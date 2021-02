Het mocht, 555.237.619 euro, want het rendement van Lionel Messi hè

Op de voorpagina van de Spaanse krant El Mundo stond afgelopen zondag een getal dat het sportnieuws dagenlang zou domineren: 555.237.619. Er stond een euroteken achter en er was een verband met de man van wie alleen de ogen en oren zichtbaar waren, maar die toch duidelijk herkenbaar was: Lionel Messi.

‘El contrato faraónico de Messi que arruina al Barça’, was de tekst die de negen cijfers moest verklaren. Het faraoneske contract dat Barcelona ten gronde richt, is de vertaling. Het ging over de vergoeding die Messi van de club krijgt in de periode 2017-2021, in vier seizoenen.

De verslaggevers Martí Saballs en Esteban Urreiztieta bleken te beschikken over alle documenten van het contract dat in 2017 was afgesloten. Messi verdient sindsdien 138.809.405 euro per seizoen. Dat is 11.567.450,40 per maand en 380.299,74 per dag. Het is niet alles, want hij ontving ook 115 miljoen euro aan ‘tekengeld’ en 77 miljoen aan bonussen; drinkgeld, zeg maar.

De bedragen zijn zinsbegoochelend. Op de Facebookpagina van El Mundo stelde iemand bedroefd vast dat tienduizend gezinnen vier jaar lang zouden kunnen leven van de hoofdsom, zoals gezegd 555.237.619 euro.

Het was dus niet zo vreemd dat het nieuws overal tot grote opwinding en verontwaardiging leidde. Voetbal International zette in de kop boven het bericht over het ‘supercontract’ maar liefst drie uitroeptekens, zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Kijkend naar de Spaanse journaals constateerde AD-correspondent Edwin Winkels dat ‘una barbaridad’ de meest gehoorde reactie op straat was. Iets barbaars, betekent dat. Oftewel, schreef hij, ‘geen woord voor te vinden, gekkenwerk, de overtreffende trap van overdreven’.

De trainer van Barcelona, Ronald Koeman, stond ook op zijn achterste benen; niet vanwege de hoogte van het salaris van Messi, dat vond hij wel best, maar omdat de inhoud van het contract was uitgelekt. Voor hem was het duidelijk dat er politieke spelletjes werden gespeeld, Messi werd van binnenuit zwart gemaakt. De zaak stonk, er was een mol.

De stemming sloeg snel om. Een paar dagen later was de hoogte van het salaris van Messi al geen enkel punt meer. Overal in de media doken sportmarketeers en andere deskundigen op, die verklaarden dat die 555.237.619 euro ‘best schappelijk’ was en een ‘logisch gevolg van vraag en aanbod’ en dat het ‘wel valt uit te leggen’. Ik las op een paar plekken het vrij akelige woord ‘marktwerking’ en proefde hier en daar medelijden met Messi.

De voorpagina van El Mundo van 31 januari. Beeld El Mundo

De redding was nabij. Overal werd hij naast een rendementsmeter gelegd. Zijn doelpunten werden opgeteld en en met een paar natte vingers in de lucht werd even snel een schatting gemaakt van het aantal verkochte shirts met zijn naam en de meeropbrengst uit tv-contracten. Zo werd hij volledig teruggebracht tot een economisch object, een winstmaker.

Critici waren plotseling kleinzielige geesten die eens wat groter moesten denken, en minder calvinistisch. De vraag of het moreel verantwoord is om een sportman te honoreren met bijna vier ton per dag werd niet meer gesteld. Barcelona mocht de handen dichtknijpen dat Lionel Messi bereid was om zich vier seizoenen lang in het zweet te werken voor ruim een half miljard euro.

Het mocht, 555.237.619, want zijn rendement hè. Slechts een enkeling durfde er nog op te wijzen dat Messi wegens belastingfraude in 2017 was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. De straf werd later omgezet in een boete van 250 duizend euro, maar de fraude was aangetoond.

El Mundo was zo aardig om bij de onthullingen een oud citaat van Messi te plaatsen. Met geld is het leven beter, zei hij eens, maar het is niet wat hem inspireert. ‘Ik leef om te voetballen, niet vanwege de economische voordelen.’ Dat is vast welgemeend, maar faraoneske barbarij blijft het.