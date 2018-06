Het leeuwenhart van Marokko huilt, na uitschakeling door Portugal op WK voetbal

Het was kort en niet zo krachtig, het optreden van Marokko tijdens het WK voetbal in Rusland. Natuurlijk volgt nog een derde groepsduel, tegen Spanje, maar de Marokkanen zijn na hun tweede nederlaag als eerste van 32 deelnemers officieel uitgeschakeld.

Cristiano Ronaldo passeert Monir el Kajoui scoort het doelpunt. Foto Getty Images

Het verlies tegen Portugal was sneu en qua voetbal onverdiend. Marokko streed met een groot leeuwenhart, maar heeft gewoon te veel moeite met doelpunten maken, het enige criterium in voetbal dat uiteindelijk beslissend is. Scoren is nog niet één keer gelukt dit WK. Marokko verloor dus met 1-0, net als vorige week tegen Iran. Zelfs bij een zege op Spanje is uitschakeling onvermijdelijk, omdat zeker twee landen op vier punten of meer eindigen.

De ploeg met de in Nederland geboren voetballers Ziyech, Boussoufa, El Ahmadi en Nordin Amrabat in het basiselftal deed het meer dan aardig tegen Europees kampioen Portugal. Het probleem bij de Marokkanen is in feite te omschrijven met één woord, de naam van een Portugese voetballer: Cristiano Ronaldo, weer eens beslissend.

Beter dan Portugal

Marokko was over het hele duel genomen, en zeker in de tweede helft, veel beter dan Portugal in stadion Loezjniki in Moskou, dat rood kleurde van de aanhang van beide landen. Waarbij aangetekend dat de supporters van de Leeuwen van de Atlas verreweg in de meerderheid waren, zeker in vocaal opzicht. Marokko combineerde geregeld mooi en vaardig, met zeer korte, frivole tikjes, zoals je het met name vroeger zag bij Brazilië. Voetbal dat leuk is om te zien, uitgevoerd bovendien met veel strijd en drang naar voren, terwijl Portugal vooral is ingericht op de tegenaanval.

Maar ja, wie moet in allahsnaam een doelpunt maken bij Marokko? Nadat vorige week El Kaabi door bondscoach Rénard was opgesteld als spits, was het nu de beurt aan Boutaib, later overigens weer ingeruild voor El Kaabi. Geregeld waren de Marokkanen dichtbij het doel van Rui Patricio, die in de tweede helft een schitterende redding verrichtte, toen Belhanda de vrije trap van Ziyech schampte met het hoofd.

Foto Getty Images

Ziyech was creatief en gaf een aantal mooie passes, Boussoufa is slim, El Ahmadi was de onvermoeibare aanjager op het middenveld die geen overtreding schroomde. Benatia pakte Ronaldo soms fors aan. De speciale vermelding is voor Amrabat, die het duel begon met hoofdbescherming vanwege de hersenschudding die hij afgelopen week opliep tegen Iran. Na een kwartier gooide hij het helmpje aan de kant. Of dat verstandig is, moet nog blijken. Maar hij speelde uitstekend en was een voortdurende plaag voor linksachter Guerreiro.

En alweer Ronaldo

Maar ja, Ronaldo, langdurig uitgefloten door de Marokkaanse supporters, had in de vierde minuut alweer een doelpunt gemaakt, na zijn drie treffers tegen Spanje. Hij scoorde met een machtige kopbal na een aardige Portugese variant bij een hoekschop, in dit toernooi van de spelhervattingen. Het leek alsof de linksbenige Bernardo Silva de bal zou indraaien. In plaats daarvan tikte hij kort naar Joao Moutinho, die de bal met rechts nam, waardoor die van het doel afdraaide. Ronaldo liep weg bij Manuel Fernandes, de Marokkaan met Portugese wortels, en ontweek met zijn hoofd juist het been van El Ahmadi. Portugal en Ronaldo kwamen verder nauwelijks in het spel voor.

Foto Getty Images

Marokko bleef ten aanval trekken en Ziyech maakte na een driftige dribbel nog bijna gelijk in de slotminuut. Zijn schot ging via het lichaam van Pepe over. Benatia schoot van dichtbij over. Marokko uitgeschakeld, Portugal een eind op streek voor het bereiken van de achtste finales.