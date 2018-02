Het nieuwste Schavot: het derde en laatste deel

Vinylfanaat KJ Huntelaar draait door

Ajax-spits Klaas-Jan Huntelaar hoeft niet lang te snuffelen in platenhonk 'The Hunter', in zijn ruim uitgevallen schuur in het Achterhoekse Hummelo. Want deze plaat zette hij altijd op voor zijn oude buurvrouw, tante Hannie. In ruil voor een versgebakken appeltaart draaide de sympathieke aanvalsleider 'een nostalgisch moppie muziek', We'll Meet Again van Vera Lynn. 'Dan deed ze haar ogen dicht en zei ze even helemaal niks. Waar ze met haar gedachten was, daar durfde ik nooit naar te vragen. Maar als ze ogen open deed, had ze altijd een glimlach op d'r gezicht. 'Ik heb 'm weer even ontmoet', zei ze dan.'



Niet voor tante Hannie maar voor schaatsvedette Jan Blokhuijsen en zijn niet helemaal succesvolle achtervolgingsploeg, had Klaas-Jan deze plaat van de week in petto. 'Wat ik erg geestig vind, is dat deze zangeres 'Veer A' heet en dat Blokhuijsen een akkefietje had met een veer in zijn schaats', legt de goedlachse aanvaller uit. 'En het zit er weer op met die Winterspelen in Zuid-Korea, ook voor Blokhuijsen. Maar of ze hem nog een keer willen meeten again daar, dat denk ik niet, na die opmerking over het eten van honden.'