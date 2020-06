Het nieuwe voetbalseizoen: dribbelen langs tegenstander corona

Duel tussen FC Groningen en PSV, in maart van dit jaar. Beeld ANP Sport

Corona is een geduchte tegenstander gebleken die nog lang niet is verslagen. Derby’s, toppers of andere aantrekkelijke wedstrijden zijn zoveel mogelijk later in het seizoen, in de hoop dat het publiek dan weer massaal welkom is. Clubs kunnen verzoeken indienen voor ‘late’ duels. Er komen extra momenten om afgelaste wedstrijden in te halen, onder meer door een korte winterstop.

Het spoorboekje toont aan waarom de KNVB per se niet met twintig clubs aan de eredivisie wilde beginnen, nadat Cambuur Leeuwarden en De Graafschap als afgetekende nummers een en twee van de eerste divisie aanspraak maakten op promotie, na de afgebroken competitie van afgelopen seizoen. De bond heeft voldoende data nodig om de nieuwe werkelijkheid te plannen.

Veel zal anders zijn dan in voorgaande seizoenen. Het adagium van voormalig directeur betaald voetbal Henk Kesler was altijd: ‘Es wird gespielt’. Hij was geïnspireerd door de hoge organisatiegraad van de Bundesliga. Voetbal moest altijd doorgaan. Heinrich Welling, een van de huidige competitieplanners, hield begin dit jaar een presentatie over zijn werkwijze. Zijn imposante snor glom van trots toen hij de computer liet ratelen. Hij strooide met evenwichtigheid, verpakt in indrukwekkende schema’s van ritme. Al hadden burgemeesters en clubs dan hun zegje gedaan en verlangens ingediend, tijdens het jaarlijkse uitstapje naar een computer in Barcelona verscheen een programma dat uitblonk in regelmaat.

Nu is alles anders. Flexibiliteit is het toverwoord. Manager competitiezaken Jan Bluyssen: ‘Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit leven met nieuwe onzekerheden. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen.’ Puur vernieuwend is deze uitspraak: ‘We hebben de mogelijkheid gecreëerd om te kunnen uitwijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden.’ Dus wie weet, speelt PSV op een gegeven moment een thuisduel in Heerenveen.

Corona heeft zekerheden uitgewist, ook in het voetbal. Eerst stopten de competities van afgelopen seizoen voortijdig, in april, na de uitspraak van de regering dat tot september geen evenementen mogelijk waren met een vergunning. Toen begon het gezeur wie verantwoordelijk was voor het belabberde lobbywerk van de KNVB, waardoor een doorstart als in Duitsland onmogelijk bleek. Het was de tijd van overleg om het voetbal overeind te houden, van een solidariteitsfonds, van gesprekken over regeringssteun.

Nog niet klaar

Dat alles mondt uit in het flexibele programma, dat nog niet tot in detail klaar is. Het gaat om de contouren. Zo kon elke club aangeven welke wedstrijden toppers zijn voor die club. Het is de bedoeling dat veel topduels pas na de winterstop worden gespeeld, in de hoop dat het publiek dan weer massaal mag komen.

Het voetbal opent in augustus weer voorzichtig met oefenduels en verwacht bij het begin van de competitie beperkt publiek te ontvangen, tot ongeveer 25 procent. Dat is een heel gereken, met binnenkomen, naar het toilet gaan of een drankje kopen. Wie weet, komt de worstenverkoper straks naar de supporter, in plaats van dat alle supporters in de rust tegelijk naar de worstenkraam willen.

Menige club heeft al gezegd dat stadions openen voor weinig publiek niet rendabel is. Anderzijds voelen clubs de verplichting om supporters zo goed mogelijk te bedienen, zeker nu alleen in de eredivisie al veel meer dan 100 duizend seizoenkaarten zijn verkocht. Zaak is de juiste en eerlijke methode te vinden om een beperkt aantal kaarthouders binnen te laten, tot het moment dat de beperkingen wegvallen.

De KNVB hield zoveel mogelijk rekening met de clubs en met zendgemachtigde FOX Sports. Voetbal in de eredivisie is te zien vanaf 12 september, na interlands voor de Nations League tegen Polen en Italië op 4 en 7 september. De eredivisie speelt zich vooral op zaterdag en zondag af, en niet op zondagavond om 20 uur, een tijd waartegen supporters heftig protesteerden. De eerste divisie is in het begin nog elke dag van vrijdag tot en met dinsdag, later vooral op vrijdag, met 28 augustus als openingsdag. Het aantal wedstrijden in de play-offs voor Europees voetbal en promotie/degradatie is gehalveerd.

Omdat er geen bekerwinnaar is, en ook geen kampioen, vervalt de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Dat was de traditionele opening van het seizoen. Het feit dat die wedstrijd is weggevallen, is symbolisch voor het nieuwe normaal van het voetbal.