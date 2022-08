Het moderne vrouwenvoetbal zal wennen zijn voor de nieuwe bondscoach Andries Jonkers

Met Andries Jonker vond de KNVB naar eigen zeggen de ideale kandidaat voor de vacante post van bondscoach. Beeld ANP

Veel tijd was er niet om een nieuwe bondscoach voor de voetbalsters uit te kiezen. Een ‘snelkookpanevaluatie’ na het EK leidde eerder deze maand tot het ontslag van Mark Parsons, daarna moest er rap besloten worden: volgende week gaat het er alweer om spannen. Veel tijd had de KNVB naar eigen zeggen ook niet nodig, want met Andries Jonker werd volgens de bond de ideale kandidaat gevonden.

De geboren Amsterdammer stond volgens Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal, ‘bovenaan’ het lijstje met kandidaten. Tegelijkertijd erkende hij dat het ‘niet onbelangrijk’ was dat Jonker direct beschikbaar was en graag wilde. De coach besloot voor de zomer niet door te gaan bij Telstar en hapte nu wel toe, vorig jaar liet hij de kans om Sarina Wiegman op te volgen nog schieten.

Met hem kiest de bond voor een ervaren coach, die veel affiniteit heeft met het vrouwenvoetbal. Wel is het al twintig jaar geleden dat hij coach was van een groep voetbalsters. Dat die keuze onder tijdsdruk tot stand is gekomen, hoeft niets te zeggen. De vorige keer duurde het negen maanden voor Wiegmans opvolger was gevonden, maar het bondscoachschap van Parsons had niet slechter uit kunnen pakken.

Onvrede en onduidelijkheid

De voetbalsters werden in juli op het EK, waar ze hun titel uit 2017 verdedigden, roemloos uitgeschakeld in de kwartfinale. Onder de Engelsman haalden zij zelden hun eerdere niveau, was er onvrede en onduidelijkheid over de speelwijze en werd openlijk gemord over zijn aanpak.

Jonker, die een contract tekent tot het EK in 2025, heeft dus nogal wat oplapwerk te verrichten. Hij vindt dat Nederland structureel in de toptien van de wereld moet staan, aan alle toernooien mee moet doen en daar dan minstens de kwartfinale moet halen. De eerste test is op 6 september, als Nederland een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland speelt. Het team moet die wedstrijd waarschijnlijk winnen om zich direct te kwalificeren voor het toernooi, dat volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden, anders wacht een lastige play-off.

Dat de bond onder die omstandigheden kiest voor de geroutineerde Jonker is niet zo gek. Hij heeft een interessant en veelzijdig cv, was onder meer assistent van Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern München, drie jaar hoofd opleidingen bij Arsenal en een half jaar coach van Wolfsburg. In Nederland werkte Jonker onder meer bij Volendam, MVV, Willem II en de laatste drie jaar bij Telstar.

Jonker heeft bovendien ‘een zwak voor het vrouwenvoetbal opgelopen’. Hij was onder meer vijf jaar coach van Nederland Onder 16 en in 2001 al eens interim-bondscoach van de voetbalsters. Het vrouwenvoetbal stond in die tijd in de kinderschoenen en de nieuwe bondscoach vertelt enthousiast over de toewijding, het doorzettingsvermogen en de opofferingen van vrouwen waardoor het voetbal op een hoger niveau is gekomen.

Het is twintig jaar geleden. Dat is lang, zeker in het vrouwenvoetbal waar de ontwikkelingen snel gaan. ‘Ja, het is een tijd geleden, dat klopt, als je dat wil horen’, reageerde hij een tikje kribbig op een vraag daarover.

Twee namen veel genoemd

Jonker heeft daarna het Nederlands team ‘op de voet gevolgd’, zij het vooral ‘op de bank, voor de televisie’. De laatste jaren was hij bij een aantal interlands live aanwezig, de andere keek hij thuis. Het afgelopen EK heeft hij de wedstrijden van Engeland en Nederland ‘goed bekeken’ en mede doordat hij geen club had heeft hij ‘het EK in algemene zin goed kunnen volgen’. Inmiddels heeft hij met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Sherida Spitse gesproken, maar daarvoor kende hij geen speelsters van het Nederlands team.

Juist vanwege de tijdsdruk werd gedacht aan een coach die de speelsters wél kent en gepokt en gemazeld is in het moderne vrouwenvoetbal. Twee namen werden veel genoemd. Een van hen is Jessica Torny, een van de vijf Nederlandse vrouwen met het hoogste trainersdiploma. Zij schrok er eerder voor terug om Sarina Wiegman op te volgen, werd assistent van Parsons en blijft dat nu ook van Jonker.

Een andere topkandidaat was Arjan Veurink, de veelgeprezen assistent van Wiegman bij Engeland. De KNVB en zijn zaakwaarnemer willen niet zeggen of hij is benaderd en geïnteresseerd was.

Als de voetbalsters winnen van IJsland krijgt Jonker de tijd om zijn relatieve achterstand in te halen. Hij is een Nederlander en dus doet hij dat het liefst met mooi voetbal. ‘Ik wil graag dat de bal van oranje naar oranje gaat en dat we daarmee nog winnen ook’, zei hij gisteren. ‘Maar dat is veel gevraagd, uiteindelijk zullen we moeten erkennen dat winnen het belangrijkste is.’ Zeker op 6 september zal dat motto gelden.