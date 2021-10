Het minieme zetje van Linssen doet opnieuw wonderen voor Feyenoord

De spelers van Feyenoord vieren de overwinning op Union Berlin. Beeld AP

Het duwtje van Bryan Linssen is in Nederland inmiddels een bekend fenomeen. Met een miniem zetje met zijn hand brengt de Feyenoord-aanvaller zijn tegenstanders dusdanig uit balans dat hij er voordeel uit kan halen. Linssen is 1 meter 70, zijn tegenstander vaak veel langer, het werkt mee in de beoordeling van de scheidsrechter. Vaak blijft een vrije trap uit en zoef: weg is Linssen.

In Europa is zo’n ‘Linssentje’ minder berucht, de 31-jarige aanvaller speelde gisteravond tegen Union Berlin pas zijn dertigste Europese wedstrijd. Er is bovendien geen VAR in deze fase van het Conference League toernooi.

Het hielp de Limburger weer eens aan een treffer. Diepe, hoge bal van Pedersen, Linssen zag tegenstander Knoche twijfelen, gaf met zijn linkerhand een duwtje tegen diens schouder, Knoche raakte uit balans, maar bleef staan. Linssen was er vandoor met de bal en rondde bekwaam af. Het was de 2-0, Union kwam nog terug tot 2-1, maar het werd uiteindelijk 3-1. Ook bij dat laatste doelpunt was Linssen betrokken. Na zijn half gekeerde inzet kon mede-uitblinker Sinisterra binnentikken.

Zo kwam Feyenoord op zeven punten uit drie wedstrijden en blijft het koploper in de poule. Union Berlin werd gevreesd vooraf, het is momenteel de nummer 5 van Duitsland. Rap werkt de cultclub uit Oost-Berlijn, die pas sinds kort op het hoogste niveau speelt, zich omhoog met stug, maar uiterst effectief voetbal. Tegenstanders beklagen zich steevast dat ze hun slechtste wedstrijd spelen tegen Die Eisernen.

Feyenoord-coach Slot verwachtte daarom geen open wedstrijd, maar zag zijn ploeg handenvol kansen creëren. Het driemansblok achterin bij Union bleek wankel als een pasgeboren veulen. Van Baumgartl, die na een paar jaar aanmodderen bij PSV op huurbasis naar Berlijn werd gestuurd, was dat bekend, maar kompanen Jaeckel en Knoche bleken zo mogelijk nog minder stevig op hun benen te staan.

Feyenoord, dat de laatste twee competitiewedstrijden plots kwetsbaar oogde en punten verloor, was in de volgepakte Kuip dermate op dreef dat het meer afstand had kunnen nemen. Vooral Guus Til had wel een keer mogen scoren.

Luis Sinisterra zet Feyenoord op 3-1. Beeld ANP

Maar als de ene doelpuntenmaker niet thuis geeft, is het prettig als de andere opstaat. Linssen trof vorig seizoen slechts elfmaal doel in alle competities en werd al voorzichtig toegevoegd aan de ellenlange rij mislukte Feyenoordaanvallers. Hij bleef er tamelijk ontspannen onder, zo blijkt ook uit de Disney-documentaire ‘Dat ene woord’. In zijn tweede jaar in Rotterdam staat hij medio oktober al op acht treffers. Hoogtepunt was zijn fenomenale hakje tegen Heerenveen, het was tevens zijn honderdste eredivisiedoelpunt. Hij noemde zichzelf na afloop ‘een prima speler voor de eredivisie’ en stelde met een glimlachje vast dat de kritiek op hem ‘altijd wel zal blijven zolang ik hier speel, dat blijft doorsudderen’.

Afgelopen weekeinde tegen RKC, toen Feyenoord op 2-2 bleef steken, werd hij na een uur gewisseld. Tegen Union moest hij er ook af, maar pas na 82 minuten en onder een ovationeel applaus. Hij had gesleurd, gedraafd, gejaagd, gebikkeld, geschoten en gekopt.

En geduwd dus. Ook na rust voelde Knoche iets in zijn rug prikken waardoor hij uit zijn evenwicht raakte. De Union-verdediger beklaagde zich erover tegen scheidsrechter Petrescu, maar die was niet van het kinderachtige soort. Linssen had dat natuurlijk al snel in de gaten.

Hij leerde de fijne kneepjes al jong van zijn tien jaar oudere broer Edwin die ook een toegewijde prof was. Zijn weg naar de Kuip was lang door een gebrek aan lengte, pure topsnelheid en een onderscheidende techniek. Maar hij is dus een slimmerik. Tegen Slavia Praag scoorde hij door op de tegenstander van zijn rug te klimmen, een andere specialiteit van het huis.

Voor de 1-0 tegen Union was Linssen nog niet nodig. Een heerlijke dieptepass van de sterk spelende Kökcü werd door Sinisterra direct langs de hulpeloze Jaeckel gesleept en voorgegeven op Til die de bal niet helemaal goed raakte, maar Jahanbakhsh was attent vlak voor de doellijn. De Kuip gilde en hief zich massaal uit de stoeltjes, hopend op een doelpuntenshow, want er waren pas tien minuten gespeeld. Linssen bezorgde ze direct en indirect nog twee goals waardoor het matige verdedigen van het verder sterke defensieduo Trauner-Geertruida, leidend tot de 2-1 van Union-spits Awoniyi, niet echt pijn deed.

Bij het verlaten van het veld gingen de kortste armen op het veld nog eenmaal tekeer. Geen afscheidsduw, maar een bedankje voor het applaus dat op hem neerdaalde.

Just Spee, voorzitter van de KNVB, heeft met afschuw gereageerd op de aanval op bestuurders en werknemers van Union Berlin in een restaurant in Rotterdam woensdag. “Wij betreuren het als hele KNVB zeer dat er gisteravond werknemers en bestuurders van Union Berlin zonder enige aanleiding onverhoeds zijn aangevallen in een Rotterdams restaurant”, aldus Spee. “Onder de belaagde mensen bevond zich Dirk Zingler, voorzitter van deze traditieclub uit Berlijn. Namens het Nederlandse voetbal, betaald én amateurvoetbal, bied ik aan hem en zijn clubgenoten ons diepgemeende medeleven aan voor dit schandalige voorval.” Eén vrouw uit de Duitse delegatie raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. De politie hield een van de daders aan, een 25-jarige man uit Rotterdam. De politie roept getuigen op zich te melden en vraagt ook om camerabeelden. Feyenoord heeft excuses gemaakt aan Union Berlin. Spee: “Ook voor Feyenoord is dit een verschrikkelijk incident, omdat de daders zich volkomen ten onrechte kenbaar maakten als supporters van Feyenoord. Dit zijn geen Feyenoord-supporters, dit zijn geen voetballiefhebbers, dit zijn op de eerste plaats vandalen die bestraft zullen moeten worden.”