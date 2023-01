Het rauwe Leeds is voor Pascal Struijk de ideale springplank

Pascal Struijk Beeld Getty

Leeds United zal voor altijd de club blijven van knokkers, op en naast het veld. Die reputatie verwierf Leeds met name in de vorige eeuw, dankzij de fameuze ploeg van de legendarische manager Don Revie, die in brons vereeuwigd is naast het illustere stadion Elland Road. De club dankt dat beeld ook aan de fans in de jaren tachtig, toen zij een beruchte hooliganschare vormden. En vorig seizoen werd op bezoek bij Manchester United in het stadscentrum nog ouderwets met de vuisten gezwaaid.

Strijd moet er zijn bij Leeds, hoezeer de club ook wereldser en moderner is geworden onder de eeuwig innoverende Argentijnse trainer Marcelo Bielsa. Onder hem promoveerde Leeds in 2020 na zestien jaar weer. Bielsa werd dit seizoen opgevolgd door de Amerikaan Jesse Marsch. Beide trainers werden aangesteld door de Madrileense voetbaldirecteur Victor Orta.

De club herbergt vele spelers die voor hun doorbraak bij Leeds bij weinigen bekend waren. Van hen is de Nederlander Pascal Struijk misschien wel het mooiste voorbeeld. Kort voor de promotie in 2022 lanceerde Bielsa de veelzijdige, ook in Nederland onbekende, verdediger. Recentelijk verlengde de 23-jarige Struijk voor de vierde keer in vijf jaar zijn contract. Daardoor is hij nu een van de topverdieners bij Leeds, waar ook een andere relatief onbekende Nederlander, aanvaller Crysencio Summerville, aan het doorbreken is. Maar Struijk wordt gezien als Leeds’ eigen Virgil van Dijk; een fysiek maar ook voetballend sterke verdediger die niet met zich laat sollen.

Geen Feyenoord

Vader Frans Struijk wrijft zich weleens in de ogen. Hij ziet zijn jongste zoon nog zo weigeren het veld op te gaan bij Feyenoord, dat zeer van de 5-jarige pupil uit Voorburg gecharmeerd was. Hij was bang om dagelijks met die mondige ploegmaatjes te moeten trainen.

Via ADO Den Haag kwam Struijk op zijn 17de bij Ajax. Hij sneeuwde er onder door zijn introverte karakter. De concurrentie was ook levensgroot met Matthijs de Ligt, Mitchel Bakker en Sven Botman. Soms werd de rijzige Struijk zelfs als spits gebruikt.

Toen Ajax liet doorschemeren zijn contract niet te willen verlengen, belde Frans Struijk een aantal zaakwaarnemers. Met Tim Vrouwe had hij de beste klik. Vrouwe had een plan. Struijk moest weg uit zijn comfort zone. Vrouwe kende Leeds’ directeur Victor Orta en regelde een stage.

Struijk, de luxe van de Ajax’ faciliteiten gewend, vertoefde een week in een tamelijk gammele hoogslaper in een krakerige bed & breakfast. Frans Struijk: ‘Maar het voelde bij Leeds wel meteen gezellig, met oude mensen achter de bar die alles voor hem wilden doen. Datzelfde gevoel had ik bij Feyenoord. Ajax voelde meer als een bedrijf.’

Leider worden

Een performance coach werd ingeschakeld. Een leider wilde Struijk worden, een beest achterin, niet bezig met anderen, maar uitgaand van zijn eigen kracht. De dagelijkse gesprekken hielpen. Struijk leerde ook bepaalde rituelen om zichzelf voor wedstrijden op scherp te zetten. Hij luistert rapmuziek, zegt hard tegen zichzelf dat hij de beste is. Het is ook het enige moment in de week dat hij een kop koffie drinkt om echt wakker te worden.

Een staartje, een baardje, een oorbel, een brede borst, voor niets en niemand bang; zijn Pascal is een heel andere jongen geworden op het veld, vindt vader Struijk. Bij het Nederlands elftal is de concurrentie groot, maar Struijk durft hem vol aan te gaan. Eerder was hij nog bezig met het Belgisch elftal, waar in de defensie meer speelkansen liggen. Struijk werd geboren in Antwerpen, omdat zijn vader daar toen werkte. De toenmalige Belgische bondscoach Roberto Martinez gooide een balletje op. Struijk kon midden in de covidpandemie echter niet naar België afreizen om zich daar in te schrijven en huisvesting te zoeken, wat nodig was om Belgisch international te worden.

Nu is het vizier vol op Oranje gericht. Hij behoorde al tot de voorselectie voor het WK. Het shirt met achterop de naam Struijk, voor Engelsen onuitspreekbaar, wordt goed verkocht in Leeds, zeker sinds Kalvin Phillips en Raphinha vertrokken. Maar Leeds-fans die een glimp willen opvangen van de steunpilaar moeten vroeg opstaan. ‘Hij gaat het liefst ’s ochtends vroeg de straat op, want al die aandacht, al die mensen die aan hem willen zitten; dat hoeft voor hem niet’, vertelt zijn vader. ‘Hij leeft een saai leven; trainen, goed eten, op tijd naar bed. Hij is nog steeds met zijn jeugdvriendin. Het is geen jongen die graag uitgaat, geen jongen voor de tabloids.’

Maar een bijzonder kind zal hij altijd blijven voor zijn ouders. ‘Hij is geboren op 11 augustus 1999, toen er een zonsverduistering was. Daarom is zijn tweede naam Augustus.’

Maar dat Pascal Augustus Struijk via een opmerkelijke route nu het leven leidt waar miljoenen jongens van dromen, als grote meneer bij een rauwe, ambitieuze Premier League-club; dat is voor vader Struijk ‘toch wel heel apart’.