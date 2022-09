Het lange wachten op een nieuwe wereldkampioen wielrennen: ‘Maar met Mathieu van der Poel hebben we nu een geweldige kopman’

Mathieu van der Poel bij de WK in Australië in actie op het onderdeel gemengde tijdrit, met in zijn kielzog Daan Hoole. Zondag rijdt Van der Poel ook de wegwedstrijd. Beeld AFP

Waarom duurt het zo lang voor de opvolger van wereldkampioen Joop Zoetemelk (1985) zich aandient?

De WK wielrennen waren in 2012 in Zuid-Limburg en boven op de Cauberg had wielerbondscoach Leo van Vliet een groot spandoek op laten hangen, gemaakt door een bevriende reclameman. Het toonde de 38-jarige Joop Zoetemelk in oranje shirt, de armen strak omhoog, die winnend over de streep ging in het Italiaanse Giavera di Montello, in 1985.

‘Wie wordt mijn opvolger?’, had Van Vliet op het spandoek laten zetten. ‘Je doet er alles aan om ze te motiveren, die jongens’, zegt hij over de Nederlandse renners die hij vier WK’s begeleidde, van 2009 tot en met 2012.

Wie namens Nederland meedoet aan de wegwedstrijd krijgt ‘1985’ door de dienstdoende bondscoach ingepeperd. Zevenendertig jaar geleden was Zoetemelk de laatste Nederlandse wereldkampioen. Alleen Duitsland moet nog langer wachten: in 1966 won Rudi Altig de wereldtitel op de weg.

‘Ik vertelde de renners weleens over 1985 als kleine motivatieprikkel’, zegt de opvolger van Van Vliet, Johan Lammerts (bondscoach van 2013 t tot en met 2016). ‘Ik was er zelf bij.’ Lammerts was toen deel van een groot Nederlands contingent van twaalf renners, onder wie de vader van de Nederlandse favoriet zondag: Adrie van der Poel. Zoon Mathieu is nu aanvoerder van een ploeg van acht renners.

Een Nederlandse man aan de wereldtitel helpen, is het streven van iedere bondscoach, legt Lammerts uit. ‘Bij mij is dat vier keer mislukt.’

Ex-bondscoach Thorwald Veneberg. Beeld ANP

Lange tijd ontbrak het Nederland aan een ‘klassiekerachtige’ renner. Eentje die tegelijk een ploeg kon leiden, op sleeptouw nam én een ‘afmaker’ was in de loodzware, lange, heuvelachtige eendagswedstrijd, zoals vaak bij de WK. ‘We reden in mijn periode wel altijd een goede wedstrijd, maar we misten de man die de inspanningen van de ploeg kon belonen. Top-10 was in mijn periode een prima resultaat. Maar je doet natuurlijk mee voor de overwinning.’

Lammerts opvolger Thorwald Veneberg, nu directeur van de nationale wielerbond KNWU, lukte het als bondscoach in 2017 en 2018 ook niet een wereldkampioen bij de mannen af te leveren. ‘Dat het een eendaagse wedstrijd is waarbij alles in één keer moet meezitten, is een deel van de verklaring. Bij een meerdaagse wedstrijd kun je slechte dagen compenseren.’

Maar ook Veneberg meent dat Nederland het juiste type renner ontbeerde. Dat had te maken met de ploeg die jarenlang Nederlandse renners opleidde en tot bloei liet komen: de Raboploeg. ‘Die gaf de voorkeur aan ronderenners en minder aan de eendaagse renners die je nodig hebt voor een wereldkampioenschap. Uitzonderingen zoals Niki Terpstra daargelaten, hij was een uitmuntende klassiekerrenner.’

Bij zijn WK-debuut in 2010 werd Niki Terpstra 300 meter voor de finish achterhaald en werd sprinter Thor Hushovd de eerste en laatste Noorse wereldkampioen op de weg. ‘Wat ook meespeelt’, oppert Veneberg, ‘is dat de cultuur veranderd is’. Doelt hij op het gebruik van stimulerende middelen in het verleden? ‘Ik denk dat het fairplay-gehalte in het wielrennen flink omhoog is gegaan, als ik het zo netjes mag uitdrukken.’

Ontbrak het aan teamgeest bij Nederland?

Wielerbondscoach is een moeilijke functie, vindt Van Vliet. Renners hebben steeds meer op maat gesneden begeleiding van steeds meer begeleiders. ‘In mijn tijd begon dat al. Al die persoonlijke begeleiding, daar moet je als bondscoach dan een eenheid van maken. In 2010 lukte dat het beste.’

Net als dit jaar waren de WK toen in Australië. ‘Dat had het enorme voordeel dat we heel lang bij elkaar waren. Ik kon daar echt aan teambuilding doen.’ Bij WK’s in Europa kwam de ploeg pas aan op de vrijdag voor de zondagse wegwedstrijd. Zoals in 2011 in Kopenhagen. ‘Het was er koud, we hadden daarvoor niet de juiste kleren, we hadden geen sprinter, hoewel vooraf iedereen uitging van een massasprint. Kortom: er was geen teamspirit, geen motivatie en die WK werden niks.’

Ex-bondscoach Johan Lammerts Beeld ANP

In Australië daarentegen reed Nederland als team. ‘Dat zag je ook in de koers. We zaten bij elke ontsnapping mee, reden veel vooraan en Terpstra had dankzij dat teamwork zelfs kunnen winnen. Koos Moerenhout reed daar zijn laatste WK en werd dertiende als beste Nederlander. Geen top-10, maar toch vond ik dat succesvolle WK.’

