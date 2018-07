Het masterplan van Kiki Bertens: op naar de top-10

Voor het eerst staat tennisster Kiki Bertens in de vierde ronde op Wimbledon en voor het eerst sinds 2007 is een Nederlander daarin geslaagd. Coach Raemon Sluiter over de volgende stappen op weg naar de top-10 van de wereldranglijst.

Als enige tennisster uit de top-10 heeft Karolina Pliskova de eerste week op Wimbledon overleefd en uitgerekend zij is maandag in de vierde ronde de tegenstander van Kiki Bertens. De 26-jarige Tsjechische bereikte al in 2016 de US Openfinale en was vorig jaar één van de vijf speelsters die elkaar aflosten als nummer 1 van de wereld. Maar op Wimbledon is de 1.86 meter lange Ace Queen net zo’n outsider als Bertens.

Zaterdag werd ook de nummer 1 van de wereld uitgeschakeld op Wimbledon. Simona Halep liet zich betoveren door de curieuze, dubbelhandige slagen van de Taiwanese Su-Wei Tsieh. In drie sets (3-6, 6-4, 7-5) bleek zelfs de Roemeense Roland Garroskampioen een figurant op het gras van Wimbledon. Bertens moest vrijdag lachen om de suggestie dat ook zij stiekem mag dromen van de titel. Pliskova vormt met haar snoeiharde opslagen een lastige horde.

Bertens, de eerste Nederlander in de tweede week van Wimbledon sinds 2007 (Michaëlla Krajicek, kwartfinale), was al eens de nummer 15 van de wereld (nu nummer 20). Wat heeft ze nodig om de stap te zetten naar de top-10? Coach Raemon Sluiter over een masterplan in vier bedrijven. ‘Het ideaal is dat Kiki me niet meer nodig heeft, omdat ze geheel zelfstandig is geworden.’

Mentaal

Sluiter: ‘In 2015 had een schuchter meisje op het Centre Court van Wimbledon al tranen in de ogen voor ze tegen Petra Kvitova (de Wimbledonkampioene van 2014) een punt had gespeeld. Drie jaar later zie ik op baan 1 hoe een zelfbewuste vrouw tegen Venus Williams haar plek opeist. Het is voor Kiki een lang traject geweest.

‘Het kan nog beter. Ik zou Kiki graag chill zien tennissen. Maar dan gaat de spanning eraf en haalt ze haar niveau niet. Ik zeg altijd: ik wil felheid zien. Zodra Kiki rechtop gaat staan, slaat ze geen reet meer op gras.

‘Twee weken geleden verloor Kiki in Eastbourne van Buzarnescu na een 6-3, 5-2 voorsprong. Ze heeft wedstrijden gehad, waarin ze totaal verkrampte. Nu deed ze niet veel fout. Buzarnescu draaide het gas open en sloeg alles raak. Vorig jaar lag Kiki na zo’n nederlaag enkele dagen op bed en deed ze niks.

‘Ze had minder discipline met haar voeding. Wanneer je, zoals Kiki, vanwege je lichaamsbouw snel zwaarder wordt, ben je de Sjaak. Het kost je twee, drie weken om te herstellen. Je speelt slechter, je behaalt mindere resultaten en die mindfuck brengt je in een negatieve spiraal. Dit seizoen kreeg Kiki ook klappen op haar muil, maar stond ze er de volgende dag weer.'

Fysiek

Sluiter: ‘Ik zie niet veel punten meer waarop Kiki grote winst kan boeken. Ze doet behalve de fitness- en krachttraining ook aan yoga, waardoor ze beter beweegt op de baan. De basis is goed. We kunnen nu details nog verder verfijnen. Gaan we meer op snelkracht trainen om haar nog beter te laten serveren? Die gesprekken ga ik later met Kiki voeren.’

Technisch/tactisch

In het dubbelspel met Johanna Larsson overleefde Bertens zaterdag drie matchpoints tegen het koppel Rodionova/Zanevska. ‘De ideale training voor de service en de return’, aldus Sluiter. ‘Ik vind dat Kiki zich ook op dit gebied sterk heeft ontwikkeld. In de rally’s met Venus Williams was ze aan de backhandkant telkens op tijd. Na de forehands van Venus kwam Kiki soms iets te laat, maar maakte ze toch nog veel ballen.

‘Pliskova hits through the court, zoals de Britten zeggen. Dat doet Kiki zeker niet op gras. Vergelijk Pliskova met een bokser die op je afkomt. Wie dan achteruit loopt, geeft terrein prijs. Op gravel kun je op die manier het tempo uit de rally halen, op gras moet je iets anders verzinnen. Het kost haar moeite, want van nature legt Kiki het probleem liever bij de tegenstander.’

Bij elk punt voert Bertens een innerlijke strijd. Passief denken of aanvallen? Sluiter: ‘Komen veilige opslagen van 175 kilometer per uur terug of zet je de tegenstander weg met een service van 182 kilometer in de hoek? Kiki heeft met haar achterzwaai iets meer tijd nodig bij de return. Vanaf de baseline retourneren werkt bij haar niet. Maar dan moet ze, vanaf een paar meter daar achter, wel uitdelen.’

Team Bertens

Bertens heeft een klein team van vertrouwelingen om zich heen verzameld. Naast Sluiter fungeert haar vriend Remko de Rijke als hittingpartner en fysiotherapeut. Zus Joyce en twee medewerkers regelen de financiële zaken. Sluiter, lachend: ‘En ik ben tevens perschef, ik behandel de interviewaanvragen voor Kiki in Nederland.

‘Kiki stelt zich niet gemakkelijk open voor vreemden. We hebben voor een speelster in de top-20 een klein team. Maar we zijn zo hecht dat het niet eenvoudig is om daar iemand aan toe te voegen. We denken zeker aan uitbreiding, voor de frisse blik. Tot we constateren dat bij Kiki de citroen helemaal is leeggeknepen.’

In hun huurhuis op loopafstand van het tennispark op Wimbledon Church Road verzorgt Bertens de catering. Ze bakt elke ochtend eieren voor Sluiter en De Rijke. ‘Ik wil de mannen naast me graag verzorgen.’ Sluiter, grijnzend: ‘Alles in het kader van het masterplan.’