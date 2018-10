Het Oranje dat van Duitsland won is het meest gevarieerde Nederlands elftal ooit

Memphis Depay scoorde de 2-0 tegen Duitsland op aangeven van Quincy Promes. Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

De vader van Memphis Depay is Ghanees. Die van Nathan Aké komt uit Ivoorkust. Debutant Denzel Dumfries heeft ouders uit Aruba en Suriname. De moeder van aanvoerder Virgil van Dijk is Surinaams. In een tijd waarin minister van Buitenlandse Zaken Blok zijn twijfels uitsprak over het slagen van de multiculturele samenleving, en immigratie één van de grote politieke thema’s is, is het nieuwe Nederlands elftal gevarieerder dan ooit.

Van de 24 spelers in de selectie van Ronald Koeman die zaterdag met 3-0 won van Duitsland in de Nations League, de grootste zege op de aartsrivaal in de historie, heeft de helft (12) minimaal één ouder van buitenlandse afkomst: uit Suriname, Ivoorkust, Curaçao, Dominicaanse Republiek, Ghana, Nigeria, Kaapverdië of Aruba. In het basiselftal speelden zes migrantenzonen, bij het eindsignaal stonden er zeven in het veld, in totaal kwamen er negen in actie. De drie doelpunten waren van Van Dijk, Depay en Wijnaldum.

Memphis Depay, hier in duel met Mats Hummels, heeft een Ghanese vader. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Talent

In den beginne was het Nederlands elftal een kwestie van louter witte mannen. Die zijn er nog steeds: Marten de Roon, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Jasper Cillessen, Frenkie en Luuk de Jong. Maar op het sportveld telt talent meer dan kleur of geloof. Humphrey Mijnals was in 1960 de eerste Surinamer in het Nederlands elftal. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 haalde eerst de generatie met onder anderen Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Gerald Vanenburg het Nederlands elftal. Later volgden Clarence Seedorf, Edgar Davids en Patrick Kluivert.

Niet alleen talenten uit voormalige overzeese gebiedsdelen voetbalden voor Oranje. Datzelfde gold voor kinderen van arbeidsmigranten uit Marokko, onder wie Dries Boussatta, Ibrahim Afellay, Khalid Boulahrouz en Adam Maher, maar ook Rafael van der Vaart, wiens Spaanse opa naar Nederland kwam om bij Hoogovens te werken.

Denzel Dumfries, met ouders uit Aruba en Suriname, maakte zijn debuut voor het Nederlands elftal. Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Meer variatie

Het tableau kent nu meer variatie dan ooit tevoren, met wortels in landen als de Dominicaanse Republiek (Pablo Rosario) en Kaapverdië (Tonny Vilhena). De vader van debutant Arnaut Danjuma Groeneveld is Nederlander. Hij trouwde met een Nigeriaanse vrouw. Arnaut is geboren in Lagos, de economische hoofdstad van Nigeria. Hij had ook kunnen kiezen voor Nigeria, maar hij was standvastig: hij wilde naar het Nederlands elftal.

De variatie in het elftal is overeenkomstig het straatbeeld in vooral de grote steden. Maar opvallend genoeg is het geen pure zaak van de Randstad. Van Dijk komt uit Breda, reserve Patrick van Aanholt uit Den Bosch. Arnaut Danjuma Groeneveld voetbalde als jongen bij RKSV Margriet in Oss, waar eens Ruud van Nistelrooij lid was.