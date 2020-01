Het moest een feest worden, het werd een begrafenis: volleybalsters niet naar Spelen na nederlaag tegen Duitsland

Teleurstelling bij Britt Bongaerts van Oranje na het verlies in de halve finale tegen Duitsland tijdens het olympisch kwalificatietoernooi volleybal. Beeld ANP

De speelsters van de nationale ploeg, vier jaar geleden goed voor de vierde plaats bij de Spelen van Rio, zeiden na afloop pure pijn in de borststreek te voelen. Het verdriet over de gemiste olympische deelname was immens. Tranen vloeiden. ‘We wilden zo graag nog een keer naar de Spelen. Het had hier een feest moeten worden’, sprak Anne Buijs. Het werd een begrafenis.

De pijn zat hem deels in het getoonde spel. Duitsland, rond oud-en-nieuw in een oefenstage in het olympisch trainingscentrum van Berlijn driemaal op rij verslagen, was zaterdag zonder discussie de betere ploeg. Zij verdedigden sterk, achter de blokkering, waardoor het team van coach Caprara nauwelijks ballen tegen de grond kreeg. Zij sloegen harder en beter. Zij vonden de zwakke plekken van Nederland. Louisa Lippmann was, met 21 punten, de topscorer die niet viel af te stoppen.

Duitsland werd in een kolkend Gelders stadion in een zetel geplaatst door de eerste set te winnen, het benutte setpoint was van de in China spelende Lippmann. In de tweede set had Nederland met ‘vechtvolleybal’, zoals Buijs het noemde, bij 15-9 een royale voorsprong. Die werd door passfouten en gemiste services in no-time weggegeven.

Na 16-16 bleven de Duitse vrouwen aan de goede kant van de score. Nu was het Hannah Orthmann die voor 25-23 in de roos prikte. De Nederlandse vrouwen oogden aangeslagen en soms zelfs moedeloos. Bondscoach Gianni Caprara, een tacticus van origine, was flink aan het wisselen geslagen, maar de Italiaan kreeg de boel niet aan de gang.

Een laatste opleving kwam in set 3 bij 16-19 achter. Het werd door vier punten op rij, met scores van topscorer Nika Daalderop, van Lonneke Slöetjes en Robin de Kruijf, zelfs 20-19 voor Nederland. Bij 21-21 kreeg de ingewisselde Celeste Plak de bal om een voorsprong pakken, maar zij kreeg de bal niet langs het Duitse blok. Libero Kirsten Knip, die Myrthe Schoot was komen vervangen, zag haar reddende bal van de netband terugrollen.

Bij 21-24 kregen de Duitsen drie matchpoints. Louisa Lippmann voltrok met 22-25 het vonnis over Nederland, dat geen kans zag het thuisvoordeel in deze wedstrijd te benutten. Er was 1,25 miljoen euro uitgetrokken om het OKT naar Nederland te halen. Vijfduizend in oranje gehulde mensen waren deze zaterdag naar Apeldoorn gereisd. Er was een groot bedrag aan personeelskosten nodig geweest om de coachwissel Gianna Caprara voor Jamie Morrison mogelijk te maken.

De druk van de grote verwachting - dit Nederland zou in eigen land wel eventjes toeslaan - bleek de ervaren ploeg in de eerste volle week van 2020 niet aan te kunnen. Nooit kwam het team in de twee zware wedstrijden, donderdag tegen Polen en zaterdag tegen Duitsland, los van die verlammende prognose.

Er gaat dit jaar geen volleybalploeg uit Nederland naar Tokio. De mannen faalden de voorbije week in Berlijn. De vrouwen konden hun faam van 2018, vierde op het WK, de voorbije maanden geen moment echt waarmaken. Een generatie zal worden afgelost, want in 2022 wordt in Nederland het WK voor vrouwen gespeeld en zijn frisse en verse krachten vereist. De huidige ploeg is over zijn houdbaarheidsdatum heen.