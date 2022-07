Het moet haast wel of Roglic heeft een duveltje op zijn schouder dat hem naar het noodlot stuurt

Peter Winnen Beeld de Volkskrant

Primoz Roglic is een keiharde bikkel, zei iemand op de televisie. Ik weet niet meer wie – iedereen kan het gezegd hebben. Primoz Roglic is nu eenmaal een stoïcijn zonder pijngrens. Helaas bezit hij ook het onzalige talent zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te bevinden.

Hoe vaak zag ik hem de laatste jaren niet het asfalt kussen en hoe vaak zag ik hem niet half bloot op een fiets zitten, schaafwonden op billen en schouders met de omtrek van een pannekoek. Het kan haast niet anders dan dat een duveltje op zijn schouder hem de weg naar het noodlot wijst. Een valse gids met de bedwelmende stem van een engel.

Deze Tour klapte hij weer eens om omdat hij naar de valse stemmen luisterde. Schade: dik twee minuten. En, o ja, ook een schouder uit de kom die hijzelf terug plaatse, zittend op een van een toeschouwer geleende tuinstoel.

Hoe vaker een schouder uit de kom, hoe makkelijker de reparatie wordt voor de doe-het-zelver Roglic. Dat voordeel hij dan weer wel tijdens die rare, hectische kasseienetappe van nog maar een paar dagen geleden. Hij is de klusser die een eigen programma bij een commerciële omroep verdient.

Voor een gehavende doe-het-zelver was Primoz kort nadien van wereldniveau op die rare maar fnuikende aankomst in de Vogezen, genaamd La Planche des Belles Filles. Qua seconden verloor hij maar een beetje bloed. Zijn commentaar na aankomst: ‘Elke pedaalslag voelde als een messteek in de rug.’

Een stoïcijn bezigt geen dramatische praatjes. We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat elke pedaalslag inderdaad als een messteek in de rug voelde.

Kennelijk werd Roglic ook niet gehinderd door traumatische herinneringen. La Planche des Belles Filles was in 2020 de meesteres die hem tijdens de tijdrit, een dag voor Parijs, een slechte dag beval, en hem, zeer royaal, een zekere eindoverwinning aan Pogacar deed verspelen.

Zo’n ontknoping hoop ik nooit meer mee te maken, mijn hart trekt dat niet, maar Roglic relativeerde toen, zijn eigen hart sparend: ‘Soms win je, soms verlies je.’

Ik herinner me een filmpje, ik meen door de VRT opgenomen, een paar weken nadien. De zussen en moeder van Pogacar in een Sloveense nazomertuin waren wat blij dat Tadej in zijn eerste Tour meteen raak schoot. Aan de andere kant, dat een andere Sloveen werd geofferd voor dit succes gaf een donker randje. Het deed hen pijn toen Tadej zijn landgenoot zo monumentaal onteerde.

Een Tour later sprak de moeder haar zorgen uit over de vraatzucht van de zoon: ‘Zo heb ik hem niet opgevoed.’ Het is intussen duidelijk dat Tadej uit het nest is gevlogen. Hij heeft zijn eigen opvoeding ter hand genomen.

Mijn gevoel zeg me dat Primoz Roglic binnenkort als een tornado door de Tour gaar razen. Zonder scrupules maar dodelijk. Dresscode: een koersbroek zonder gaten.