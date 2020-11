Het professionele PSV vaart wel bij de ontwikkeling van spits Smits

Joelle Smits scoort haar derde goal, keeper Isa Pothof is kansloos. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Of het vrouwenvoetbal in Nederland werkelijk professioneel is, dat was de vraag die sportminister Tamara van Ark onlangs ongewild op tafel legde, toen zij bij de ontheffing van coronamaatregelen instemde met de gelijkschakeling van de mannen- en de vrouweneredivisie.

Tv-zender Fox was zondag in elk geval met een legertje van 27 mensen uitgerukt om Excelsior - PSV, de hervatting van de tijdelijk stilgelegde vrouwencompetitie, in beeld te vangen. Dat zei zeker iets over de toegenomen achting voor het vrouwenvoetbal in Nederland.

In het veld was er ook behoorlijk veel ware professionaliteit waar te nemen. Wat gelukkig ontbrak, was de professionele overtreding. Scheidsrechter Boei hoefde geen kaart te trekken. Ook mekkeren, een handelsmerk van professionele voetballers, was nergens te horen.

Waaruit een hoge mate van serieuze beroepsuitoefening sprak, was het optreden van PSV-aanvaller Joëlle Smits. Spits Smits, 20 jaar pas, bleek van een voor de Nederlandse eredivisie ongekende allure. Als zij aanzette, vielen de verdedigers van Excelsior, ogenschijnlijk goedwillende amateurs, bij bosjes om.

De topscorer van het vorige, niet afgeronde seizoen (16 treffers) maakte tussen de 31ste en de 43ste minuut een zuivere hattrick. De eerste goal kwam uit een zelf afgedwongen strafschop. Doelpunt twee en drie waren een laag schot en een gelukkige aanname, gevolgd door de pittige uithaal van de vrouw met een neus voor de juiste positie.

Smits, altijd in beweging, had er voor rust wel vijf kunnen maken, maar keepster Isa Pothof gooide haar lijf enkele keren in de baan van het schot. De spits van PSV kon er na afloop om lachen. ‘Je wilt er natuurlijk altijd meer maken. In de tweede helft wilde ik ook echt die vierde achter mijn naam krijgen.’

De demarrage van 3-0 naar 6-0 kwam nu geheel voor rekening van schaduwspits Kayleigh van Dooren, ook al een groeibriljant in het elftal van PSV. Het kan niet lang duren, voordat zij, net als Smits per 2021, door een goed betalende buitenlandse club uit Eindhoven wordt weggekocht.

Mandy van den Berg betreedt het veld in Woudenstein. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Want PSV hanteert een ware professionele, lees zakelijke instelling bij het beheer van de spelersstal. In 2019 werd Joëlle Smits van FC Twente overgenomen, gratis en voor niks, want zo werkt dat bij interne overschrijvingen in het Nederlandse vrouwenvoetbal dat officieel onder de amateursectie van de KNVB ressorteert. Maar in de nazomer van 2020 werd zij, het begeerde talent, al doorverkocht naar Duitsland, waar zij per 2021 voor grootmacht Wolfsburg gaat uitkomen, finalist in de Champions League van dit jaar.

In september is voor haar een transfersom betaald, waarschijnlijk als de tweede speelster uit de eredivisie, na Sherida Spitse. ‘Daar ben ik trots op’, zegt Smits die weigert het transferbedrag te onthullen. ‘Ik ben een van de weinigen die dat heeft bereikt in Nederland.’

Manager Sandra Doreleijers van PSV vertelt zondagmiddag in Rotterdam-Kralingen dat het doorverkopen van Smits overeenkomstig het Eindhovense beleid is. ‘Toen Joëlle van Twente naar ons overkwam, hebben we hierover gesproken. Wij werken met iets langere contracten zodat de speelster het jaar voor het contract afloopt, verkocht kan worden. In Joëlles geval drie jaar contract en na twee jaar naar Wolfsburg. Dat was met een voorbedachten rade.’

Smits mocht slechts weg als zij naar een topclub zou gaan. Alles voor de ontwikkeling die nu nog een jaar in Eindhoven zal plaatsvinden. Smits zegt dat ze nog prijzen wil winnen met PSV. PSV zegt doelen na te streven, zoals een plaats bij beste zestien Europese vrouwenelftallen, ‘de Europese subtop’ zoals Doreleijers dat noemt. Daarvoor moet dit seizoen een ronde Champions League worden overleefd.

PSV werkt met manager Doreleijers aan een stabiele organisatie bij de vrouwen. Er is een campus, er zijn louter contractspelers, er is een cao. Doreleijers ziet Ajax en Twente (ddat vooral op basis van zes eerdere landskampioenschappen) als collega-topclubs en hoopt dat Feyenoord ook de brug naar het vrouwenvoetbal slaat. Nu wordt Rotterdam vertegenwoordigd door Excelsior dat drie jaar lang een pilot met buurvrouw Barendrecht beleefde en nu liefst vijf voormalige ADO-spelers op het kunstgras brengt.

De harde werkers van Excelsior wekten zondag in een druilerig regentje geen moment de indruk deel uit te maken van een serieuze klasse zoals de eredivisie vrouwen bedoeld moet zijn en door minister Van Ark als zodanig is waargenomen. Bij het soepele voetenwerk van Joëlle Smits en Kayleigh van Dooren stak het armoedig af.

Smits en Van Dooren maakten de vroegere oudpapierclub van Kralingen nog een stukje armer door allebei met een wedstrijdbal uit het stadion te verdwijnen: de traditionele beloning voor een hattrick. Smits kon bij de poort nog gevraagd worden naar haar kwaliteiten en toekomstdromen.

‘Scoren, de ruimte achter de verdediging bespelen en loopacties uit de rug maken’, zo brengt zij zichzelf steeds in positie sinds zij, tot haar 15de, bij de jongens van OJC Rosmalen meevoetbalde. Daarna werd het via Brabant United en het Eindhovense CTO (centrum topsport & onderwijs) FC Twente.

Haar 38 goals bij Oranje onder 19 deden Smits bij PSV belanden. ‘Daar is het in Nederland het best geregeld’, is de kwaliteitsbeoordeling van de millennial, die over een maand of acht nog betere omstandigheden in Duitsland aan den lijve gaat ondervinden. ‘Want Wolfsburg is een van professioneelste clubs van Europa, misschien wel van de wereld.’