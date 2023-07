Het Oekraïense volkslied schalt door Dirkshorn voor het Sjachtar Donetsk van Patrick van Leeuwen

Sjachtar Donetsk-coach Patrick van Leeuwen instrueert een van zijn spelers tijdens een drinkpauze in het oefenduel met AZ. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Patrick van Leeuwen doet niet mee aan de heersende trend onder voetbalcoaches om als een opgewonden verkeersagent zijn ploeg langs de zijlijn in te peperen wat er moet gebeuren. De Nederlandse kersverse hoofdcoach van de Oekraïense topclub Sjachtar Donetsk komt nauwelijks uit de dug-out van VV Dirkshorn, alwaar Sjachtar zaterdagmiddag op een prachtige grasmat onder een bloedhete zon oefent tegen AZ. Hij tekent cirkeltjes op een papiertje en praat met assistent Raymond Atteveld die ook cirkeltjes tekent. Tijdens drinkpauzes praat hij zachtjes met zijn veelal jonge spelers.

‘Een persoon zonder emoties, precies wat deze club nodig heeft’, zo prees Sjachtar-directeur Srna de Nederlandse trainer aan. Zijn kalme natuur helpt Van Leeuwen (53) in het land waar sinds begin 2022 oorlog heerst. Na een seizoen bij middenmoter Zorja Loehansk, waarmee hij verrassend als derde eindigde, maakte hij promotie naar Sjachtar, kampioen van Oekraïne. Dat was precies zoals gepland, zegt de voetbaltrainer na afloop van het amusante in 3-3 geëindigde oefenduel. ‘Ik wilde op een goede manier voetballen met Zorja, spelers ontwikkelen, stabiel worden, puntjes pakken bij teams boven ons. Dat is goede reclame geweest. En het contact met Sjachtar was al goed.’

Van Leeuwen werkte tussen 2006 en 2013 al in de jeugdopleiding van Sjachtar na vroegtijdig te zijn gestopt als profvoetballer met slechts zestien eredivisiewedstrijden achter zijn naam. Hij leerde er Russisch, dat was toen de voertaal binnen de Oost-Oekraïense club. In die taal coacht hij nog steeds. ‘Het is niet de populairste taal nu. Maar Oekraïens beheers ik niet. Dat snappen ze.’

Raketinslagen

In een eerder interview vertelde hij over het luchtalarm dat vaak afgaat waardoor hij soms trainingen moest onderbreken. En dat de mensen hebben leren leven met de voortdurende dreiging van raketinslagen. Hij is een pragmaticus, wil opklimmen als coach. ‘In Nederland ben ik geen bekende naam, in Oekraïne en ook in Israël en Kazachstan (waar hij eerder werkte, red.) wel. Dus daar liggen nu mijn kansen.’

Sjachtar speelt al negen jaar niet meer in Donetsk. De basis wordt Lviv dat bij de Poolse grens ligt. Maar eerst een lang trainingskamp in Nederland, met Schiedam als thuisbasis en nog wedstrijden tegen onder meer Ajax en FC Dordrecht. Van Leeuwen kijkt uit naar de Champions League waarvoor Sjachtar zich plaatste. ‘Dat is waar je het voor doet als trainer.’

Die wedstrijden zullen in het buitenland worden afgewerkt. ‘Maar overal waar we komen zijn Oekraïners. Of ze nou supporter van Sjachtar zijn of niet. Het is voor hen ook een kans om landgenoten te ontmoeten.’

Volkslied

Ook in Dirkshorn wapperen Oekraïense vlaggen, en voor de wedstrijd wordt het volkslied gezongen door The Voice Kids-winnares Veronika Morska die naar Nederland vluchtte. De Dirkshornse jeugd staat er stilletjes naar te kijken.

Beide ploegen ontberen nog de (jeugd-)internationals. Die van AZ kijken op een geïmproviseerde tribune toe. Tijjani Reijnders moet het vaakst op de foto. Hij staat in de belangstelling van AC Milan. Sam Beukema vertrok al, misschien gaan Milos Kerkez en Jesper Karlsson ook nog. Toch wil AZ in de top 3 eindigen, ‘zeker als je ziet wat er te verdienen valt’, zegt coach Pascal Jansen, doelend op Champions League-voetbal voor de bovenste twee.

Jansen vroeg voor de wedstrijd naar het welzijn van zijn Nederlandse collega’s bij de tegenstander. ‘Opvallend genoeg zijn ze er heel rustig onder.’

De AZ-trainer wordt na afloop belaagd door selfiejagers. Van Leeuwen loopt er ongemoeid tussendoor richting spelersbus. Een selfie met de nieuwe Nederlandse hoofdcoach is geen prioriteit voor de toeschouwers uit Oekraïne.

Donbas Arena

Sjachtar was Uefa Cup-winnaar in 2009, maar de beste buitenlandse spelers vertrokken massaal. Het verloor vorig seizoen met 7-1 van Feyenoord. Van Leeuwen: ‘Dit is nog steeds een heel grote club. In mijn vorige periode zat de Donbas Arena, waar meer dan 50.000 mensen in kunnen, bijna altijd vol. Het stadion is beschoten, maar staat er nog. Zo blijft de droom om daar terug te keren levend.’

Zelf vertrekken naar veiliger oorden heeft de trainer niet overwogen. ‘Ik vind Oekraïne een prettig land, het is er zeven maanden per jaar heel goed weer. Met wat er nu speelt, daar ga je zo goed mee om als mogelijk. Ik heb nooit dreigende situaties meegemaakt. Rondom je hoor je de geluiden wel, soms is dat ook van het luchtafweergeschut. Het is een veilig gevoel dat dat z’n werk doet. De clubs zoeken altijd de veilige locaties op, zelfs een aantal dagen voor de wedstrijd kan er gewisseld worden.’

Van Leeuwen haalde naast vaste assistent Atteveld ook keeperstrainer Dennis Gentenaar naar de club. Gentenaar is al net zo’n rustig type. Hij werkte hiervoor in het mondaine Dubai als jeugdkeeperstrainer, maar dat was geen fulltime job. ‘Als keeperstrainer ben je toch afhankelijk van wie je kent. Ik werkte eerder met Patrick in Israël. Ook een mooi avontuur. Zo probeer ik ernaar te kijken. Mijn vrouw zei: als je dit wil, moet je het doen.’