feestdag. Aan de vooravond van de 100ste verjaardag van de Communistische Partij van China, op 1 juli vorig jaar, werden volgens onderzoek twee uur lang raketten met zilverjodide afgeschoten.

In aanloop naar de Winterspelen werd nabij wedstrijdzone Zhangjiakou flink geïnvesteerd in weermanipulatie: er kwamen twintig raketinstallaties en twintig hoogovens, en een vliegveld met twaalf toestellen voor ‘regen- en sneeuwversterkingsoperaties’. Li Baodong, directeur van het Bureau Weerbeïnvloeding in de provincie Hebei, vertelde in staatsmedia over ‘grootschalige experimenten om sneeuw te vermeerderen’. In de voorbij drie maanden werden er volgens The Washington Post minstens 250 granaten met zilverjodide afgeschoten.

Is deze sneeuwstorm het gevolg van die operaties? Moeilijk te zeggen. In grote delen van China valt deze winter meer neerslag, en uitschieters zijn altijd mogelijk. Als dit wel het werk is van het Bureau Weerbeïnvloeding, dan is het behoorlijk fout gegaan: een skiwedstrijd en -training moesten worden uitgesteld, en 33 deelnemers van de reuzenslalom haalden de finish niet. Ook dat zou niet de eerste keer zijn. In 2009 vielen veertig verkeersdoden tijdens een kunstmatige sneeuwstorm.

Volgens experts kan weermanipulatie in sommige gevallen voordelen hebben (denk aan het voorkomen van een hongersnood), maar stelt het de wereld ook voor morele vraagstukken. Wat als landen op grote schaal wolken gaan exploiteren? Kan meer regen in China leiden tot minder regen in andere landen? Moeten daarover internationale afspraken worden gemaakt?

Ondertussen gaat het hier nog even door met sneeuwen, volgens de weerberichten tot maandagochtend. Als Bureau Weerbeïnvloeding hier iets mee te maken heeft: het is mooi geweest, jongens, tijd om op stop te drukken.