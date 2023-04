Het Nederlandse turnen wil op de EK deze week niet meer omkijken. Maar is dat wel mogelijk na alle affaires?

Sanne Wevers op de balk, onder het toeziend oog van vader Vincent Wevers. Beeld ANP

Wat ongemakkelijk zitten de vijf turnsters naast elkaar. Een halve week voor de EK turnen in het Turkse Antalya staan ze in Rotterdam de pers te woord. Het is een wat onnatuurlijke setting, zo met een groepje journalisten tegenover zich. Maar het is ook de wetenschap dat het weer over grensoverschrijdend gedrag zal gaan die de terughoudendheid van het vijftal aanwakkert.

Het liefst praten Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman, Tisha Volleman en Naomi Visser over hun vorm, over het vertrouwen dat ze hebben in goede Europese kampioenschappen. Ook Sanne Wevers wil het liever niet hebben over het rumoer van de afgelopen jaren. ‘Ik denk dat het heel fijn is dat we met z’n allen nu vooruit kunnen kijken’, zegt ze. ‘Dat de periode van de afgelopen 2,5 jaar afgerond is. En dat we nu weer positief en met ambities en doelstellingen vooruitkijken. En dat jullie over turnen schrijven.’

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

Het is begrijpelijk dat ze het over ‘de sport’ willen hebben. Daar zijn ze dagelijks mee bezig. Maar die turncrisis blijft terugkeren in gesprekken met de media. Hoe kan het ook anders? Op de maandag dat de EK-selecties bekend werden, openbaarde de turnbond ook het rapport waaruit bleek dat 166 (oud-)turners een tegemoetkoming van 5.000 euro hadden gekregen omdat ze ten prooi waren gevallen aan trainers die hun grenzen niet respecteerden.

Terugkeer Vincent Wevers

Ook de terugkeer van coach Vincent Wevers maakt de schurende afhandeling van de turncrisis opnieuw zichtbaar. De coach en vader van oud-olympisch balkkampioen Sanne mag na ruim twee jaar weer mee naar een internationaal toernooi, nadat hij eerder vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag niet meer welkom was bij de bond.

Tot een dikke maand geleden procedeerde turnbond KNGU tegen Wevers. Hij zou in het verleden de grenzen van zijn pupillen niet hebben gerespecteerd. Sportrechtbank ISR sprak hem vrij omdat het onderzoek rammelde. De KNGU ging in beroep, maar opnieuw luidde het oordeel dat het onderzoek dat zijn grensoverschrijdend gedrag moest bewijzen, niet deugde. Vrijspraak was de enige optie.

Wevers was niet de enige die door de tuchtrechter vrijgesproken werd. Sterker, Frank Louter is de enige die wel schuldig werd bevonden door het ISR, en hij kreeg geen straf opgelegd. De overige coaches werden vrijgesproken of troffen, in het geval van Patrick Kiens, een schikking. Er kwam veel kritiek op de werkwijze van het ISR, dat onvoldoende geëquipeerd lijkt om met dit soort zaken om te gaan. De discrepantie tussen de uitkomsten van het tuchtrecht en de toekenning van de tegemoetkomingen is op zijn minst wonderlijk.

Mara Slippens (l), Tisha Volleman (m) en Naomi Visser. Beeld ANP

Balkspecialist Wevers en meerkampster Visser zijn vooral blij dat hun coach weer mee mag naar de EK. Zij zweren bij zijn aanpak en bij zijn onschuld. En zonder hem erbij is het toch lastiger presteren, zegt Visser. Zij was vorig jaar zonder Wevers op de EK en WK en miste hem. ‘Het is fijn dat hij er nu bij is.’

Voor technisch directeur Jeroen van Leeuwen was de terugkeer van Vincent Wevers, evenals de rentree van dochter Sanne, een belangrijk onderwerp van gesprek de afgelopen maanden. Toen hij in mei 2022 aantrad, broeide er een ruzie tussen Sanne Wevers en Vera van Pol. De meerkampster had zich in een interview beklaagd over de sfeer in de trainingsgroep van Wevers. Vervolgens kondigde Sanne Wevers haar vertrek uit de nationale ploeg aan omdat de verhoudingen wat haar betreft onwerkbaar waren geworden. Samen met zus Lieke en Visser begon ze een eigen ploeg in Varsseveld.

‘Het vertrouwen was gering’, vertelt Van Leeuwen over de sfeer. Hij kwam vanuit het voetbal, was directielid bij PEC Zwolle. Hij kent het turnen via zijn vrouw en oud-gymnaste Rikst Valentijn en neemt expres de rol van buitenstaander in. Hij hield en houdt bewust afstand van de lopende tuchtzaken. Die worden vanuit de KNGU gevoerd door het bestuur. De technische staf is er om het turnen weer op niveau te krijgen. Van Leeuwen wil zich niet laten hinderen door het verleden. ‘Ik ben er niet bij geweest. Ik sta er heel onafhankelijk in.’

