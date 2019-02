Het seizoen moet nog beginnen, maar Formule 1-team Williams staat nu al op flinke achterstand

De garage van het Williams-team staat bijna leeg. Beeld AP / Manu Fernandez

Voor de tweede opeenvolgende dag was het briefje met het persconferentieschema van Formule 1-team Williams op het circuit van Barcelona vervangen. De nieuwe boodschap: ook op dinsdag is er niemand beschikbaar. Simpelweg omdat er niets te bespreken valt. De nieuwe auto van de Britse renstal is namelijk nog niet af.

Na twee van de in totaal slechts acht testdagen in Catalonië heeft de zogenoemde FW42 nog geen kilometer afgelegd. Ter vergelijking: Max Verstappens team Red Bull legde in 48 uur al meer dan duizend kilometer af op het circuit van Barcelona, wat de technici van de Nederlander bakken vol informatie opleverde. Al voor de aftrap van het nieuwe seizoen over een kleine maand in Australië staat Williams flink op achterstand.

‘Dit is natuurlijk extreem teleurstellend’, zei teambaas Claire Williams in een persbericht maandag. ‘Maar het is helaas de situatie waar we nu in zitten.’ Het is onduidelijk waarom Williams de nieuwe auto niet op tijd af heeft. Redenen zijn er niet gegeven. Volgens de planning moet de nieuwe bolide nu woensdag de eerste meters gaan maken.

Het komt zelden voor dat een team kostbare testtijd mist. Zeker nu die tijd fors is beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld tien jaar geleden. Brawn GP was in 2009 gedwongen de eerste twee maanden van de wintertests over te slaan. Het team kampte met financiële malheur en wisselde van motorleverancier.

Pas twee weken voor de eerste race reed de auto voor het eerst over het asfalt in Barcelona. Het maandenlange verblijf in de luwte bleek achteraf een zegen. De Brawn-technici hadden een gouden aerodynamische truc bedacht. Als de auto eerder al te zien was, hadden andere teams dat kunnen kopiëren. Brawn won zes van de eerste zeven races en greep de constructeurs- en coureurstitel.

Zo’n sprookje lijkt voor Williams dit jaar een utopie. Vorig jaar eindigde het team als laatste op de constructeursranglijst. Het was twintig jaar nog ondenkbaar voor het team, dat in de jaren zeventig werd opgericht door Frank Williams en sinds 2013 wordt gerund door dochter Claire. Alleen Ferrari en McLaren wonnen meer races dan Williams (114 zeges) in de koningsklasse. Het team was de dominantste renstal in de jaren negentig, toen het vijf van de negen Williams-wereldtitels veroverde.

Laatste zege 2004

Maar de laatste racezege stamt alweer uit 2004. Williams heeft het steeds lastiger als een van de weinige overgebleven private teams zonder megageldschieter of de naam van een grote autofabrikant op de motorkap. Die steun is essentieel in de technologische wedloop in de Formule 1, waardoor de budgetten jaarlijks toenemen. Het budget van Red Bull – zo’n 350 miljoen euro – is het drievoudige van dat van Williams.

‘Twintig jaar geleden had Williams 250 mensen in dienst en toen wonnen we wereldkampioenschappen. Nu hebben we 800 man aan personeel en hebben we moeite vijfde te worden op de constructeursranglijst’, zei Claire Williams twee jaar geleden nog in een interview met deze krant.

Ze pleit al jaren voor een budgetplafond, zodat een ‘kapotte’ sport weer eerlijker en gezonder wordt. Als die maatregel niet snel komt, ziet ze het somber in voor de toekomst van teams als Williams. De testperikelen bij haar team lijken daar een eerste teken van.