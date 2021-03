Het record van de meeste weken nummer één is niet voldoende voor onverzadigbare Novak Djokovic

Novak Djokovic tijdens de halve finale tegen Aslan Karatsev op de Australian Open in februari, 2021. Beeld AFP

Djokovic zal volgende week in totaal zes jaar bovenaan hebben gestaan, verdeeld over vijf perioden. Bijna tien jaar geleden bereikte hij voor het eerst de prestigieuze koppositie. Hij is met afstand de meest stabiele speler van het afgelopen decennium. Alleen Federer, Rafael Nadal en Andy Murray hebben hem in die periode afgelost.

De wereldranglijst bestaat sinds 1973. De Roemeen Ilie Nastase was de eerste van 26 mannen die sindsdien bovenaan hebben gestaan. De topvijf in aantal weken bestaat behalve uit Djokovic en Federer (310) uit Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) en Jimmy Connors (268). Rafael Nadal staat op 209 weken.

Djokovic zal het record tot in lengte van jaren kunnen behouden gezien de leeftijd en wankele fysieke gesteldheid van Nadal (34) en Federer (39), die deze week zijn rentree maakt in Qatar na een jaar absentie wegens twee knieoperaties.

Grandslamtitels

Toch gaat zijn aandacht in eerste instantie uit naar het record dat Federer en Nadal delen. Zij hebben twintig grandslamtitels veroverd, hij achttien. In het laatste decennium is dat record belangrijker geworden dan de wereldranglijst of het aantal gewonnen proftoernooien. Op die laatste lijst staat Djokovic vijfde met 82 toernooizeges, achter koploper Conners (109), Federer (103), Lendl (94), Nadal (86).

Over de ambitie van Djokovic hoeft geen twijfel te bestaan. Na zijn zege bij de Australian Open kondigde hij een rustperiode aan, maar op dat besluit is hij alweer teruggekomen. Eind deze maand doet hij mee aan het masterstoernooi van Miami, gevolgd door het masterstoernooi van Monte Carlo. In die categorie, de hoogste na de grandslamtoernooien, is hij met 36 zeges al succesvoller dan Nadal (35) en Federer (28).

Elk record is er een voor de onverzadigbare 33-jarige Serviër, die aan prijzengeld al meer heeft verdiend dan zijn twee aartsrivalen. Hij staat op 148 miljoen dollar, Federer op 130 miljoen, Nadal op 124 miljoen. Ook in onderlinge duels kan Djokovic bogen op een voorsprong die duidt op zijn superioriteit. De score tegen Federer is 27-23 in zijn voordeel, tegen Nadal staat hij 29-27 voor.

Wellicht wegen die feiten voor Djokovic extra zwaar aangezien hij de ongrijpbare populariteit van Federer nooit kan benaderen, wat hij ook presteert op de tennisbaan. De 39-jarige Zwitser werd onlangs door tennisfans voor de 18de maal op rij gekozen tot populairste speler. In de cijfers kan Djokovic zijn gelijk wel vinden. Het moet gek lopen wil de nummer één straks niet te boek staan als de succesvolste speler aller tijden.