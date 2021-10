Het korte lontje van het voetbalvolk

Het voetbalstadion is niet dé spiegel van de maatschappij, maar wel een spiegel waarin soms rauwe rafelranden zichtbaar zijn. Kijk eens naar dat recente gedrag op de tribunes, naar de uitpuilende ogen van menig supporter. De woede, de mateloosheid. Geschreeuw, uitzinnigheid, bierdouches. Vechten, onder invloed zijn van welk goedje ook. Maar ook: zeeën van vreugde bij supporters van de winnaars bij een ontknoping als bij Sparta - Feyenoord (0-1), of tijdens een wedstrijd van zeldzame schoonheid. Zoals de Arena deinde tijdens Ajax - Dortmund, dat is bijna nooit vertoond.

De gekte nochtans, de waanzin, tot aan het tijdelijk staken van Excelsior - Eindhoven zaterdag, een wedstrijdje zoals er duizenden zijn tussen twee normaliter vriendelijke clubjes. Er is een foto van twee jongens, studentikoze types, rollend over het veld. Ze liggen op de grond en kijken wat angstig naar een beveiliger die ze bij de kladden grijpt. De jongens zijn ontspoord, misschien voor even, voor één keer.

Vrijdag loopt het volledig uit de hand bij MVV - Roda, bijna altijd een vervelende wedstrijd, want Maastricht tegen Kerkrade is de Limburgse variant van Amsterdam - Rotterdam, maar nu is het duel zelfs gestaakt na achterlijk, gevaarlijk gedrag. Supporters gooien vuurwerk naar elkaar. Ze vechten en betreden het veld, ze vallen ME aan.

De daders zijn ogenschijnlijk vaak jonge jongens, 17, 18 jaar misschien. Ze zijn niet meer te herkennen aan clubkleuren en dragen een zwarte hoodie, als kleding van de nieuwe hooligan. Ze zijn onrustig en barsten van onvrede, veel meer onvrede dan over het verloop van een wedstrijd alleen. Het stadion is het podium van die onvrede. Hier ballen gevoelens samen tot een gevaarlijke cocktail. Van wat? Te lang opgehokt zijn door corona, sociaal geremd, emotioneel geladen, onbegrepen, ongehoord misschien. Opgefokt door sociale media. Wie weet.

Zondag, bij NEC - Groningen, spreekt directeur Wilco van Schaik over vijftig supporters die zijn opgepakt na de rellen rond NEC - Vitesse. Van de eerste 25 arrestanten had 30 procent geen kaartje voor de wedstrijd. Ze waren daar om te vechten in het park rond het stadion. Van Schaik zegt wat velen denken: dat een nieuwe generatie hooligans is opgestaan. Onverschrokken jongeren die zich inbeelden dat ze niets te verliezen hebben.

Van Schaik vindt dat herijking van supportersbeleid nodig is, om beleid af te stemmen. Hij hoort van overheden ook verhalen over andere onrust, over talloze aangevraagde vergunningen voor demonstraties. Onrust woekert overal. Ergernis, dreigende tweespalt in de maatschappij, om corona en meer. Gebrek aan vertrouwen in bestuurders ook. Van Schaik zegt: ‘Wat er nu gebeurt, ligt niet alleen aan het voetbal, maar de onvrede uit zich onder meer in het stadion.’

Maandag komen verschillende partijen bij elkaar, om te praten over het korte lontje van het voetbalvolk en eventuele maatregelen. Dat overleg is gerechtvaardigd. Het kan zo niet verder. Maar al die instanties kunnen misschien ook even in de maatschappelijke spiegel kijken, om uit te zoeken waar al die onvrede in al die jonge hoofden vandaan komt. En of er behalve het opleggen van straffen ruimte is om na te denken over oorzaak en gevolg.