Het onwaarschijnlijke verhaal van tennisvader Richard Williams kan wel tegen een klap

Richard Williams met z'n dochters Venus en Serena in 1991 bij hun woonplaats Compton. Beeld Getty Images

In het publiek sloeg Serena Williams een hand voor haar ogen toen acteur Will Smith op het podium van de Oscaruitreiking komiek Chris Rock een klap in het gezicht uitdeelde. Minuten later ontving Smith een Oscar voor zijn vertolking van haar vader, Richard Williams, maar over het inspirerende verhaal van de markante, complexe tenniscoach had na afloop niemand het meer.

Het moment werd de afgelopen week tot in den treure besproken: Smith had zich niet kunnen beheersen toen Rock een grap maakte over zijn vrouw Jada Pinkett Smith. De Klap overschaduwde alles. Wat een viering van het verhaal van Richard Williams, en vooral zijn dochters Serena en Venus, had moeten worden, verzandde in discussie over beroemdheid en de grenzen van een grap.

Richard Williams, niet aanwezig bij de uitreiking, werd er ongewild bijgesleept toen Smith in zijn ontvangstspeech een poging deed zijn daad te vergoelijken. ‘Ik lijk nu wel de gekke vader, net zoals ze zeiden over hem’, sprak de betraande acteur. ‘Je kunt soms vreemde dingen doen door liefde.’ Een dag later bood Smith zijn verontschuldigingen aan, onder anderen aan de familie Williams.

Ook Richard Williams liet van zich horen. Een zeldzaamheid sinds de 80-jarige tennisvader in 2016 werd getroffen door de eerste van een tweetal hartinfarcten. Sindsdien verschijnt en spreekt de Amerikaan uit Louisiana niet meer in het openbaar. ‘We veroordelen het slaan van iemand, tenzij het uit zelfverdediging is’, klonk de verklaring via Chavoita LeSane, een buitenechtelijke zoon die de laatste jaren voor Williams zorgt.

De film King Richard, waarvoor Smith zijn Oscar kreeg, was bedoeld als ‘liefdesbrief’ aan hun vader, verklaarde Isha Price, een oudere stiefzus van Serena en Venus, eind vorig jaar in tijdschrift Vanity Fair. De familie werkte mee aan de productie, wilde een waarheidsgetrouwe versie van Williams voorschotelen en schuwde daarbij ook de rafelrandjes niet – hooguit werden ze bijgeschaafd met het schuurpapier dat Hollywood vaker hanteert.

Williams was de tennisvader die een 78 pagina’s dik draaiboek voor zijn dochters schreef, nog voor ze geboren waren. Venus en Serena zouden het gaan maken, wist hij zeker. In Compton, Californiё, een van de gevaarlijkste steden van de Verenigde Staten, stuurde hij zijn dochters vanaf hun 4de levensjaar urenlang de baan op.

Getto

Hij behoedde ze voor bendegeweld. In een interview met CNN vertelde Williams bewust van Long Beach naar Compton te zijn verhuisd met zijn familie, omdat ‘de beste kampioenen’ volgens hem ‘uit het getto’ voortkomen. Williams was zo vaak met zijn dochters op de baan te vinden, dat buren eens de politie belden voor kindermishandeling, schrijft hij in zijn autobiografie Black and White –The Way I see it uit 2014.

Onorthodox waren zijn methoden. Williams zou bij sommige trainingen glasscherven achter de baseline hebben gelegd, om Venus en Serena een agressieve speelstijl aan te leren. Hij huurde schoolkinderen uit de buurt in om zijn dochters tijdens trainingen verbaal te belagen, alles om hen te harden voor het echte werk dat volgens hem ongetwijfeld zou volgen.

Controversieel was zijn beslissing om zijn dochters, eenmaal in training in Florida, uit het juniorencircuit te halen en ze op eigen houtje klaar te stomen voor een profbestaan. Het pakte goed uit, zoals de plannen van de eigenzinnige Williams meestal goed uitpakten. Deel één van zijn masterplan was geslaagd toen Venus op 14-jarige leeftijd haar profdebuut maakte. Serena volgde niet veel later.

Williams worstelde zich een weg door racisme in het overwegend witte tenniswereldje, leidde vaak – bewust of onbewust – de aandacht af van zijn dochters. Vaak op de verkeerde momenten, oordeelden critici. Toen zijn dochters in 1999 voor het eerst tegen elkaar speelden, stond Williams op de tribune met een bord met daarop de tekst ‘I told you so’. Zie je nu wel. Toen Venus voor het eerst Wimbledon won, bestormde Williams een televisiestudio voor een vreugdedansje.

Volgens sommigen zou Williams, ook met de film, te veel eer hebben gekregen: het waren zijn dochters die het uiteindelijk allemaal hadden gedaan. De rol van hun moeder, Oracene, moest niet worden onderschat, en in Florida kreeg Williams bovendien hulp van de bekende tenniscoach Rick Macci, die Venus en Serena enkele jaren onder zijn hoede nam.

Ook Macci reageerde afgelopen week op het incident bij de Oscars. ‘Jammer’, vond hij, want ‘het had een viering van een onwaarschijnlijk verhaal moeten zijn, maar nu werd de klap het verhaal’.

Volgens Sally Jenkins, columnist van The Washington Post, had Smith het verhaal van de Williams-zusjes met zijn optreden gekaapt en toonde hij daarmee overeenkomsten met hun vader. ‘Ook Richard Williams had moeite om zijn ego uit het verhaal van zijn dochters te halen’, schreef Jenkins. ‘Opnieuw speelden krachtige vrouwen een bijrol naast een man die zichzelf als centraal figuur in hun succes zag, en niet kon blijven zitten.’