‘Nou’, reageert Lammerts daarop, ‘ik win liever nadat je de hele wedstrijd niet in beeld bent geweest dan andersom, hoor’. Ook hij ziet een groot voordeel voor de huidige bondscoach Moerenhout dat hij de wegploeg een week bij elkaar heeft. ‘Die renners zijn al jaren concurrent van elkaar, maar kunnen in zo’n andere setting naar elkaar toe groeien, zodat iedereen een goed gevoel heeft bij het gezamenlijk binnenhalen van een resultaat.’

De Nederlandse ploeg heeft zondag Mathieu van der Poel als voornaamste troef, met Dylan van Baarle en Bauke Mollema als plan B. Ze worden ondersteund door vijf ‘knechten’. Ook zij hebben een etmaal in een vliegtuig gezeten voor een wedstrijd van één dag, die ze zeker niet gaan winnen en waarschijnlijk niet eens uitrijden. ‘Ja’, zegt Veneberg, ‘dat is nogal wat. Het hele jaar strijden ze tegen elkaar, nu moeten ze opeens hun kansen opofferen voor de ander.’

Om de renners zover te krijgen, benadrukte Lammerts volgens Veneberg sterk het oranjegevoel. ‘Dat het een eer is om voor je land te mogen rijden, daar was hij heel sterk in.’ Venebergs aanpak was gericht op het opbouwen van een band tussen de tijdelijke teamgenoten. ‘Dat lukt niet als ze meteen na het eten naar hun hotelkamer gaan om hun filmpjes te kijken. Ik nam daarom een barista mee en creëerde een ontmoetingsplek om gezamenlijk te zitten en over andere dingen te praten dan wielrennen. In de wedstrijd moet je weten wat je aan elkaar hebt en elkaar kunnen vertrouwen. Je hebt als bondscoach zo weinig tijd en alle kleine beetjes kunnen extra motivatie geven.’

Kunnen de renners niet zonder instructies via de oortjes?

Net als in de olympische wegwedstrijd zijn ‘oortjes’ niet toegestaan. Er is geen andere communicatie mogelijk dan borden die vanaf de motor tijdsverschillen doorgeven. ‘Als renner was ik niet anders gewend’, zegt Van Vliet. ‘Wij moesten daardoor in de koers de hele dag zelf besluiten nemen.’

Als bondscoach merkte Van Vliet dat communicatie met zijn renners lastig is in de zeven uur die de WK-wegwedstrijd doorgaans duurt. ‘Als ploegleider rijd je de hele dag achter het peloton en kun je geen instructies geven. In mijn vier WK’s heb ik tijdens de wegwedstrijd één renner in een oranje shirt gezien. Hij had een lekke band.’

Van Vliet bedacht een alternatief. ‘Her en der op het parcours zette ik mensen van het begeleidingsteam neer met borden waarop ze in code de renners vertelden wat ze moesten doen.’ Gecodeerde instructies zoals ‘jij moet nu het gat dichtrijden’, legt Veneberg uit. ‘Zo doen we het nog steeds.’

Mecaniciens en soigneurs staan langs de kant van de weg. Ze houden bijvoorbeeld bij de bevoorradingsposten een whiteboard omhoog met daarop in viltstift een onbegrijpelijke tekst. ‘Maar het blijft behelpen’, vindt Lammerts. ‘Zeker op een hectisch parcours zoals zondag met veel bochten kun je de renners niet goed informeren. Ook al omdat ze hun hele leven al met oortjes fietsen.’

Het gemis aan oortjes maakt volgens Veneberg de ploegbespreking vooraf cruciaal. ‘Dat je met elkaar afspreekt hoe je allerlei situaties aanpakt.’ Hoe langer de renners bij elkaar zijn, hoe beter ze hun taken op elkaar af kunnen stemmen.

Leo van Vliet als bondscoach met Lars Boom. Beeld ANP

Komt zondag een einde aan de droogte?

Wat Leo van Vliet betreft zijn de voorwaarden voor de opvolger van Joop Zoetemelk optimaal. ‘De ploeg heeft in Australië alle tijd gehad om allerlei situaties die in een WK-koers voorkomen vooraf te bespreken.’

En, zegt Van Vliet, Nederland heeft de beste bondscoach in Koos Moerenhout. ‘Zoals een voetbaltrainer zijn aanvoerder heeft, zo was Koos mijn verlengstuk in de koers. Hij was toen al precies wat een ploeg nodig heeft: rustig, gerespecteerd en in het bezit van natuurlijk leiderschap.’

Lammerts is overtuigd van de kansen van Mathieu van der Poel, omdat hij precies het type renner is waaraan het Nederland zo lang heeft ontbroken. ‘Een wereldtitel komt dichterbij, omdat we nu een geweldige kopman hebben. Mathieu heeft de juiste kwaliteiten en liet die in klassiekers ook daadwerkelijk zien. Dat laatste is belangrijk, want als je als kopman de ploeg voor je wil laten werken, moet je wel scoren. Hij is de afmaker die we misten.’

Of het zondag al zover is, weten we volgens Veneberg pas als Nederlandse renners zich laten zien op een cruciaal moment in de koers. ‘Vaak vertrekken eerst landen als Marokko. Die ontsnapping wordt teruggehaald en dan gaan de wat grotere wielerlanden proberen in een kopgroep vooraan te zitten. Waar je vervolgens op moet letten: welke landen die kansrijke ontsnapping terughalen. Wie neemt dan de koers in handen?’

Dat de droogte weldra ophoudt, is volgens Veneberg een kwestie van kansberekening. ‘We hebben steeds meer goede eendaagserenners die zo’n typisch WK kunnen winnen. De kans dat-ie gaat vallen wordt steeds groter.’