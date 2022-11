Het Nederlandse mannentennis telt weer mee, maar komt op cruciale momenten nog net tekort

Tallon Griekspoor dinsdag tijdens zijn Davis Cup-duel. Beeld AP

Het was al tegen middernacht toen Davis Cup-captain Paul Haarhuis in de steriele perskamer van de imposante José María Martín Carpena Arena de vraag kreeg voorgelegd met welk gevoel hij Málaga zou verlaten. Na een korte aarzeling moest hij bekennen dat een zuur gevoel overheerste. ‘Ik ben trots op wat we hebben laten zien, maar er had meer in gezeten.’

Vanaf de bank zag hij hoe de Nederlandse tennissers dinsdagavond in de kwartfinales van de Davis Cup werden uitgeschakeld door Australië. Zowel kopman Botic van de Zandschulp als Tallon Griekspoor verloor zijn enkelpartij na een spannende driesetter, waardoor Nederland op een onoverbrugbare 2-0-achterstand kwam. Een beslissend dubbelspel was niet nodig.

Met de nederlaag tegen Australië kon Nederland geen passend vervolg geven aan de indrukwekkende groepsfase die het eind september afwerkte in het prestigieuze landentoernooi. De ploeg van Haarhuis wist in een groep met de sterke tennislanden Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Kazachstan knap als eerste te eindigen. Het was de eerste keer sinds 2005 dat Nederland zich bij de beste acht tennislanden wist te voegen.

De opmars van het Davis Cup-team liep parallel aan de opwaartse lijn die het Nederlandse mannentennis de laatste tijd heeft ingezet. Met Van de Zandschulp en Griekspoor had Nederland eind vorig jaar voor het eerst sinds 2016 twee mannelijke tennissers in de top-100, een magische grens in het tennis. In 2022 moest blijken wat zij echt waard zouden zijn.

Ups en downs

In die zin stonden de nederlagen in het enkelspel tegen Australië niet op zich. Ze weerspiegelden het seizoen van Van de Zandschulp en Griekspoor, die beiden voor het eerst een heel jaar op de tour meedraaiden. Dat ging gepaard met ups en downs, al bewees Van de Zandschulp het meest constant te zijn en het hoogste niveau te kunnen halen.

De 27-jarige tennisser uit Veenendaal steeg op de wereldranglijst van plek 57 naar plek 35 en haalde de vierde ronde op Wimbledon, waarin hij door Rafael Nadal werd uitgeschakeld. Ook boekte hij in zijn carrière al vier keer een overwinning op een speler uit de top-10. Vooral in het Davis Cup-duel tegen de Brit Cameron Norrie liet hij zien hoe hoog hij zijn lat kan leggen.

Daartegenover stond een aantal pijnlijke nederlagen tegen opponenten van mindere klasse. Dat lag niet zozeer aan de tenniskwaliteiten van Van de Zandschulp, als wel aan zijn mentale gestel – een wezenlijk onderdeel in het toptennis. Het blijft een terugkerend probleem bij de introverte speler. Te vaak twijfelt hij aan zichzelf als het even niet loopt zoals hij het voor ogen heeft.

Van de Zandschulp weet dat hij vooral op mentaal vlak progressie moet boeken, wil hij een volgende stap in zijn carrière zetten. Hij is zich aan het oriënteren om hiervoor hulp te zoeken. Ook in zijn Davis Cup-duel tegen de Australiër Alex de Minaur haalde Van de Zandschulp een bijzonder hoog niveau en bewees met de absolute subtop mee te kunnen. Maar op de belangrijke punten was de nummer 24 van de wereld hem nipt te slim af.

Beslissende momenten

De meer extraverte Griekspoor, die mede door corona en blessures een gemankeerd seizoen kende, ervoer in zijn eerste jaar op het hoogste niveau dat goede spelers hun beste spel op de belangrijke punten spelen. Ook de niet heel bijzondere Jordan Thompson.

Griekspoor was in zijn Davis Cup-partij de betere tennisser, maar op de beslissende momenten bewees de Australische nummer 84 van de wereld veel koeler te zijn. Griekspoor, op de wereldranglijst afgezakt van plek 65 naar plek 96, benutte twee van de dertien breakpoints. Thompson verzilverde de helft van de zes breakpoints die hij kreeg. Talent alleen is niet genoeg.

Voor Griekspoor is het zaak dat hij na de Australian Open, in januari, niet buiten de top-100 valt. De beste honderd tennissers worden rechtstreeks toegelaten tot de vier grandslamtoernooien. Dat is niet alleen sportief interessant, maar ook lucratief. Spelers die deelnemen aan alle grandslamtoernooien zijn verzekerd van minimaal 250 duizend euro aan prijzengeld.

Van Rijthoven

Hoe moeilijk het is om in de top-100 te komen, ervoer Tim van Rijthoven. Hij leefde zijn droom tijdens het grasseizoen door het ATP-toernooi van Rosmalen via een wildcard te winnen en de vierde ronde op Wimbledon te halen. Op het Centre Court verloor hij van Novak Djokovic.

Van Rijthoven, die als derde enkelspeler niet in actie kwam tijdens de Davis Cup, maakte op de wereldranglijst een reuzensprong van plek 205 naar 101, maar wist zich in de tweede helft van het seizoen niet tussen de beste honderd tennissers te nestelen. Als huidige nummer 115 van de wereld is hij in januari veroordeeld tot de kwalificaties van de Australian Open.

Het Davis Cup-duel tegen Australië bewees dat het Nederlandse mannentennis weer meetelt, maar liet tegelijk zien waar winst te behalen valt.