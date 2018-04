Het lef, de coördinatie, de oefening: Cristiano Ronaldo en de magie van de omhaal

Zoek op Youtube en je vindt oneindig veel omhalen, een van de spectaculairste types in doelpunten. Van Van Basten tot Zlatan, van Rivaldo tot Rooney, en tussendoor van allerlei minder bekende voetballers. De omhaal vraagt om lef, coördinatie en oefening. De afzet, de sprong met de rug naar beneden, het hoofd richting doel, tenminste als het om een aanvallende omhaal gaat. De benen maken een scharende beweging in de lucht en raken de bal het liefst zo hoog mogelijk. Daarbij komt de kunst en het atletisch vermogen om netjes te vallen, zonder al te veel pijn.



De omhaal prikkelt de fantasie. Het voetballende kind oefent thuis op de bank, met een ballon. Of op de rand van een zwembad, met een aangegooide bal. Klaus Fischer, de inmiddels 68-jarige voormalige spits van Schalke, was in 2010 nog te gast bij das Aktuelle Sportstudio op de Duitse televisie, om zijn specialiteit, de Fallrückzieher, nog eens te demonstreren. Het ging hem goed af, op de met judomatten bedekte studiovloer.



Er is een beroemde foto van een omhaal van de Nederlander met Surinaamse wortels Humphrey Mijnals, maar dan in verdedigend opzicht. In een interland met Bulgarije trapt hij de bal op sensationele wijze weg, hoog hangend in de lucht, ruggelings, in perfecte balans. Meer erkenning krijgt de aanvallende omhaal, liefst de doeltreffende omhaal. Luuk de Jong scoorde dit seizoen op die manier fraai tegen FC Utrecht, maar hij is wat stroever dan Ronaldo en hij hing ook niet zo hoog. Ronaldo's rechtervoet was naar schatting 2,5 meter van de grond. In zekere zin was het gevaarlijk spel, met De Sciglio in de buurt, maar de scheidsrechter wilde geen streep zetten door dit hoogtepunt in de geschiedenis van het spel.



Hierbij vijf klassieke, doeltreffende omhalen: