Het mooiste half uur ooit uit de carrière van shorttrackbondscoach Jeroen Otter

Niet de gouden race van Suzanne Schulting op de Spelen van Pyeongchang vier jaar geleden. Ook niet de wereldtitel van de relaymannen in een uitzinnig Ahoy in 2017. Nee, Jeroen Otter beleefde het mooiste half uur uit zijn coachcarrière bij een vooraf doodgewone training. Het was op donderdag 12 augustus 2021, half elf in de ochtend, op de shorttrackbaan op het middenterrein van een half leeg Thialf.

De shorttrackbondscoach weet het nog precies. Er staat die dag een relayoefening gepland. Een redelijk intensieve training, maar niet te gek. Vier groepjes van vijf schaatsers gaan de 111,11 meter lange baan over. Elke twee ronden duwen ze een ander op gang. Eerst een serie van vijf aflossingen rustig, dan weer vijf aflossingen hard. Zo gaat het een half uur door. Otter rijdt op zijn ijshockeyschaatsen over het baantje, observeert.

Na de eerste serie snelle rondes, de training is zo’n vijf minuten bezig, is het Otter al duidelijk dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Hij ziet het aan de gezichten van zijn rijders, aan hun lichaamshouding. ‘Het werd een half uur lang met open mond genieten van wat er gedaan werd. Hoe ze elkaar passeerden, uitdaagden.’ Otter, zijn assistenten en ook de schaatsers zelf genieten.

Grip

Alles valt samen die ochtend. Het ijs, waar Otter en zijn staf mee experimenteren, is snel, maar biedt de rijders op hun smalle ijzers ook grip. En, niet onbelangrijk: iedereen op de baan is fit.

Aan de boarding staan grote televisieschermen die live de rondetijden van de shorttrackers laten zien. Steeds rapper gaat het. ‘Eerst een dame die 8,65 rijdt, dan eentje die 8,63 laat zien, dan 8,61. Dat is geweldig.’ De mannen gaan mee in de versnelling. ‘Zij reageerden door 8,3'tjes te rijden.’ Dat zijn rondetijden die in internationale wedstrijden zelfs de tegenstanders naar adem doen happen.

De sporters jutten elkaar op. Er zit veel meer vaart in de vier groepen dan ze verwachtten, veel meer grip op het ijs ook. ‘Het was niet alleen snel schaatsen, maar ook nog passeren, versnellen. En dan de overtreffende trap, elke keer.’ Zoekend naar de grens van het haalbare in de krappe bochten, blijkt de grens die ochtend telkens steeds verder te liggen.

‘Ik heb bij trainingen wel vaker atleten die iets geweldigs doen, maar ook altijd anderen die tegenvallen. Nu was het grosso modo bam, bam, bam, knallen, knallen, knallen.’

Bijzonders

Iedereen voelt dat er iets bijzonders is gebeurd. De rondetijden zijn allemaal vastgelegd en als Otter ze er later op de dag nog even bijpakt om het allemaal wat nauwkeurige te bekijken, is hij opnieuw verbaasd. ‘Jezus, hoe is dit mogelijk?’

Omdat iedereen, niemand uitgezonderd, die dag zijn beste kunnen laat zien is het volgens Otter een euforisch half uur. Bij wedstrijden komt dat per definitie niet voor. Wint de ene goud, staat de ander sip naast het podium of verbijt bont en blauw de pijn na een valpartij. ‘Dat maakt het moeilijk om te juichen, want er zijn altijd anderen die het minder hebben gedaan’, zegt Otter.

Dat zal vanaf donderdag, bij de vierdaagse wereldbekerwedstrijd in Dordrecht, niet anders zijn. Al was het maar omdat de 21-jarige Sven Roes daags voor het toernooi een zware enkelblessure opliep en ontbreekt. Otter is het gewend. ‘Je hebt bij wedstrijden altijd wauw-momenten en auw-momenten.’

Nog dagenlang put Otter energie uit de gelukkigste dertig minuten van zijn loopbaan. En motivatie, die ook de shorttrackers ervaren. De razendsnelle rondes dienen als richtpunt voor volgende trainingen. ‘Die wortel voorhouden is belangrijk. Als je een training als deze eens in de zoveel tijd weer tevoorschijn kan halen, dan geeft dat natuurlijk een enorme boost.’

Motivatie

Motivatie is een kernbegrip in Otters trainingsaanpak. Hij weet dat niemand het hele jaar rond vanuit zichzelf gemotiveerd is, ook al lijkt de buitenwereld dat soms wel van topsporters te verwachten. ‘Maar het zijn gewoon jongens en meiden die toevallig heel goed kunnen schaatsen en die met allemaal issues zitten waar jij en ik ook mee zitten.’

Otter zoekt altijd nieuwe manieren om zijn pupillen te stimuleren. Jaren geleden was het een schilderij, door zijn vrouw gemaakt. ‘Een picasso-achtige shorttracker, stond erop.’ Wie de snelste rondetijd ooit op de oude trainingsbaan reed, kreeg het schilderij mee naar huis. Oud-shorttracker Freek van der Wart heeft het kunstwerk nog aan de muur hangen, vermoedt de bondscoach. ‘Hij ging er altijd honderd procent voor.’

Afgelopen jaar gebruikte hij cadeaubonnen. Iedereen die een persoonlijk record aanscherpte, of het nu om een hele ronde ging, versnelling of om een startronde, zag de televisieschermen aan de baan oplichten in felle kleuren. ‘Dan wist iedereen dat je een bon gewonnen had.’

De cadeaubonnen, in te wisselen bij ‘s lands grootste webwinkel, waren 25 euro waard. ‘Het had een effect vergelijkbaar met een wereldbekermedaille. En de grootverdieners qua prestaties vonden het het prachtigst. Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting zaten er bovenop.’ Het is dat er op 12 augustus geen bonnen op het spel stonden, anders had Otter er een heleboel moeten uitdelen.

Bonnen of niet, de zomerse toptraining geeft langdurig zelfvertrouwen. Of het nou in andere trainingssessies is of in wedstrijden zoals komende dagen in Dordrecht. ‘De sporters weten: dit hebben we al eens gedaan. Wat belet ons om het nog een keer te doen?’