Het peloton komt als een op hol geslagen kudde beesten door het televisiescherm

Een goede vraag die in De Limburger werd gesteld: hoe kan het dat de gemiddelde snelheid in het wielerpeloton in 2021 zo omhoog is geschoten? Schommelde die al jaren tussen de 40 en 41 kilometer per uur, het afgelopen seizoen werd de grens van 41 overschreden. ‘En niet zo’n beetje.’ Om precies te zijn kwam de gemiddelde snelheid in de World Tourwedstrijden te liggen op 41,560 km per uur.

Ik had er zelf een paar vage ideeën over, meer een potpourri van verklaringen die elk op zich weinig verklaarden. Het kan aan de leeftijd liggen, maar het peloton komt steeds vaker als een kudde beesten door het televisiescherm heen recht op me af gestormd. Ook in huivering kan sportgenot schuilen. Het rare is natuurlijk dat het peloton helemaal niet verplicht is de gemiddelde snelheid op te drijven. Er is geen medaille mee te winnen. Maar als de een harder gaat moet de ander mee. Soms denk ik, er zijn teveel goede wielrenners in teveel goede ploegen.

En al die goede wielrenners profiteren in bijna dezelfde mate van alle innovaties op het gebied van materiaal, aerodynamica, voeding, nieuwe trainingsinzichten, data-analyse, bloed verbeterende hoogtestages. Verbeterde pijnstilling waarschijnlijk. Er wordt ook strakker gepiekt. Minder koersdagen per renner betekent automatisch minder kans om te schitteren als kopman of als knecht. De kudde slaat als vanzelf op hol.

De wielrenner, en dat is van alle tijden, heeft een fijnbesnaard lichaamsbewustzijn. Mike Teunissen benoemt in het artikel een paar minuscule verbeteringen aan het materiaal zoals een andere wax op de ketting of banden met weer een fractie minder rolweerstand. ‘Ik voel het nu al tijdens het trainen.’ Je bezig houden met details is uiteraard ook van alle tijden, alleen worden door de innovatiecultus de details op elk vlak zo pregnant en overweldigend dat je kunt spreken van een tsunami aan verbeteringen.

Er zijn ook raadsels. Na wat mindere jaren – blessureleed – probeert Mike weer ‘aan te haken’. Dit stelt hij vast: ‘Ik was in de Tour twee kilo lichter dan enkele jaren geleden en mijn wattages zijn hoger. Toch rijd ik in het peloton op dezelfde plek.’ De opdracht die hij zichzelf stelt: ‘Er moet dus een schepje bovenop.’

Een topper als Pogacar, die zich al piekend en winnend door het seizoen beweegt, heeft volgens Mike het niveau ontzettend doen stijgen. Door Pogacar krijgt de jongere generatie het steeds zwaarder; hoelang houden ze dat vol?

Misschien is Pogacar wel de grootste innovatie van de laatste jaren. Toch is ook die gewoon uit een baarmoeder geperst. Er zijn nog een paar buitenissige innovaties als Remco Evenepoel, Mathieu van de Poel en Wout van Aert. De rest wordt ook steeds beter, maar minder snel.

Het peloton heeft enorme haast gekregen. De renners razen als fietskoeriers door een wereldstad. In een volg-app telt de baas de seconden.