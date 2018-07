Het Nederlands waterpolo is een Servische topschutter rijker na een versnelde naturalisatieprocedure

De Servische waterpoloprof Milos Filipovic (26 jaar, 1.91 meter en linkshandig) is sinds 2 juli Nederlander. Hij speelt het EK in Barcelona met oranje cap, het resultaat van een spoedprocedure.

In alle stilte is het waterpolobondscoach Robin van Galen gelukt om de Serviër Milos Filipovic middels een versnelde procedure een Nederlands paspoort te bezorgen. Maandag maakte de 26-jarige schutter in zijn vierde interland zijn eerste treffer tijdens het EK-duel tussen Nederland en wereldkampioen Kroatië. Vrijdag scoorde Filipovic tweemaal in het gewonnen duel met Turkije: 22-5 .

Volgens Van Galen hebben goede contacten met de immigratiedienst IND de snelle transitie mogelijk gemaakt. Filipovic speelt sinds september 2013 in Nederland voor landskampioen AZC. Normaal kan een aanvraag voor het Nederlanderschap pas vijf jaar na de daadwerkelijke immigratie worden ingediend.

‘Artikel 10-procedure’

Voor topsporters geldt de ‘artikel 10-procedure’, een versnelde aanvraag, na drie jaar in Nederland woonachtig te zijn geweest. Maar versnelde nationaliteitsprocedures in de sport zijn schaars sinds de mislukte poging van Feyenoorder Salomon Kalou, de Ivoriaanse voetballer die door Johan Cruijff werd gesteund bij diens streven om bij het WK van 2006 voor Nederland uit te komen.

Van Galen: ‘Alle instanties werkten mee. Wij kregen hulp van de IND. De Raad van State laste een extra vergadering in. De Servische bond zorgde voor de vereiste vrijwaring. De gemeente Alphen aan den Rijn deed er alles aan. NOCNSF en de zwembond werkten mee. Het ging langs het ministerie van Justitie en Veiligheid en ten slotte langs de koning. Het was in twee maanden voor elkaar.’

Filipovic: ‘Het proces duurt normaal zes tot twaalf maanden. Maar dit ging sneller dan voor mogelijk werd gehouden.’

Bondscoach Van Galen liet in het najaar van 2016 de kans voor een versnelde procedure voorbijgaan. Die houding van beperkte belangstelling veranderde in de loop van het vijfde seizoen van Filipovic in Alphen. De nieuwe Nederlander: ‘Ik was topscorer van AZC in de Champions League. Twintig goals tegen zware Europese tegenstanders. En we werden kampioen, met zeventig goals van mijn hand. Ik wilde zelf al jaren graag voor het Nederlands team spelen. Mijn zomers waren leeg. Voorheen kwam ik voor de nationale jeugdteams van Servië uit, maar die tijd was voorbij. Nu is mijn zomer weer gevuld.’

Van Galen besloot toch gebruik te maken van de mogelijkheid om de Serviër in te lijven. De regeling van versnelde naturalisatie houdt een belangrijke voorwaarde in, aldus een woordvoerder van het nationaal olympisch comité NOCNSF. ‘Het gaat erom dat de sporter al in Nederland woont en direct in het Nederlands team zou worden opgenomen als hij of zij Nederlander zou zijn.’

Steun NOCNSF

NOCNSF steunt dergelijke aanvragen in principe. Een woordvoerder: ‘Wij vinden het niet terecht dat een sporter, die ervoor kiest in Nederland te willen wonen en Nederlander te willen worden, pas na vijf jaar voor ons land zou mogen uitkomen. Vijf jaar is op een topsportcarrière erg lang.’

De versnelde procedure bestond ook toen de kwestie Kalou speelde. De toenmalige Feyenoorder, die tussen 2004 en 2006 driemaal werd afgewezen, had het nadeel dat hij het inburgeringsexamen op twee punten na miste en zonder die naturalisatietoets het Nederlanderschap wenste te ontvangen. Minister Verdonk hield dat mede daarom tegen.

Waterpoloër Filipovic heeft die theoretische horde wel genomen. ‘Ik heb het inburgeringsexamen gehaald. Zes toetsen. Nederlandse taal spreken, schrijven, lezen en luisteren. Kennis hebben van de Nederlandse maatschappij en oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Alle onderdelen gehaald. Nee, geen volkslied zingen. Al ben ik bezig dat te leren.’

Milos Filipovic studeert in deeltijd nog aan de Universiteit van Belgrado. Zijn oriëntatie op de Nederlandse ­arbeidsmarkt is die van een water­poloprof. Vijf jaar verdiende hij zijn geld in Alphen dat aan de hand van sponsor en coach Ron van der Wild de Europese top wilde bestormen.

Lang plezier

Filipovic: ‘Nu trekt Van der Wild zich wat terug. Het was het moment voor mij voor een transfer, naar Schuurman BZC. Ik ga na het EK van Barcelona naar Enschede verhuizen. Ik vind dit land en deze mensen leuk. Ik voel me hier thuis. Dat was me na een jaartje Alphen al duidelijk. Ik zei toen al: geef me maar een langer contract.’

Coach Van Galen: ‘Milos is pas 26. Hij is linkshandig, 1.91 lang, extra gevaarlijk dus in de aanval. Van hem gaan we als Nederlands team nog tien jaar plezier beleven.’

Bij het EK in Barcelona plaatste de Nederlandse ploeg zich vrijdag dankzij de zege op Turkije voor een duel tegen Hongarije in de zogeheten tussenronde. De winnaar van die wedstrijd gaat door naar de kwartfinales.