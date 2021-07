Het lot van Oranje in handen van drie oud-Spartanen: Van Gaal, Blind en Fraser

Spartacoach Henk Fraser wordt een van de assistenten van Louis van Gaal. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Danny Blind was minstens zo’n goede centrale middenvelder, maar schikte zich als dynamische back. Henk Fraser kwam erbij als jonge, gretige spits. Later beet hij als Feyenoord-verdediger vaak zijn tanden stuk op het door Van Gaal gecoachte en door Blind aangevoerde Ajax, dat midden jaren negentig alles won.

Een karrenvracht aan ervaring torsen ze mee in allerlei verantwoordelijke functies op alle mogelijke niveaus. Van Gaal (69) en Blind (59) waren al eerder bondscoach. Blind werd niet eens zo lang geleden, maart 2017, uit die functie ontheven door de KNVB vanwege matige resultaten, maar is geen rancuneus persoon.

Fraser (55) stond 2,5 jaar geleden nog voor de dug-out van Sportpark de Braak van Helmond Sport toen hij Sparta uit de eerste divisie moest zien te loodsen. Vorig seizoen was Sparta onder Fraser de revelatie in de eredivisie met kwalificatie voor de play-offs als ‘hoofdprijs’.

Financiële afhandeling

Sparta wil een vergoeding voor het afstaan van de trainer tijdens interlandperiodes, maar technisch directeur Henk van Stee verwacht daar vandaag of morgen wel uit te komen met de KNVB. Ook Blind heeft nog een andere job, hij is commissaris bij Ajax, een betaalde functie tegenwoordig.

Van Gaal is sinds 2016 met pensioen en zal voornamelijk in Portugal blijven bivakkeren waar weer andere fiscale wetten gelden. Momenteel wordt er hard aan gewerkt door de KNVB en allerhande specialisten om alle details kloppend te maken. Maar de intentie en verwachting is dat Van Gaal, Fraser en Blind, samen met keeperstrainer Frans Hoek aan de slag zullen gaan, met als inzet Oranje te laten schitteren op het WK 2022 in Qatar.

Danny Blind wordt opnieuw assistent van Louis van Gaal. Beeld Getty Images

Van Gaal en Blind hadden al eerder afgesproken om, net als op het WK 2014 toen Oranje derde werd, weer samen te werken mocht Van Gaal ergens bondscoach worden. De derde man moet feeling hebben met de generatie van nu, vindt Van Gaal die tijdens zijn vorige periode als bondscoach koos voor Patrick Kluivert.

Van Gaal kent Fraser helemaal niet zo goed, vertelt Van Stee, in de periode 1984-1986 ook speler van Sparta. ‘Ze speelden kort samen en het is al lang geleden. Maar Henk doet het geweldig bij Sparta en daarvoor ook al bij ADO en Vitesse. Hij haalt met minimale middelen maximale resultaten, is rechtlijnig en zorgt dat het teambelang altijd boven het individuele belang gaat. Hij is een winnaar, kan zich goed verwoorden in de pers en heeft een enorme gunfactor.’

Daarnaast is Fraser een innovatieve coach, hij baarde twee jaar geleden opzien door twee aanvoerders aan te stellen, de Brabantse nieuwkomer Bryan Smeets en Adil Auassar, een Rotterdammer van Marokkaanse komaf.

Generatie Z(acht)

Ook verdiept hij zich in de nieuwe generatie die hij de Generatie Z(acht) noemde. ‘We zijn soms doorgeslagen in het pamperen,’ zei hij daarover in de Volkskrant. ‘Acceptatie is een randvoorwaarde van coaching. Als een jongen van 21 een jongen van 19 corrigeert, heb je kans dat die zegt: flikker toch op man. Ik durfde als jeugdspeler bij Sparta niet tegen Van Gaal te zeggen: flikker maar op. Dan kwam de rest van het team achter me aan. Dat is niet meer van deze tijd. Wij moeten er als trainers meer energie in steken.’

Ook Van Gaal kijkt verder dan de voetballer, hij wil de ‘hele mens’ kennen, doorgronden. ‘Als speler was Louis altijd al erg bezig met de hele groep, zeker ook met de jongeren,’ vertelt Edwin Olde Riekerink, eveneens oud-ploegmaat van het beoogde bondscoachtrio bij Sparta. ‘Hij nam het voor ze op, was heel sociaal. Hij was de natuurlijke leider, Danny was tactisch al heel goed onderlegd, Henk had bij de jonge groep een bepaald overwicht. Drie winnaars, drie authentieke types, vanaf de buitenkant zeg je: dit is een sterke staf.’

Spartastempel

Sparta was uitermate succesvol dat seizoen met winst in de Uefa Cup op Hamburger SV dat twee jaar eerder de Europa Cup I nog had gewonnen.

Olde Riekerink: ‘Het was een homogene groep, individueel niet top, maar samen wel echt een goed team met sterke persoonlijkheden en Louis als voortrekker.’

Van Stee is uiteraard niet ongelukkig met het flinke Spartastempel op de nieuwe staf. ‘Grappig, meestal heeft de staf een hoog Ajax-gehalte wat ook best logisch is gezien de prestaties van Ajax. Maar er zijn ook veel internationals met een Sparta-achtergrond; Wijnaldum, Depay, Dumfries en De Roon.’

Glimlachend: ‘Misschien is dat toeval, misschien gebeuren hier goede dingen.’