Het lijkt wel of ze van de Giro een verzoeningskruistocht willen maken: sport als grote heler van alle historische pijn

Ook ik trok de wenkbrauwen op toen vorig najaar bekend werd dat La Grande Partenza van de Giro in Israël zou plaatsvinden. De proloog zou verreden worden in Jeruzalem. Jeruzalem! Toevallig had ik kort ervoor een lange documentaire bekeken over die stad. Mild gezegd, Jeruzalem is van oudsher de meest ontvlambare plek op de aardkloot. Met afstand.



Nu is wielrennen de meest ontvlambare sport op deze aardkloot, maar een relatie met Jeruzalem had ik niet eerder gelegd. Die is nu dus vanzelf tot stand gekomen.



Van Jeruzalem gaat het in 21 etappes naar Rome.