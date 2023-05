Het kleine Luton Town gaat naar de Premier League

Pelly Ruddock Mpanzu van Luton Town met de trofee. Beeld Reuters

Voor de kleine club is de promotie van ’s werelds sterkste competitie een sprookje. In 2009 was de club zo goed als failliet na degradatie naar de vijfde divisie. Vijf jaar lang zou het op dat semi-professionele niveau blijven spelen. De promotie in 2014 was het startsein van een miraculeuze klimpartij naar de top. Het was mede de verdienste van een groep plaatselijke ondernemers die de zieltogende club had overgenomen. Ze voerden een duurzaam beleid door: geen schulden en geen roekeloze aankopen. Een slim scoutingsbeleid leidde tot succes op het veld.

De promotie betekent dat grote clubs als Manchester City, Liverpool en Arsenal na de zomer wedstrijden spelen op het 118 jaar oude oude Kenilworth Road, waar plek is voor 10.355 toeschouwers en amper parkeerruimte voor spelersbussen. De club moet miljoenen investeren om het stadion Premier League-bestendig te maken. Afgelopen seizoen kwamen gemiddeld 9.854 toeschouwers naar ‘The Old Girl’, zoals het stadion in de volksmond heet. Dat is het laagste aantal van de Championship.

35.000 fans

Mogelijk heeft de club een veel grotere aanhang: 35 duizend fans waren naar Wembley gekomen. Zij zagen hun team vanaf het begin beter spelen dan Coventry, dat na 46 competitiewedstrijden als vijfde was geëindigd. Na tien minuten kreeg het echter een domper te verwerken toen aanvoerder Tom Lockyer viel bij het achteruitlopen. Meteen werd duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. Ploeggenoten werden aangeraden bij de blessurebehandeling uit de buurt te blijven.

Het had geen effect op het moraal van Luton. De ploeg van Rob Edwards, die graag de lange bal hanteert, kreeg goede kansen en halverwege nam het een verdiende voorsprong. Op links begon Elijah Adebayo, een speler die in de buurt van Wembley is opgegroeid, fraai te dribbelen. Hij legde de bal voor de voeten van Jordan Clark die hem eenvoudig binnenschoot. De Coventry-spelers kregen weinig tijd aan de bal door het felle spel van Luton, waar voormalig Vitesse-speler Marvelous Nakamba op het middenveld speelt.

Na de rust begon Coventry te voetballen, terwijl bij Luton de zenuwen opspeelden. Op tweederde van de wedstrijd kreeg Callum Doyle ruimte op links en hij schoof de bal netjes naar Gustavo Hamer, die de gelijkmaker scoorde. Voor de fans van de ‘Sky Blues’ is de identiteit van de doelpuntenmaker geen verrassing. De voormalige speler van Feyenoord, PEC Zwolle en Dordrecht is al twee seizoenen achter elkaar Speler van het Seizoen bij de club uit de Midlands, waar ex-Feyenoorder Liam Kelly aanvoerder is.

Domper

Kort na de vreugde volgden er tranen voor Hamer: na een kopduel met Nakamba kwam hij verkeerd neer. Na een lange blessurebehandeling probeerde de 25-jarige middenvelder verder te spelen, maar de schade aan zijn enkel bleek te groot. Zijn uitvallen was een grote domper voor Coventry, en een gelukje voor Luton.

Het spel golfde op en neer, maar grote kansen werden niet gecreëerd. Na twee onderlinge gelijke spelen in de reguliere competitie, 2-2 en 1-1, bleven de ploegen ook op Wembley in evenwicht.

In de verlenging bleef het spel golven. Lutons Jordan Clark vroeg om een strafschop omdat hij neer zou zijn gelegd door de doelman, maar hij ontving slechts een gele kaart wegens simulatie. Langzaam begon vermoeidheid op te spelen bij de ploegen, die al een zeer lang seizoen achter de rug hebben. Drie minuten voor het einde volgde een dramatisch moment toen Coventry-verdediger Jonathan Panzo de bal verspeelde. Invaller Joe Taylor scoorde, maar bleek de bal met zijn hand te hebben geraakt.

Strafschoppen waren onvermijdelijk. De laatste keer dat deze ‘Wedstrijd van Honderd Miljoen’ op die manier werd beslist was zes jaar geleden, toen Jaap Stams Reading promotie misliep tegen Huddersfield. De grote vraag was wie de zenuwen beter in bedwang kon houden. Na elf perfect ingeschoten strafschoppen schaarde Coventry-invaller Fankaty Dabo zich achter de bal. De oud-speler van Vitesse schoot de bal naast en over. Voor de oranjegekleurde Luton-fans achter het doel kon het feest beginnen.