‘Het lijkt erop dat Verstappen nu wel de juiste auto denkt te krijgen’

Max Verstappen viert zijn overwinning in de Grand Prix van Brazilië, in november van het afgelopen jaar. Beeld BSR Agency

Waarom is dit verrassend?

‘Vooral de timing is onverwacht. Verstappen is er heel vroeg bij, mensen zagen dit niet aankomen. Er lopen binnenkort ook contracten af van andere topcoureurs, zoals van Lewis Hamilton bij Mercedes en Sebastian Vettel bij Ferrari. De verwachting was dat hij misschien langer zou wachten om zich te oriënteren. Verstappen zit al sinds 2016 bij Red Bull en heeft bij hen nog niet om de wereldtitel gestreden. Je zou zeggen: wacht even. Maar hij neemt nu het heft in eigen handen.’

Wat staat er op het spel?

‘Niemand twijfelt eraan dat Verstappen een goede coureur is, die het zeker in zich heeft om wereldkampioen te worden. Maar bij Formule 1 is de auto net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker.

‘Volgend jaar, vanaf 2021, gaat het reglement voor Formule 1 veranderen en worden de auto’s anders. Wanneer het reglement verandert, gaat de pikorde tussen de teams doorgaans op de schop. De afgelopen jaren was Mercedes bijvoorbeeld keer op keer kampioen. Sinds vorig jaar heeft Verstappen een auto met een motor van Honda, de partner van Red Bull, en daar is hij erg blij mee. Hij heeft zo te zien veel vertrouwen dat Red Bull en Honda samen de beste wagen gaan leveren.

‘Ik zou trouwens niet uitsluiten dat hij ook een fikse salarisverhoging heeft gekregen, samen met bepaalde garanties. Dat Honda langer bij Red Bull blijft bijvoorbeeld. Maar in de wereld van Formule 1 is veel geheimzinnig. We weten het dus waarschijnlijk pas over een aantal jaar. Net zoals we dan pas weten of Max Verstappen wereldkampioen is geworden.’

Hoe groot is de kans dat dit succesvol uit gaat pakken voor Verstappen?

‘Hoe cliché het ook klinkt: Formule 1 is een sport waarbij niemand een glazen bol heeft. Neem bijvoorbeeld Lewis Hamilton, die de afgelopen zes jaar wereldkampioen is geworden. Zes jaar geleden stapte hij over van McLaren naar Mercedes. Iedereen verklaarde hem voor gek. Maar kennelijk voelde hij haarfijn aan dat Mercedes het dominante team zou gaan worden. Zo kan het ook met Verstappen gaan.

‘Het kan trouwens ook misgaan. De Spanjaard Fernando Alonso bijvoorbeeld is de koning van het verkeerde team op het verkeerde moment – hoewel hij ook twee keer wereldkampioen is geworden.

‘Verstappen legt nu zijn lot in handen van Red Bull en hoopt dat ze hem de auto zullen geven waar hij naar hunkert. Daarnaast biedt deze beslissing duidelijkheid voor alle partijen. Hij heeft de twijfel over zijn toekomst weggenomen, alle partijen weten nu waar ze aan toe zijn. Zo is er geen afleiding dit seizoen. Het is absoluut een teken dat Verstappen zich focust en dit seizoen voor het wereldkampioenschap gaat.’

En wat moet hij doen om wereldkampioen te worden?

‘Dit jaar zijn er 22 races. Wie als eerste eindigt, krijgt 25 punten, voor de plaatsen daaronder loopt het puntenaantal af. Wie aan het einde de meeste punten heeft, is wereldkampioen. Hiervoor moet je dus heel veel races uitrijden – je mag eigenlijk niet uitvallen. Bij Formule 1 is niet alleen snelheid, maar ook constantheid heel belangrijk. In het verleden miste Verstappen veel punten omdat hij een auto had die niet op ieder circuit even goed was. Het lijkt erop dat hij nu wel de juiste auto denkt te krijgen. En als je op elk circuit kunt strijden om de overwinning, strijd je om de wereldtitel.’