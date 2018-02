Het Nieuwste Schavot over het 'schaatsmonopolie' van Nederland

Vestager wijst erop dat alle 'buitenlandse' schaatscoaches Nederlanders zijn en dat 'buitenlandse' schaatsers meestal gewoon uit Heerenveen komen. 'Toen een Japanse schaatsster opeens Nederlands bleek te spreken gingen hier alle alarmbellen af', aldus een woordvoerder van Vestager. 'Dat was dus gewoon de dochter van Klaas Kodaira van sushirestaurant Tokyo in Heerenveen. Als het moet lult ze je de oren van de kop in het Fries. Zo iemand neerzetten als een 'Japanse schaatsster' is een keihard bewijs van criminele monopolievorming.'



De woordvoerder: 'Toen er op de tien kilometer eindelijk een keer geen Nederlander won, waren we hier opgetogen. Misschien valt het allemaal mee, dachten we. Tot bleek dat die Bloemen gewoon uit Leiderdorp komt en zijn coach uit Haarlem. Die gasten zijn zo Canadees als een stroopwafel. Toen hebben we gezegd: nu gaan we heel hard ingrijpen.'