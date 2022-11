Het moment dat de bal rolt, vervangen basale emoties de empathie voor Nepalese arbeiders

De KNVB is niet over een nacht ijs gegaan bij het selecteren van hotel St. Regis in Doha (Qatar) waar Oranje, als het een beetje meezit, de komende vierenhalve week verblijft, meldde onze verslaggever Willem Vissers donderdag. Er waren lange onderhandelingen aan voorafgegaan in het bijzijn van de vakbonden. Uiteindelijk werd er een contract getekend van ‘een pagina of tien’, waarin stond dat het hotel het personeel goed moest betalen en huisvesten, en niet mocht geselen.

We nemen geen risico, dachten ze bij de KNVB, er hoeft in een bezemkast maar één onderbetaalde schoonmaakster te worden aangetroffen en je hebt heisa in de tent.

We moeten voorzichtig zijn en de medeplichtigheid zoveel mogelijk beperken. Dat zijn we al genoeg door mee te doen, het kan geen kwaad je even te kunnen terugtrekken in je ethisch gecheckte hotelkamer.

Dat partijtje van Oranje tegen een selectie van uitgebuite arbeiders moest je zien als een signaal van welwillendheid. Frenkie de Jong toonde toch iets wat op solidariteit leek door met die jongens op de foto te gaan en de bouwvakkers zelf vonden het prachtig.

Heel veel meer mogen we niet verwachten van onze spelers – die moeten zich concentreren op de bal en oppassen voor blessures, voor hetzelfde geld sta je tegenover een paar Nepalese schoppers.

Twaalf jaar heeft de voorbereiding op Qatar 2022 geduurd. Twaalf jaar lang is Qatar van alle kanten doorgelicht en aan nadere inspectie onderworpen. Twaalf jaar lang hebben onderzoeksjournalisten de onderste steen bovengehaald en een hoop drek aangetroffen. Er zijn documentaires gemaakt en een miljoen krantenartikelen verschenen. Qatar werd gestript en gevisiteerd en oogstte in plaats van positieve publiciteit louter afkeer en weerzin.

220 miljard euro om in alle westerse media jaar na jaar aan de schandpaal te worden genageld wegens schendingen zus en onmenselijkheden zo: als dat de bedoeling was geweest, had het wel goedkoper gekund.

In Bahrein, Dubai en Abu Dhabi prezen ze de hemel dat ze er nooit aan waren begonnen en niet hadden geluisterd naar slimme pr-bureaus die zeiden dat je je mooi kon profileren met zo’n WK; dat ze zich de openbare vernedering hadden bespaard en het hoofd niet op een hakblok hadden gelegd.

De organisatie van het WK voetbal van 2022 is voor Qatar uitgelopen op een totale pr-ramp, op de allermisluktste poging tot imagoverbetering in de historie van de sport.

Dat wil zeggen: tot morgen het toernooi begint.

Want dat is wat de Fifa Qatar al die vernederende jaren heeft voorgehouden, terwijl ze zich daar afvroegen welke zwakzinnige had bedacht dat een WK leuk zou zijn en goed voor het land.

Wacht maar tot het voetbal begint, zei de Fifa. Dan gebeurt er een wonder – let maar op, zo gaat het altijd. Vanaf het moment dat de bal rolt wordt de empathie met de Nepalese arbeiders vervangen door meer basale emoties.

Oranje, olé!

Ze kunnen er geen weerstand aan bieden, zei de Fifa, het is sterker dan henzelf.

Gewonnen moet er worden.

Tijdens het WK schrijft Bert Wagendorp twee keer per week een rubriek over het ongemak van Qatar.