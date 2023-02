Het krediet (en de baard) van clubman Ruud van Nistelrooij

Goeie kerel, zei een vriend toen de bebaarde trainer van PSV, Ruud van Nistelrooij, donderdag na de wedstrijd van zijn club PSV tegen Sevilla in beeld verscheen. Aan een 2-0-overwinning had PSV niet genoeg gehad en de keeper van Sevilla was aangevallen door een dronken idioot. We zaten in het café.

Er was ook een collega-journalist bij. Hij verraste door ‘baard van staaldraad’ te zeggen, kijkend naar Van Nistelrooij. Ik begreep het pas toen hij me herinnerde aan een reportage in Madrid van Wilfried de Jong en cameraman Rob Hodselmans voor de VPRO in 2009.

Voor het tv-programma Holland Sport had De Jong met Van Nistelrooij afgesproken in de zaak van een barbier. Van Nistelrooij was bij Real Madrid op de weg terug na een zware knieblessure, zijn tweede. De Jong vroeg hem wanneer zijn baard het langst was geweest. Dat was tijdens de revalidatie, zei Van Nistelrooij. Toen zag hij er uit als een clochard en liep hij rond in wat hij een joggingpakje noemde.

Het filmpje staat gelukkig op YouTube. De Jong had aan Van Nistelrooij gevraagd of hij zijn baard extra lang wilde laten staan. Het was een goeie baard van een goeie speler, oordeelde de barbier. Hij merkte dat de baard van Ruud van Nistelrooij ‘superhard’ was. Het was zelfs de hardste baard die hij in zijn 45 jaar omvattende loopbaan als barbier onder handen had genomen, ‘zijn baard is net staaldraad’.

Voorafgaand aan de wedstrijden van PSV en Ajax in de Europa League stond er een stuk in de krant over ‘clubmannen’ als trainer. Zowel Ruud van Nistelrooij als John Heitinga is een clubman. Het verhaal was gebaseerd op data van het sportanalysebedrijf Opta. PSV is cijfermatig beter af met een clubman, was een van de conclusies. De namen van Guus Hiddink en Phillip Cocu werden genoemd.

De cijfers van Van Nistelrooij bij PSV zijn niet denderend. Zijn voorganger bijvoorbeeld, Roger Schmidt, haalde bij de club een veel hoger moyenne. Een disclaimer drong zich op: hoe beter de selectie, hoe beter de clubman. PSV heeft net de twee beste aanvallers verkocht, Gakpo en Madueke.

Dan ben je ook als clubman niet te benijden, mede omdat door de korte memorie van de voetbalpers niet lang wordt stilgestaan bij zo’n aderlating. Verzachtende omstandigheden tellen nooit lang mee, daarvoor roepen slechte prestaties te veel emoties op. Los daarvan maakt Van Nistelrooij in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer nog niet veel indruk. Een vast speelplan ontbreekt, zijn wissels roepen vragen op. PSV oogt rommelig.

Een clubman biedt geen enkele garantie op succes, maar heeft wel een groot voordeel ten opzichte van buitenstaanders: krediet, een factor die niet in cijfers is uit te drukken. Hij is – afschuwelijke uitdrukking, maar wel effectief – een ‘kind van de club’, een vertrouweling die pas onder vuur komt te liggen als de sportieve crisis gigantisch is.

Naast zijn verleden bij de club heeft Van Nistelrooij nog een ander voordeel, zoals bleek in de oude reportage in Holland Sport. Niet die baard domineerde bij de barbier, maar de man. Een bijna maniakale gedrevenheid vloeide samen met vriendelijkheid. Met plezier werkte hij mee aan de reportage. Kom er nog maar eens om, appte Wilfried de Jong terecht toen ik hem veertien jaar later complimenteerde met zijn kunstwerkje.

De trainer van PSV is een goeie kerel, een man met wie je in het café graag eens naar een voetbalwedstrijd zou willen kijken. Nadat in Madrid zijn baard als staaldraad was afgeschoren, werd hij buiten opgewacht door een oude vrouw. Geef me ’ns een kus, gebood ze. Ze kreeg er twee, dat zegt ook wel iets.