Diplomaat

Als een diplomaat voerde Van Leeuwen meerdere gesprekken de afgelopen maanden, met vader en dochter Wevers, met Van Pol en met andere turnsters. Hij merkte dat er veel gevoeligheden waren, dat niet iedereen even enthousiast was over een eventuele terugkeer van Wevers. Maar het praten hielp. ‘Uit alle gesprekken die ik heb gevoerd, heb ik geleerd dat we met elkaar moeten praten in plaats van over elkaar.’ De lucht is geklaard tussen de familie Wevers en Van Pol, die op de EK invalt voor de zieke Holleman.

Van Leeuwen gelooft sowieso dat er een cultuuromslag is geweest. ‘De turnhallen zijn letterlijk open gegaan de afgelopen jaren. Diezelfde soort openheid moet door de hele sport vorm krijgen’, zegt hij met nadruk. Een belangrijke factor daarin is om de turnsters serieus te nemen. ‘Het zijn volwassen vrouwen, die een mening hebben. We moeten ze de plek geven die ze verdienen. Zij moeten ook meepraten.’

In het verleden gebeurde dat niet erg. Toen verliep de communicatie vooral tussen coaches onderling, over de hoofden van de sporters heen. ‘Nu staan de sporters op één’, zegt Van Leeuwen. ‘Zij hebben een enorme stem. Het is belangrijk wat zij willen.’ Dat gold dus ook voor de positie van Wevers in de EK-afvaardiging. Alle turnsters hebben hun input kunnen leveren. Volleman: ‘Ik denk dat het voor elke sporter heel erg fijn is om met de eigen coach te kunnen werken.’

Wat Wevers er zelf van vindt om terug te zijn? Hij heeft in Rotterdam geen tijd om de pers te woord te staan. Na de training spoedt hij zich naar een doktersafspraak.

Collega Nico Zijp, coach van Volleman, weet in welke situatie Wevers zich bevindt. Hij is hem voorgegaan: Zijp werd begin 2022 door het ISR vrijgesproken en keerde vorig jaar terug op EK en WK. Hij ervoer dat het op de vloer in de turnhal snel als vanouds was. Hij voelt geen vijandigheid of oud zeer.

Geen wrok

Wat helpt is dat er met Van Leeuwen, vrouwenbondscoach Jeroen Jacobs en directeur Remco Boer een vers team aan de knoppen draait bij de turnbond. Ze zijn alle drie nog geen jaar in functie. ‘Er zijn heel veel nieuwe mensen met wie we nu te maken hebben. Dat voelt wel zo prettig’, zegt Zijp. ‘Ik heb geen last van het verleden. Ik koester geen wrok.’

Een kanttekening maakt hij wel. Na zijn vrijspraak bleef het vanuit de top van de KNGU stil. ‘Er werd niet over gepraat.’ Niemand zei dat het fijn was dat hij vrijgesproken was of dat het goed was dat hij met zijn decennia aan ervaring behouden bleef voor de turnsport. ‘Terwijl de rechterlijke macht uitspraak heeft gedaan: streep eronder.’ Maar hij wil in dat gevoel niet blijven hangen. Zijp zegt wat turnsters en andere coaches ook steeds herhalen. ‘We moeten vooruitkijken.’

De vooruitzichten zijn verrassend goed. Rond de Spelen van Tokio implodeerde het topsportprogramma van de vrouwen. Trainers werden op non-actief gezet of vertrokken, een van hen was hoofdbondscoach Gerben Wiersma. Even was er niets geregeld en leek het topturnen in Nederland te kapseizen. Het duurde bijna een jaar voordat er met de komst van Jeroen Jacobs in juni 2022 weer structuur werd geboden. Zijp: ‘Nederland had van de kaart geveegd kunnen zijn. Gelukkig is dat niet zo.’

Eythora Thorsdottir in maart tijdens de eerste EK-kwalificatiewedstrijd voor de Europese titelstrijd in Turkije. Beeld ANP

Ook Van Leeuwen ziet dat de top van het Nederlandse turnen ondanks de onzekerheid in 2021 en 2022 redelijk op niveau gebleven is. Het afgelopen jaar werden er geen internationale medailles gewonnen door de vrouwen, maar het niveau was in de breedte hoopgevend. De vierde plek voor de vrouwenploeg bij de EK in München werd gevierd als een ware herrijzenis.

Wat de effecten van corona en de crisis onder de top zijn, dat is nog afwachten. Van Leeuwen: ‘Bij de instroom van talenten, dat is waar de schade geleden is. We moeten daarom waken voor te veel hosanna.’

Die mitsen en maren over de verdere toekomst zijn voor de technische staf. De vrouwen die vanaf dinsdag in Antalya turnen zijn bezig met zichzelf, met hun oefening en met het teamgevoel. Want hoewel de oefeningen individueel geturnd moeten worden, telt op weg naar de Spelen van Parijs de teamprestatie. De turnsters hebben elkaar nodig om daar te komen: een goede teamuitslag leidt naar de WK en daar kan later dit jaar de olympische kwalificatie afgedwongen worden.

‘Als je elkaar rustig kunt houden en erop kunt vertrouwen dat iedereen gewoon voor die oefening vecht, voor elke tiende. Dan haal je ook het beste uit jezelf’, zegt Volleman, op dat moment nog in de veronderstelling dat ze zelf op het EK in actie zal komen. Het draait in de wedstrijdhal om hetzelfde als in de verwerking van de turncrisis. ‘Het gaat heel erg om vertrouwen.’