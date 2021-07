Het olympisch perspectief van turner Zonderland is er een zonder medailles

Epke Zonderland tijdens het WK in Doha in 2018. Beeld ANP

Even later, het is op dat moment nog niet bekend dat het besluit is genomen om de Spelen van Tokio voor lege tribunes af te werken, zegt Zonderland dat hij zijn afscheidsbrief niet voortijdig wenst op te stellen. ‘In dit alles speelt wel mee dat het de Olympische Spelen zijn en dat je daar graag bij wilt zijn. Dat je elke kans aangrijpt om daarheen te gaan en een mogelijk goede prestatie neerzet.’

Heus, verzekert de 35-jarige gymnast die zich voor de vierde keer voor de gang naar Olympus heeft gekwalificeerd: ‘Ik zal niet zo snel hier achterblijven.’

Zijn perspectief voor Tokio is door de wankele fitheid - donderdag was hij verkouden aanwezig bij een persconferentie in Heerenveen - een diametraal andere dan zijn kaders voor Peking, Londen en Rio. ‘Het gaat nu om kwalificeren, misschien alleen een goede oefening draaien. Is mijn niveau normaal, dan ben ik bezig met medailles pakken’, aldus de wereldkampioen van 2013, ‘14 en ‘18.

De finale halen?

Met plakken pakken is hij nu niet doende. ‘De finale halen in Tokio zou wel heel bijzonder zijn.’

Want ja, de huidige conditie is onvoldoende voor een volle bak oefening aan de rekstok van 47 seconden. De downs begonnen in februari. ‘Ik had net drie hele goede maanden achter de rug.’ Daarna lukte het aan de stok niet meer. De ups waren voorbij. De EK van Zwitserland in april waren een veeg teken. Hij werd daar veertiende. ‘Het zit er ergens nog wel, maar helaas niet in deze maanden van opbouw.’

Dan eerlijker: ‘Ik ben niet fit en vaak ziek. Ik heb het idee dat mijn lichaam een beetje op is. Ja hoe ouder je wordt, hoe moeizamer het gaat.’

Na de vergelijking met de bijna 40-jarige tennislegende Roger Federer die daags tevoren een pandoering kreeg van een Poolse speler: ‘Ik heb het niet gezien. Maar op een gegeven moment werkt je lichaam niet meer mee. Voorheen kon ik trainen wat ik wilde. Dan was er niks aan de hand. Dat is de laatste jaren anders geworden.’

Te vaak niet fit

Het weigerende lichaam – de geest van Zonderland zit anders in elkaar – heeft de turner geholpen zich te verzoenen met de werkelijkheid van het naderende einde. ‘Het is misschien wat dubbel. Maar het is fijn te weten van: dit is de grens. Zo van: het kan net, of het kan net niet. Was ik een paar jaar geleden al gestopt, dan zou ik nu het gevoel hebben gehad dat ik nog een mooie titel had kunnen winnen. Nu weet ik dat die kans heel klein is.

‘Mijn niet fitte perioden overheersen. Ik had mezelf een fijn einde van mijn carrière gegund. Maar dan wil je wel in vorm zijn. Het is heel jammer dat dat niet lukt. Ik heb wel zoiets van: het is goed zo, de druk die ik mezelf normaal opleg is ervan af. Als ik heel goed ben, met een opleving in de komende twee weken, dan gaat het om een plaats in de rekfinale. Maar het gaat niet meer over goud halen.’

Die medaille is vrijwel zeker voor de Japanse grootmeester Kohei Uchimura. De Nederlander Bart Deurloo is echter ook ‘supergoed’ aldus de gewezen kampioen.