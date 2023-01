Het Manchester United van Ten Hag wint stadsderby van City na goals in slotfase

Bruno Fernandes schiet de bal het doel in. Beeld REUTERS

Over de eerste goal, van Bruno Fernandes, zal nog lang worden nagepraat in Manchester en omstreken. Casemiro stuurde Marcus Rashford de diepte in, maar de aanvaller stond duidelijk buitenspel. Hij liet de bal daarom rollen voor Fernandes die de bal – hij stond alleen voor de keeper – keurig inschoot. De arbitrage, zowel de grensrechter als de VAR, oordeelde dat Rashford niet aan het spel had deelgenomen; een omstreden beslissing.

Manchester City, dat op een overwinning leek af te stevenen, verkeerde duidelijk in shock. Een paar minuten na de gelijkmaker kreeg invaller Alejandro Garnacho iets te veel ruimte. Het bood de Argentijnse jeugdinternational de gelegenheid om Rashford op maat te bedienen. De winnende treffer moest een opluchting zijn geweest voor de aanvaller, want in de eerste helft had hij twee goede kansen gemist om zijn ploeg op voorsprong te zetten.

Liefde en vertrouwen

Het was geen toeval dat Rashford, die ooit debuteerde onder Louis van Gaal, de grote man was. Nadat hij afgelopen seizoen bijna in de vergetelheid was geraakt, is de voetballer en armoedebestrijder opgebloeid onder Ten Hag. Rashford is, net als Luke Shaw, het soort speler dat liefde en vertrouwen nodig heeft van een manager. Maar streng is de Tukker ook, zo bleek bijvoorbeeld toen hij Rashford enkele weken geleden op de bank zette nadat hij zich had verslapen, waardoor hij een teambijeenkomst miste.

Onder Ten Hag is Old Trafford weer veranderd in een fort. Na de 1-2 nederlaag op de openingsdag is er niet meer verloren, behalve voor de Europa League tegen Real Sociedad. Liverpool en Arsenal leden daar nederlagen. Maar toch was Manchester City als favoriet aan de derby begonnen, al is het omdat Guardiola als manager zes van de negen wedstrijden had gewonnen in het Theatre of Dreams. Nog vers in het geheugen ligt de 6-3 zege van City op United na een 4-0 ruststand, ruim honderd dagen geleden in het Etihad-stadion.

Voor de derby had Ten Hag enkele risicovolle beslissingen genomen. Hij liet de immens populaire Lisandro Martinez, alias ‘de slager van Old Trafford’, op de bank zitten ten faveure van Luke Shaw. Links achter kreeg daarom Tyrell Malacia weer een kans, en de jonge oud-Feyenoorder speelde een prima wedstrijd in een met 73.456 toeschouwers afgeladen stadion. Oud-Ajacied Antony greep ook naast een plek in de basis elf. Pinchhitter Wout Weghorst was nog niet beschikbaar.

Ongewoon slordig

De derby begon in een razend tempo, maar was niet spectaculair. Manchester City, dat afgelopen woensdag voor de beker met 2-0 had verloren bij hekkensluiter Southampton, probeerde het spel te maken, maar was ongewoon slordig. United was scherper en kreeg prima kansen. Zo omspeelde Rashford een verdwaalde doelman Ederson, maar vanuit een lastige hoek wist hij niet te scoren. Aan de andere kant kreeg Erling Haaland maar één schietkans, een schot dat geblokkeerd werd door de buffelende Casemiro.

In de rust besloot Ten Hag om Antony erin te brengen voor de tegenvallende, niet geheel fit ogende Anthony Martial, maar dat had aanvankelijk niet het gewenste effect. De bezoekers was in de kleedkamer waarschijnlijk de les gelezen door Guardiola, want ze speelden na de thee stukken beter en scherper. Er hing een doelpunt in de vochtige lucht van de oude textielstad. Het helpt bovendien wanneer je als manager spelers van het kaliber Jack Grealish achter de hand hebt.

Marcus Rashford scoort de tweede goal. Beeld REUTERS

Er was bijna een uur gespeeld toen Guardiola zijn man van honderd miljoen in het veld bracht, Jack Grealish, de smaakmaker met haarband en beenbeschermers van zijn kleine neefje. Een paar minuten later gaf de sublieme spelmaker Kevin de Bruyne, na een bekeken passje van Riyad Mahrez een scherpe voorzet. De Vlaming zocht Haaland, maar vond het hoofd van Grealish: 0-1.

Dit was een herhaling van wat er tien dagen geleden gebeurde in de topper tegen Chelsea, toen de net ingevallen Grealish de voorzet gaf voor de enige, en winnende, treffer. Maar een zege op Old Trafford zou zoveel meer voor de hemelsblauwen betekenen, de regerende landskampioen die al bijna een decennium heer en meester is in de voetbalstad Manchester. Maar United heeft, onder Erik ten Hag, een ongekende weerstand opgebouwd.

Braziliaanse veteraan

Met nog twaalf minuten op de klok volgde de controversiële gelijkmaker. Dat de beslissende pass van Casemiro kwam, was tekenend. De Braziliaanse veteraan is het geheim achter het succes van United, de ploeg die het seizoen was begonnen met twee nederlagen. Naar verluid had Casimero, toen nog spelend voor Real Madrid, United eind augustus met 4-0 zien verliezen van Brentford. ‘Ik kan dit oplossen,’ zou de routinier indertijd tegen zijn makelaar hebben gezegd.

Ten Hag is nu hard op weg om de succesvolste United-manager sinds Sir Alex Ferguson te worden, de legendarische Schot die zichtbaar genoot van de zege op de Noisy Neighbours. The Red Devils staan nu derde en zitten nog in beide nationale bekercompetities. Voor de Europa League wacht een topper met Barcelona. ‘We zijn halverwege het seizoen. Niet iedereen zag dit aankomen. Ten Hag is indrukwekkend bezig,’ oordeelde Gary Lineker.