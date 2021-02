Het natuurlijke luchtkussen van de muskusos zou een uitkomst zijn voor de sportende mens

Wanneer de bronsttijd aanbreekt beginnen de stieren van een kudde muskus-ossen met hun duels om de paringscup. Zij nemen een aanloop en beuken op topsnelheid hun koppen tegen elkaar. Ik zie het soms in een natuurfilm en voel dan mijn hoofd uit elkaar spatten. Gelukkig is daar dan de geruststellende stem van David Attenborough: die beesten kunnen het hebben, er zit een beschermend luchtkussen tussen de hersenen en de schedel. Zo’n natuurlijk luchtkussen zou een uitkomst zijn voor de sportende mens.

Ik moest aan de gezegende muskusos denken toen ik dit weekend in NRC las over zeven topsporters die na een hersenschudding veranderden in psychische en lichamelijke wrakken. De hersenschudding was niet goed, of helemaal niet behandeld. En er was veel druk van coaches, teamartsen en henzelf om snel terug in competitie te gaan. In topsport mag het dan niet specifiek gaan om de paringscup, er zijn wel veel andere cups te winnen.

Een hersenschudding, of een reeks hersenschuddingen, hoeft niet perse te leiden tot wat Chronische Traumatische Encephalopathie heet, een progressieve hersenziekte die ook ‘boksersdementie’ wordt genoemd. Boksersdementie is niet voorbehouden aan boksers alleen. De veelvuldig koppende voetballer schijnt ook tot de risicogroep te behoren.

Tijdens de laatste Tour viel de Fransman Romain Bardet hard op zijn hoofd. Je zag hem pogingen doen overeind te komen. Tenslotte wist hij een been over de stang te tillen. Hij koerste nog een kilometer of zestig door. Hersenschudding, bleek bij een scan in het ziekenhuis. Gedwongen opgave. De ploegleider prees hem nadien voor zijn bewonderenswaardige moed. Moedig was het zeker, verstandig allerminst. Ze hebben hem goddank wel een flink aantal weken aan de kant gehouden.

Heb ikzelf ooit een hersenschudding opgelopen? Ik geloof het niet. Ik viel niet zo vaak op mijn hoofd, en als het wel gebeurde viel de schade reuze mee. En dat in een tijd dat er zonder helm werd gereden. De pothelm raakte pas tijdens mijn laatste jaar in zwang, en het gekke was dat het hoofd toen veel vaker de grond raakte. Dat kwam omdat de helm het flukse en reflexmatige afrollen tijdens de valbeweging danig in de weg zat. Bulten op je kop hield je eraan over.

Eén kandidaat-hersenschudding kan ik toch melden. Ik was tien, het gebeurde op het voetbalveld van SV Ysselsteyn. Een hoge uittrap van de keeper van de tegenpartij. Precies in mijn richting. Zou ik die zware, natte leren bal opvangen? Met mijn hoofd? De coach zou trots op me zijn, dus ik deed het.

De hersenhelften spleten vaneen, ik voelde een steek van kruin naar stuitbeen. Ik zag een lichtflits. Toen even niets meer hoewel ik bleef staan. Daarna waren er opeens tien ballen in het spel.

Bemoedigend is het wel dat ik het me 55 jaar later nog herinner.