Het Nieuwste Schavot: de Korea-special

Negen dingen die u nog niet wist over Korea

Nu de Winterspelen in Zuid-Korea zijn begonnen, kijkt de wereld door een vergrootglas naar het mysterrieuze land in het oosten. Maar wat weten we eigenlijk van Zuid-Korea, behalve dat het grenst aan Noord-Korea en dat ze er allemaal bellen met een Samsungmobieltje in hun Hyundai? HNS ging op onderzoek uit: negen dingen die u nog niet wist over Zuid-Korea!



1. De Nederlandse ontdekkingsreiziger Lutz Willemsz. Lenstra leed in 1632 schipbreuk voor de Koreaanse kust. Hij spoelde aan, het enige dat hij had kunnen redden uit zijn hutkoffer waren zijn Friese doorlopers. Zo arriveerde het schaatsen in Korea. #DeRestIsGeschiedenis



2. Toen Guus Hiddink in 2002 bij het WK voetbal triomfen vierde met het Zuid-Koreaanse elftal werd hem gevraagd wat ze in Zuid-Korea na het WK nou eens zouden moeten organiseren. 'De Olympische Winterspelen', zei Guus. #OngelooflijkMaarWaar



3. De populairste buitenlandse tv-serie aller tijden in Zuid-Korea is Dagboek van een herdershond. De Zuid-Koreanen dachten dat het een kookprogramma was, maar dat was niet zo. Na de serie stortte de markt voor gebraden hond in. #VerzinJeNiet



4. In Zuid-Korea kun je je hond laten klonen. Minder bekend is, dat het klonen van schaatsers ook vergevorderd is. Dankzij het dna van Kramer en Wüst verwachten de Koreanen toe te slaan tijdens de Winterspelen van 2038. #Toekomstmuziek



5. Het is een buitenlander nog nooit gelukt de naam Peyongchang in één keer goed te schrijven. #Gekmakend



6. De dumpling ('dompeling') werd in 1954 in Korea geïntroduceerd door de Nederlandse oliebollenbakker Pyke Spong, tijdens de wereldtentoonstelling van dat jaar. Spong is nog altijd de enige die drie keer achter elkaar de AD Oliebollentest wist te winnen. #BijnaTeMooiOmWaarTeZijn



7. Er bestaat geen West-Korea en ook geen Oost-Korea. #GoedBezig



8. Shorttrack is in Korea populairder dan de langebaan, want de Koreanen zijn nu eenmaal gek op pootje-over. #ZoSimpelIsHetSoms



9. Koreanen zijn zo klein dat ze bij het ijshockey maar net over de puck heen kunnen kijken. #KabouterPlop