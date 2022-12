Het rendementsdenken van Van Gaal heeft Oranje in een ijzeren greep

Het is he-le-maal niks, zei veteraan-analyticus Jan Mulder deze week in het tv-programma Studio WK 2022 toen hem werd gevraagd om een oordeel te vellen over het spel van het Nederlands elftal in Qatar. De wedstrijden vindt hij een ‘eindeloze, hemeltergende bezoeking’. Na een kwartiertje verlaat hij de huiskamer om een frisse neus te halen in de Groningse kou. Anders houdt hij het niet vol.

Dat was hoog tijd, dat iemand op tv eens zonder voorbehoud korte metten maakte met het oersaaie spel van Oranje; met die onophoudelijke, van elke frivoliteit gespeende uitwisseling van passjes op eigen helft en de afwachtende strategie die er alleen maar op is gericht om de tegenstander uit de tent te lokken.

Niet om aan te zien. Bangig. Berekenend. Vreugdeloos. Het rendementsdenken, gestimuleerd door Louis van Gaal, heeft de nationale ploeg in een ijzeren greep. Als de bondscoach ter afleiding in zijn rol van Gekke Gerrit niet zo nu en dan een kolderiek optreden zou geven en zou excelleren op persconferenties, zou het vermaak miniem zijn. Al het avontuur is door hem uit het spel geramd.

Muder werd in de Volkskrant ooit de de voorzitter van het verbond van voetbalanalytici genoemd, en terecht. Hij is de beste duider aller tijden, vooral door de afwijkende positie die hij inneemt als hij naar voetbal kijkt.

Zijn afkeer van de maniakale nadruk die op tactische systemen wordt gelegd, met robotisering van het voetbal als gevolg, is voorbeeldig. Voetbal moet geen sport zijn van denkers, maar van doeners, vindt Mulder. Gewoon normaal doen, was bij de NOS zijn dringende advies. Een goede veldbezetting en een aanvallende spirit, meer heb je niet nodig.

Daarna werd er overgeschakeld naar Doha, naar de Oranje-gezinde NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. Hij had meegeluisterd, zei spottend dat hij Mulder nog mild vond en refereerde aan een geruchtmakende opmerking van hem uit 2004: het stenigen van Dick Advocaat, de toenmalige bondscoach.

Geërgerd legde Mulder nog maar eens uit dat hij destijds géén oproep had gedaan om Advocaat te stenigen. Nadat hij in het programma Villa BvD door Hans Kraay jr. was bekritiseerd omdat hij de bondscoach voortdurend aanviel op diens verdedigende strategie en gebrek aan durf, vatte hij zijn eigen kritiek in overdreven bewoordingen samen. In die samenvatting voor Kraay gebruikte hij de woorden stenigen en ophangen, puur als hyperbool.

De parallel met 2004 is interessant. Ook toen, tijdens het EK in Portugal, werd de bondscoach behoudzucht verweten. Het viel samen met de opkomst van de voetbalanalyticus, mannen en (later) een enkele vrouw die het spel van het Nederlands elftal duiden en de sfeer voor een groot deel bepalen.

Daarmee kwam ook de ergernis, vorige week bijvoorbeeld toen Virgil van Dijk pissig reageerde op kritiek van Marco van Basten. Rafael van der Vaart, inmiddels zelf analyticus, zei deze week dat hij er als voetballer ook een bloedhekel aan had als die gasten aan tafel zaten te zeiken.

Vrijdag sprak Van Gaal tijdens een persconferentie in de aanloop naar het duel met de Verenigde Staten over de ‘negatieve sfeer’ rondom Oranje. De geschiedenis herhaalt zich, volgens hem. De media zien het weer eens helemaal anders dan hij, net zoals in 2014 tijdens het WK in Brazilië het geval was. Vervelend, vond hij het, maar Van Gaal zei ook dat hij eraan is gewend en dat zijn spelers en hij zich er niets van aantrekken.

Dat is arrogant. Na dertig jaar ziet Van Gaal nog steeds niet in dat ‘de media’ inclusief de analytici geen volkomen geïsoleerde entiteit vormen die is losgezongen van de realiteit, maar alleen maar verwoorden wat er onder het volk leeft. Nederland wil dit voetbal niet, er is geen bal aan.