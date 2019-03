Het nagenieten is voorbij - Ajax probeert flow vast te houden en zweeft van wedstrijd naar wedstrijd

Coach Erik ten Hag speelt mee tijdens een training van Ajax. Beeld BSR Agency

Erik ten Hag, man van werkethiek, keek op de terugweg uit Madrid alweer door de euforie heen, terwijl rondom hem het grote genieten voortduurde. De trainer sloeg de laptop open en bestudeerde beelden van Fortuna Sittard, Ajax’ tegenstander van zondag.

Zo is Ten Hag. Werkman, tactische denker. Perfectionist. Plannenmaker wiens motor bijna altijd aanstaat. Misschien past deze instelling van alertheid juist goed bij de club die van nature nooit gebogen door het leven gaat, de club van de borst vooruit. Kijk naar de portier bij trainingscomplex De Toekomst, die lachend meldt dat alle pasjes zijn uitgegeven voor de persdag, zo druk als het deze vrijdag is.

En daar is gastheer Heini Otto, die altijd al op een wolk lijkt te lopen, tijdens een rondleiding met gasten uit Australië. ‘Genieten hè’, zegt hij in het voorbijgaan. Arjan Duijnker van de persafdeling beschrijft de toenemende interesse van de internationale wereldpers. De gemiddelde vraag is: ‘Kunnen we iemand spreken?’ Met ‘iemand’ van Ajax praten is al een hele vangst deze dagen, nu Ajax veelbesproken is in Europa.

De voetballers genieten na van de 1-4 in Bernabéu en plaatsing voor de kwartfinales van de Champions League. Foto’s, filmpjes, loftuitingen, ze namen alles gretig tot zich. Het zweven in gelukzaligheid mocht iets langer duren dan de gebruikelijke 24 uur. En mede daarom was het goed dat Ten Hag alvast naar Fortuna keek, om de landing in de realiteit zachtjes te laten verlopen. ‘Ze moeten genieten. Dat heb ik gezien. Maar we moeten de Champions League nu even begraven. We zijn nu in de positie om prijzen te winnen.’

Vrijdag moest de knop dus om, zoals dat in sportjargon heet. Verdediger Daley Blind, met een wond onder het oog vanwege een botsing met Benzema, concludeerde voor de camera van Foxsports dat het vooral mooi is dat Ajax zich wist te belonen voor het goede spel. Hoe vaak gaat het niet mis? Goed spelen en toch verliezen.

Klaas Jan Huntelaar praatte met een grijns over het feestje in Madrid, waar hij buikschuivers maakte op het veld en voor de supporters eindeloos opzwepend zwaaide met het shirt van Marcelo, met wie hij nog voetbalde in Madrid. Als je van Real kunt winnen, kun je in feite van iedereen winnen, stelde hij vrijdag onomwonden, samengevat. Mits alles goed valt. Mits het geloof daar is.

Nee, over de loting wil Ten Hag niet praten. Gewoon even wachten, nog een week. Maar het is zeker niet ongunstig dat een als favoriet beschouwd elftal als Paris Saint-Germain is uitgeschakeld. Over Real, en wat Ajax daarvan leerde: ‘Dit soort tegenstanders brengt problemen aan de orde die je normaal niet ziet. Ze versnellen processen. Je ziet progressie, ook bij individuele spelers. Zij verleggen continu grenzen.’

Klaas-Jan Huntelaar viert de overwinning van Ajax terwijl hij met het shirt van zijn oud-ploeggenoot Marcelo zwaait. Beeld BSR Agency

Overal waren blije gezichten. Lasse Schöne bespiegelde zijn vrije trap, de 1-4, en gaf toe dat hij ontelbare reacties heeft gehad. En ja, het was zeker de bedoeling om op doel te schieten. Een voorzet had hij gewoon bij de eerste paal gegeven. ‘Ik zag dat doelman Courtois iets links van het midden stond.’ Met zijn traptechniek kon hij best proberen de verre hoek te zoeken. Hij heeft bovendien zo vaak gescoord uit een vrije trap. Ja, dit was misschien de mooiste. Frenkie de Jong antwoordde voor een camera op de van hem bekende, ontspannen wijze dat ze zege in Madrid ‘een soort van historische prestatie was’.

De realiteit van nu is het gat dichten met PSV, dat vijf punten bedraagt omdat Ajax een weekeinde vrijaf kreeg. PSV ontvangt zaterdag NAC en staat daarna vermoedelijk acht punten voor, al heeft PSV dan twee duels meer afgewerkt. Ajax speelt dan zondag tegen Fortuna en woensdag de achterstallige wedstrijd tegen PEC Zwolle. ‘We hebben alles in eigen hand’, aldus Ten Hag. Op 31 maart is Ajax - PSV.

De trainer ging in op een opmerking van uitblinker Dusan Tadic, die aan het begin van het seizoen bij zijn kennismaking met collega’s van velen hoorde dat ze weg wilden bij Ajax. Succes veranderde de perceptie. Ten Hag: ‘Er is veel gebeurd. Er was teleurstelling, er waren vraagtekens over de selectie. We hebben doelen gesteld, met een duidelijk plan. Er is iets ontstaan. Geloof is gegroeid.’

Nu is het zaak de flow vast te houden. Het doel is, zoals Ten Hag stelt, ‘te zweven, van wedstrijd naar wedstrijd.’ Wat voor hemzelf het grootste moment van genot was? Dat doelman Onana hem optilde en tegen de borst drukte.